യോഗ്യരായ ഒരു വോട്ടറും പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകരുത്; വിട്ടുപോയവരെ ചേർക്കാൻ പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
യോഗ്യരായ ഒരു വോട്ടറും പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകരുത്; വിട്ടുപോയവരെ ചേർക്കാൻ പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
Published : October 7, 2026 at 6:53 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: യോഗ്യരായ ഒരു വോട്ടർ പോലും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടരുതെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിട്ടുപോയ യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. 'അർഹനായ ഒരു വോട്ടറും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടരുത്' എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകളും മറ്റ് നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസുകൾ, അവകാശവാദങ്ങൾ, എതിർപ്പുകൾ എന്നിവ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാനും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ
യുവ വോട്ടർമാർക്കായി: ഒക്ടോബർ 7 ന് ഡൽഹിയിലെ വിവിധ കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇത് ഒക്ടോബർ 8 നും തുടരും. എസ്ഐആർ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്കും ഫോം പൂരിപ്പിക്കാനും ബിഎൽഒമാർ സഹായിക്കും.
No Eligible Elector to be left out of the Electoral Roll Special camps for enrolment of all Left Out Eligibile Electors Disposal of Notices / Claims & Objections #SIR2026 #SIRDELHI @ECISVEEP https://t.co/0AKbw3naMe— CEO, Delhi Office (@CeodelhiOffice) October 7, 2026
എല്ലാ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലും: ഒക്ടോബർ 9, 11 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിട്ടുപോയ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കാൻ ക്യാമ്പ് നടക്കും.
കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്: അടുത്തിടെ കോളനികൾ പൊളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മാറിത്താമസിക്കേണ്ടി വന്നവർക്ക്, അവരുടെ പുതിയ താമസ സ്ഥലത്തെ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തി പേര് ചേർക്കാം.
താമസം മാറിയവർക്ക് (ASDD): താമസം മാറിയതിനാൽ ASDD പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും ഫോം 6 നൽകി പേര് ചേർക്കാം. ASDD പട്ടിക https://ceodelhi.gov.in/ceodelhiasdd/ ൽ ലഭ്യമാണ്.
പേര് ചേർക്കാനുള്ള സമയപരിധിയും തീയതികളും
കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തവർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ ഒക്ടോബർ 30 വരെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള കാലയളവിൽ ഫോം 6 അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കാം. ഡിസംബർ 4 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അന്തിമ പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടും.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതികൾ (Modes of Submission)
ഫോം-6 നേരിട്ടോ (ഓഫ്ലൈൻ) ഓൺലൈനായോ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്:
ഓഫ്ലൈൻ രീതി: അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ (ERO), അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ (AERO), ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (BLO), കൂടാതെ നിയുക്ത പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 31.08.2026 മുതൽ 30.10.2026 വരെ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാം.
ഓൺലൈൻ രീതി: https://voters.eci.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ECINET Mobile App വഴിയോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
പ്രത്യേക ഉറപ്പ്: ഫോം-6 മുഖേന ആവശ്യമായ രേഖകളോടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അർഹരായ വോട്ടർമാരെയും എൻ.സി.ടി ഡൽഹിയുടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് സിഇഒ ഡൽഹി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും തീർപ്പാക്കൽ നടപടികൾ
വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും തീർപ്പാക്കുന്ന പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
നോട്ടിസ് ലഭിച്ച വോട്ടർമാരെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (BLO) നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് രേഖകൾ ശേഖരിക്കും. ഇതിനായി വോട്ടർമാർ ഓഫീസുകളിൽ നേരിട്ട് പോകേണ്ടതില്ല.
നിലവിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 13,62,162 മാപ്പിംഗ് പിശകുകളും യുക്തിരഹിതമായ വൈരുധ്യങ്ങളും രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം എല്ലാ നോട്ടിസുകളും ആക്ഷേപങ്ങളും 30.11.2026-നകം പൂർണമായി തീർപ്പാക്കും.
ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ അർഹരായ പൗരന്മാരും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.