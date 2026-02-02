ETV Bharat / bharat

വെട്ടമില്ല വെളിച്ചമില്ല; ആളൊഴിഞ്ഞ് തലാരിച്ചെരിവ്, അറിയാം ഇവിടുത്തെ അസാധാരണ ആചാരത്തെക്കുറിച്ച്

ബ്രഹ്മഹത്യാപാപം തീര്‍ത്താല്‍ തീരില്ലത്രേ, കള്ളനായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായി ഈ നാട്ടിലെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും കന്നുകാലികളും പക്ഷികളുമെല്ലാം വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു ദിവസം തങ്ങളുടെ നാടും വീടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു.

Aggipadu Magha Chaturdash Magha Pournami Brahmin curse
Talaricheruvu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 7:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

താഡിപത്രി: മാഘപൗര്‍ണമി ദിവസം തലാരിച്ചെരുവില്‍ ഒരു ശ്‌മശാന മൂകതയാണ്. അതായത് മകരമാസത്തിലെ പൗര്‍ണമി ദിനത്തില്‍. നമ്മുടെ തൈപ്പൂയ ദിവസം.

എവിടെയാണ് ഈ ചെരുവ് എന്നല്ലേ? അങ്ങ് ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ താഡിപത്രിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് തലാരിച്ചെരുവ്.

നമ്മള്‍ കാവടിയാട്ടം നടത്തി ഭഗവാന്‍ സുബ്രഹ്‌മണ്യന് പൂജകള്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്ന മാഘപൗര്‍ണമി ദിവസം ഇവിടെയൊരു വീട്ടിലും വിളക്കുകള്‍ തെളിയില്ല. തീയുടെ ചെറു നാളം പോലും എങ്ങും നമുക്ക് കാണാനാകില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും നമുക്ക് മഷിയിട്ട് നോക്കിയാല്‍ കാണാനാകില്ല.

Also Read; നൂറ് കിലോ ഭാരം, വംശനാശ ഭീഷണി; കാസർകോടിൻ്റെ സ്വന്തം 'ഭീമൻ ആമ'യെ അറിയാമോ?

വീടുകളെല്ലാം തന്നെ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയായിരിക്കും. തെരുവുകളെല്ലാം വിജനം. എന്തിനേറെ കന്നുകാലികളുടെ എരുത്തില്‍ പോലും ശൂന്യമായിരിക്കും. മാഘപൗര്‍ണമിയിലെ അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതല്‍ പിറ്റേന്ന് അര്‍ദ്ധരാത്രി വരെ ഗ്രാമത്തിലൊരിടത്തും ഒരു മനുഷ്യനെയോ മൃഗങ്ങളെയോ പക്ഷികളെയോ നമുക്ക് കാണാനാകില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇവരെല്ലാം എവിടെ പോകുന്നുവെന്നല്ലേ? അസാധാരണമായ ഒരു ആചാരമാണിത്. കാലങ്ങളായി തുടര്‍ന്ന് പോരുന്ന കീഴ്‌വഴക്കം. നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ഇത് ഇന്നും ആചരിച്ച് പോരുന്നു. ആയിരത്തിലേറെ ജനങ്ങള്‍ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമമാണിതെന്ന് മുതിര്‍ന്ന തലമുറ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നിട്ടും മകരമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവ് ദിവസം ഈ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും-ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും കന്നുകാലികളും പക്ഷികളുമെല്ലാം ഇവിടം വിട്ട് പോകുന്നു. പിറ്റേന്ന് അര്‍ദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞേ ഇവര്‍ തിരിച്ചെത്തൂ.

ഇതിന് പിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ

അറുനൂറ് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഈ ആചാരം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഇവിടെയുള്ള മുതിര്‍ന്ന ആളുകള്‍ പറയുന്നു. ഒരിക്കല്‍ ഒരു ബ്രാഹ്‌മണന്‍ തന്‍റെ അനുചരന്‍മാരുമൊത്ത് ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തി. ഗ്രാമത്തിലെ സര്‍വ സമ്പാദ്യങ്ങളും അവര്‍ കൊള്ളയടിച്ചു. സ്വര്‍ണവും കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങളും എന്ന് വേണ്ട സകലതും. അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ നാട്ടുകാര്‍ അവരെ പിടികൂടുകയും തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കും മുമ്പ് ആ ബ്രാഹ്‌മണന്‍ നാടിനെ ശപിച്ചുവത്രേ. ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം അപരിഹാര്യമാണ്. ഗ്രാമീണര്‍ കടുത്ത വരള്‍ച്ചയും പട്ടിണിയും അനുഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്‌മണന്‍റെ ശാപം. നവജാതശിശുക്കള്‍ പിറന്ന ഉടന്‍ തന്നെ മരിച്ച് പോകുമെന്നും ശാപമുണ്ടായി. ബ്രാഹ്‌മണന്‍റെ ശാപം ഫലിച്ചു. നാട് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. വര്‍ഷങ്ങളോളം ഇത് തുടര്‍ന്നതോടെ നാട്ടുകാര്‍ ഭയത്തിലമര്‍ന്നു.

അഗ്ഗിപാഡിന് ജ്യോത്സന്‍മാരുടെ ഉപദേശം

ദുരന്തങ്ങള്‍ തുടര്‍ക്കഥയായതോടെ ഗ്രാമത്തിലെ മുതിര്‍ന്നവര്‍ ചന്ദ്രഗിരിയിലെ ദൈവജ്ഞരുടെ ഉപദേശം തേടി. എല്ലാ കൊല്ലവും നാട്ടുകാര്‍ കര്‍ശനമായി ഒരു ആചാരം അനുഷ്‌ഠിച്ചാല്‍ ഈ ദുരന്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകുമെന്ന് അവര്‍ ഉപദേശം നല്‍കി. അങ്ങനെ അവരുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് മകരമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവ് ദിവസം ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവിടെ നിന്ന് മാറിത്താമസിക്കുന്നത്. എല്ലാ വീടുകളും പൂട്ടിയിടും എങ്ങും വിളക്കുകള്‍ ഒന്നും കൊളുത്തില്ല. യാതൊരു പ്രകാശവും എങ്ങും ഉണ്ടാകില്ല. ആകാശത്തെ പൂര്‍ണചന്ദ്രന്‍റെ നിലവൊഴികെ ആ ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു വെളിച്ചവും അന്ന് ഉണ്ടാകില്ല.

മാഘ ചതുര്‍ദശി അര്‍ദ്ധരാത്രിമുതല്‍ മാഘപൗര്‍ണമി അര്‍ദ്ധരാത്രി വരെ നാട്ടുകാര്‍ മുഴുവന്‍ തങ്ങളുടെ വീടുകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അഗ്ഗിപാഡ് എന്നാണ് ഈ ആചാരത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രകാശമില്ലാതെ എന്നാണ് ഇതിന് അര്‍ത്ഥം. തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബന്ധുവീടുകളിലാണ് അന്ന് ഇവര്‍ കഴിയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കില്‍ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുകയോ കളികളിലും പാട്ടുകളിലും സാമൂഹ്യമായ കൂട്ടായ്‌മകളും ഒക്കെ ഏര്‍പ്പെട്ട് ആ ദിവസം കഴിയുന്നു.

പൗര്‍ണമിക്ക് ശേഷം തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക്

മാഘപൗര്‍ണമി കഴിഞ്ഞാല്‍ നാട്ടുകാര്‍ തിരികെ എത്തുന്നു. വീടുകളെല്ലാം ശുചീകരിക്കുന്നു. വിളക്കുകള്‍ തെളിക്കുന്നു. വീണ്ടും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ആദ്യം മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ ആചാരം തുടങ്ങിയതോടെ തങ്ങളുടെ നാട്ടില്‍ ദുരിതങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതായി നാട്ടുകാര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഈ ആചാരം നടന്നത്. തലമുറകളായി തുടരുന്ന ആചാരത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത വെളിപ്പെടുത്തി ഇക്കുറിയും ഇവര്‍ ഇതാചരിച്ചു.

TAGGED:

AGGIPADU
MAGHA CHATURDASH
MAGHA POURNAMI
BRAHMIN CURSE
THE STRANGE CUSTOM OF TALARICHERUVU

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.