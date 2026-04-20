ഛത്തീസ്ഗഡിലെ വിമാനാപകടം; റിപ്പോർട്ടുകൾ നിഷേധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തെളിവുകള് ലഭിച്ചില്ല
ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ജഷ്പൂർ ജില്ലയിലുള്ള ആരോ കുന്നുകളിൽ സ്വകാര്യം വിമാനം തകർന്ന് വീണുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അപകടം നടന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി
Published : April 20, 2026 at 7:33 PM IST
റായ്പൂർ: ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ജഷ്പൂറിൽ വിമാനാപകടം നടന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നിഷേധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. സംഭവം നടന്നതായി പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അപകടത്തിൻ്റെ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ആരും തന്നെ അപകടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ലാൽ ഉമദ് സിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പൊലീസ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം, വനം വകുപ്പ് എന്നിവർ ചേർന്ന് സംയുക്തമായി ഡ്രോൺ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അപകടം നടന്നതിൻ്റെ യാതൊരു തെളിവുകളും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉമദ് സിങ് പറഞ്ഞു.
ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ജഷ്പൂർ ജില്ലയിലുള്ള ആരോ കുന്നുകളിൽ സ്വകാര്യം വിമാനം തകർന്ന് വീണുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. വനമേഖലയിലെ മലനിരകളിലേക്ക് വിമാനം ഇടിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുടർന്ന് വിമാനത്തിന് തീപിടിച്ചുവെന്നും വാർത്തകൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.
ജഷ്പൂറിൽ വിമാനാപകടം നടന്നിരുന്നുവെന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഭരണക്കൂടത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിമാനാപകടം നടന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ രോഹിത് വ്യാസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സ്വകാര്യ വിമാനമാണ് തകർന്നതെന്നും വിമാനത്തിന് തീപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് വലിയ രീതിയിൽ പുകപടലങ്ങൾ മൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും വാർത്തകൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് മനപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ കാട്ടിൽ തീയിട്ടതാണെന്നും ഇത് കാരണമാണ് പ്രദേശത്ത് പുക ഉയരാൻ കാരണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
