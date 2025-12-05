ETV Bharat / bharat

വെടിക്കെട്ടോ ഉച്ചഭാഷിണിയോ ഇല്ല; നിശബ്‌ദതയെ പ്രണയിച്ചൊരു ഗ്രാമം, പക്ഷികളെയും

പക്ഷികൾക്കായി ഇടമൊരുക്കുന്ന അസമിലെ ഗ്രാമം. നാളുകളായി ഗ്രാമത്തിൽ നിശബ്‌ദത. പ്രകൃതിക്കൊപ്പം ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന തിവ സമൂഹം, കൗതുകകരമായ കാഴ്‌ച ഒരുക്കുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രാമം.

JURGAON ASSAM BIRDS VILLAGE TIWA COMMUNITY LIFE IN ASSAM ASSAM VILLAGE LIFE WITH BIRDS
Assam Village's Remarkable Pact With Nature (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 5, 2025 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗുവാഹത്തി: വികസനത്തിൻ്റെ പേരിലും സ്വകാര്യ ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയും ചിലർ പരിസ്ഥിതിയെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണിത്. മരങ്ങൾ വെട്ടി നിരത്തുന്നതും വയലുകളും പാടശേഖരങ്ങളും നികത്തുന്നതുമെല്ലാം നിത്യ കാഴ്‌ചതന്നെ. ഭൂമിയും മരങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും മനുഷ്യന് മാത്രം ഉള്ളതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് പലർക്കും പണ്ടേയ്‌ക്ക് പണ്ടേ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതാണ്.

എന്നാൽ ഇതേ കാലത്ത് തന്നെ പ്രകൃതി സ്‌നേഹവും പക്ഷിമൃഗാദികളോടുള്ള കരുതലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നത് അല്‍പം ആശ്വാസമാണ്. ഒരു കാലം വരെയും കിളികളുടെ ശബ്‌ദം കേട്ട് കാലത്ത് ഉണരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ജനത ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ.

ഗ്രാമത്തിലെ പാടശേഖരം. (ETV Bharat)

രാവും പകലും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത. നാളുകളായി ആഘോഷങ്ങളും ആരവങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമം. നിശബ്‌ദ ഗ്രാമം എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായ ജീവിത രീതികൾക്കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയാണ് അസമിലെ മോറിഗാവ് ജില്ലയിലെ മനോഹരമായ ജുർഗാവ് എന്ന ഗ്രാമം.

കാലങ്ങളായി പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് പക്ഷി മൃഗാദികളെ സ്‌നേഹിച്ചും പരിപാലിച്ചും ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ നിവാസികൾ. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞേകിയ ജീവജാലങ്ങളെ ഇവിടുത്തുകാർ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ചേക്കേറിയെത്തുന്ന പക്ഷികൾക്ക് സുന്ദരവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുന്നു.

നാനാതരം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ജീവനും സുരക്ഷയ്‌ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഗ്രാമമാകട്ടെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശബ്‌ദങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ. നാളുകളായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷികളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ശബ്‌ദങ്ങളെയും അകറ്റിനിർത്തുന്നു. പടക്കങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ.

അസമിലെ ജുർഗാവ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ. (ETV Bharat)

അസമിലെ നാഗോണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 55 കിലോമീറ്ററും ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് 65 കിലോമീറ്ററും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രാമമാണ് ജുർഗാവ്. തിവ സമൂഹമെന്നാണ് ഇവിടുത്തുക്കാർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 121 കുടുംബങ്ങൾ ആണ് ഗ്രാമത്തില്‍ ഉള്ളത്. മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രാമീണരും പക്ഷി സ്‌നേഹികൾ തന്നെ. പക്ഷികളോടുള്ള കൂട്ടായ വാത്സല്യമാണ് ഇവരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.

നിശബ്‌ദതയെ സ്‌നേഹിച്ച ഗ്രാമം, പക്ഷികളെയും

ഗ്രാമത്തിൽ ഉയർന്ന ശബ്‌ദങ്ങൾ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹോണുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നു. പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതും ഉച്ചത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളും പൂർണമായും നിരോധിച്ചു. പറന്നുല്ലസിച്ച് നടക്കുന്ന പക്ഷികളെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം.

ഇതിനുപുറമെ ജുർഗാവ് ഗ്രാമം സമൃദ്ധമായ മുളങ്കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുളവെട്ടുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും ആർക്കും അനുമതിയില്ല. ഉയരമുള്ള മുളങ്കാടുകൾ എണ്ണമറ്റ പക്ഷികൾക്ക് കൂടുകെട്ടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളായും സുരക്ഷിതമായ താവളങ്ങളായും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോരുകയാണ്. പുറത്തുനിന്നെത്തുന്നവർക്ക് പോലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവിടേയ്‌ക്ക് പ്രവേശനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പക്ഷികളുടെ ഇടമാണെന്നാണ് ഗ്രാമീണർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വകാര്യ ഇടമായി മാറാത്തതും.

ഗ്രാമം സംരക്ഷിക്കുന്ന മുളങ്കാടുകൾ. (ETV Bharat)

തദ്ദേശീയ, ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സുരക്ഷിത താവളം

നിരവധി തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും ഉള്ള ജുർഗാവ് തദ്ദേശീയ, ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സുരക്ഷിത താവളമാണ്. എല്ലാ വൈകുന്നേരവും ദേശം ചുറ്റി കൂട്ടമായി മടങ്ങിവരുന്ന പക്ഷികളുടെ ശബ്‌ദങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗ്രാമവും പങ്കുചേരും. ഇവിടെ കൂടുതലായും പക്ഷികൾ എത്തുന്നത് മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ്. ഈ സമയത്ത് നാട്ടിലെത്തുന്ന പക്ഷികൾ മരച്ചില്ലകളിൽ കൂട് കൂട്ടുന്നു. പ്രജനനത്തിനായി അവ ഇവിടം തെരഞ്ഞടുക്കുന്നു. പക്ഷികളെ ആരും ഉപദ്രവിക്കുകയോ ശല്യം ചെയ്യുകയോ ഇല്ല എന്ന് ഗ്രാമവാസിയായ ഹർഷ്‌വർ ബോർഡോലോയ് പറയുന്നു.

ഇവിടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളും കുളങ്ങളുമുണ്ട്. ചെറുമത്സ്യങ്ങളെ പക്ഷികൾ ആഹാരമാക്കുന്നു. തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പോലും ഈ കാഴ്‌ചകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മൈന, കുരുവി, എഗ്രെറ്റുകൾ, കോർമോറൻ്റുകൾ, വാട്ടർഹെൻസ് തുടങ്ങി നിരവധി ഇനങ്ങൾക്ക് പുറമേ കഴുകന്മാരും വേഴാമ്പലുകളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളിലും പക്ഷി സ്‌നേഹം വളർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കാഴ്‌ച.

ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്‌ചകൾ. (ETV Bharat)

ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ലോവർ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും സാക്ഷരതാ നിലവാരം താരതമ്യേന ഉയർന്നതാണ്. തന്നെയുമല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും നല്ല പാരിസ്ഥിതിക അവബോധവും ഉണ്ട്. മിക്ക ആളുകളും കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമാണ്. പുരോഗമന കാഴ്‌ചപ്പാടുള്ളവരാണ് ഇവർ.

പക്ഷികളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടുത്തെ മുളങ്കാടുകൾ. വിൽപ്പനയ്‌ക്കായി ആരും തന്നെ മരങ്ങൾ മുറിക്കാറില്ല. മരങ്ങൾ ഇല്ലാതായാൽ അത് പക്ഷികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കും. മുളങ്കാടുകൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിഞ്ഞും ഇവരുടെ ജീവിതം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഇന്ന് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി സ്‌നേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തമ മാതൃകയായി മാറുകയാണ് ജുർഗാവിലെ ഗ്രാമീണർ.

