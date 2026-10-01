ന്യൂഡല്ഹിയില് വൈദ്യുതിയും റോഡുമില്ല, ചണ്ഡിഗഡിലെത്തുന്ന കത്തുകളില് ആശയക്കുഴപ്പം, ഭോപ്പാലില് വെള്ളവുമില്ല, അറിയാം മധ്യപ്രദേശിലെ ഈ തലസ്ഥാന പേരുകള്ക്ക് പിന്നിലെ കഥ
ന്യൂഡല്ഹിയില് റോഡുകളും വൈദ്യുതിയും വേണം, ഭോപ്പാലില് കുടിവെള്ളവും, ചണ്ഡിഗഡിലേക്ക് എത്തുന്ന കത്തുകളില് ആശയക്കുഴപ്പം, മധ്യപ്രദേശിലെ അശോക് നഗര് ജില്ലയിലെ ഈ സ്ഥലങ്ങള് പരിചയപ്പെടാം. മുകേഷ് മിശ്രയും പിയൂഷ് ശ്രീവാസ്തവയും ചേര്ന്ന് തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്ട്ട്
Published : October 1, 2026 at 6:14 PM IST
അശോക്നഗര്: ന്യൂഡല്ഹിയില് റോഡുകളും വൈദ്യുതിയും വേണം, ഭോപ്പാലില് കുടിവെള്ളക്ഷാമം, ചണ്ഡിഗഡിലേക്ക് വരുന്ന കത്തുകളില് ആശയക്കുഴപ്പം, ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് എന്തോ ചില പ്രശ്നങ്ങള് തോന്നുന്നില്ലേ. ഉം ഉണ്ട്. കുഴപ്പം ഉണ്ട്. ഇത് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെയോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളെയോ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞ് വരുന്നത്.
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മധ്യപ്രദേശിലെ അശോക്നഗര് ജില്ലയിലെ മുന്ഗാവോലി താലൂക്കിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരുകളാണിത്. അതേ മധ്യപ്രദേശിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങള്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്ന പേരുകളാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡല്ഹി, സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ ഭോപ്പാല് പഞ്ചാബിന്റെയും ഹരിയാനയുടെയും തലസ്ഥാനമായ ചണ്ഡിഗഡ് എന്നിങ്ങനെ.
തലസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുള്ള ഗ്രാമങ്ങള്
രാജ്യമെമ്പാടും ചന്ദേരി നെയ്ത്തിന് പ്രശസ്തി ആര്ജ്ജിച്ച സ്ഥലമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ അശോക് നഗര് ജില്ല. 338 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും എണ്ണൂറിലേറെ ഗ്രാമങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നാല് ഇവിടുത്തെ ചില പേരുകള് നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കും. നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഭോപ്പാലും ന്യൂഡല്ഹിയും ചണ്ഡിഗഢും. പല കാരണങ്ങളാണ് ഈ പേരുകള്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഏതായാലും ഈ പേരുകള് ഇപ്പോള് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്വമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
അഞ്ഞൂറ് വര്ഷം പഴക്കമുള്ള ഭോപ്പാല് ഗ്രാമത്തിന്റെ ശില്പ്പികള് ഭിന്ദില് നിന്നുള്ളവര്
ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അന്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള ഗ്രാമമാണ് ഭോപ്പാല്. മുന്ഗാവോലിയ്ക്ക് വളരെ അടുത്തായാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മധ്യപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ഭോപ്പാല് അല്ല. അശോക് നഗര് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആണ്. അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നിലവില് വന്നൊരു ഗ്രാമമാണിത്. 1507 എഡിയിലാണ് ഈ ഗ്രാമം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ഭോപ്പാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുന് സര്പാഞ്ച്(പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്) ലക്ഷ്മണ് സിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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ഭിന്ദില് നിന്നും മെഹ്ഗാവില് നിന്നും ഇവിടേക്ക് കുടിയേറിയ ചിലര് അധോക് നഗറില് തമ്പടിച്ചു. അത്തരത്തില് ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയവരില് ഒരാളാണ് ഭുപാല് സിങ്. അയാളുടെ പേരില് നിന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിന് ഭുപാല് എന്ന് വിളിപ്പേരുണ്ടായി. കാലക്രമേണ ഭുപാല് ഭോപ്പാലായി മാറി.ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് ഇപ്പോള് ഈ സ്ഥലം ഭോപ്പാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്.
കുടിവെള്ളത്തിനും കാര്ഷികാവശ്യങ്ങള്ക്കും ബെത്വയെ ആശ്രയിക്കണം
ഇന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തില് അറുനൂറോളം ആളുകള് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് തലസ്ഥാന നഗരത്തിലേതിന്റെ നേര്വിപരീതമാണ് കാര്യങ്ങള്. ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കുടിവെള്ളമാണ്. ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുഴല്ക്കിണറുകളും ഫലപ്രദമല്ല.
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നല്ജല് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ പൈപ്പ് ലൈനുകള് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇതുവരെ ഇതില് കൂടി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും വന്നിട്ടില്ല. ജീവജലം എവിടെ നിന്ന് വരാനാണ്?. വര്ഷങ്ങളായി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി. ഇതുവരെയും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ലക്ഷ്മണ് സിങ്പറയുന്നു.ഗ്രാമത്തില് ഏറെയും ഉള്ളത് കര്ഷകരാണ്. കൃഷിക്കായി ഇവര് ബെത്വയെ ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
സെഹ്പുരയാണ് ന്യൂഡല്ഹിയായത്
ഭോപ്പാലിനെ പോലെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രാമമാണ് ന്യൂഡല്ഹി.ഈ പേര് വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രാമവാസികള്ക്കിടയില് തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. മുന്ഗവോലി മേഖലയിലെ സൊനായ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമമാണ് സെഹ്പുര ഛാക്ക്. ഇതിനെയാണ് സെഹ്പുര ഛാക്ക് ന്യൂഡല്ഹി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് പട്ടികയില് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലൊന്നും ഈ പേരില്ല. ഇപ്പോഴിത് ജില്ലയില് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂഡല്ഹി എന്നാണ്. ഈ ഗ്രാമം നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് നിലവില് വന്നത്.
ഈ ഗ്രാമവാസികളുടെ പൂര്വികര് സെഹ്പുര എന്ന അവരുടെ പിറന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് ഗ്രാമത്തില് വെള്ളത്തിനും വൈദ്യുതിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതോടെ നാല്പ്പത് വര്ഷം മുമ്പ് ചില കുടുംബങ്ങള് സെഹ്പുര ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് പുറത്തുള്ള മജ്ഹാര ഛാക്കില് വന്ന് താമസമാക്കി. പിന്നീട് ഈ ഗ്രാമീണര് തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തെ സെഹ്പുര ഛാക് ന്യൂഡല്ഹി എന്ന് വിളിക്കാന് തുടങ്ങി. മുതിര്ന്നവരുടെ കൂടി സമ്മതത്തോടെ ആയിരുന്നു ഇത്.
ഗ്രാമത്തില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത
ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് ഏറെ പേരും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് തൊഴില് തേടിയാണെന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രാമവാസി ഗൊലു ആദിവാസി പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ളവര് ഇതിനെ ന്യൂഡല്ഹി എന്ന് വിളിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഈ ഗ്രാമം ന്യൂഡല്ഹി ആയി.
ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് മാറിയെങ്കിലും ഗ്രാമീണരുടെ ജീവിതത്തില് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. ഇന്നും ഇവിടെ ഇരുനൂറോളം ജനങ്ങളേ ഉള്ളൂവെന്നും ഗോലു പറയുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെത്താന് പക്ഷേ ഒരു നല്ല റോഡ് പോലുമില്ല. വൈദ്യുതിയും എത്തിയിട്ടില്ല. കൈകൊണ്ട് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പമ്പുകള് മാത്രമാണ് ഗ്രാമത്തിനാകെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴിതും വരണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പഞ്ചാബില് നിന്നുള്ള കുടുംബം നിര്മ്മിച്ച ചണ്ഡിഗഢ്
അശോക്നഗറിലെ മുന്ഗാവോലിയ്ക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമമാണ് ചണ്ഡിഗഡ്. നാല്പ്പത് വര്ഷം മുമ്പാണ് ഇത് നിലവില് വന്നത്. എന്നാല് ഇപ്പോഴും ഇത് ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് ഇല്ല. ചണ്ഡിഗഡ് സ്ഥാപിച്ചത് പഞ്ചാബില് നിന്ന് അശോക് നഗറിലേക്ക് കുടിയേറിയ ചില സര്ദാറുമാരാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തില് ഏഴ് പഞ്ചാബി കുടുംബങ്ങള് വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവര്ക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂമിയും കൃഷിയുമുണ്ട്. ആദ്യം ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അചല്ഗഡിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അചല്ഗഡ് ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിത് ചണ്ഡിഗഡ് ഛാക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഇവിടേക്കുള്ള കത്തുകള് പോകുന്നത് പഞ്ചാബിലെ ചണ്ഡിഗഡിലേക്ക്
ചണ്ഡിഗഡ് എന്ന പേര് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദല്വീന്ദര്സിങ് സിക്കെന്ന ഗ്രാമവാസി പറയുന്നു. ഇവിടെയുള്ളവര്ക്ക് വരുന്ന കത്തുകള് പലപ്പോഴും പഞ്ചാബിലെ ചണ്ഡിഗഡിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരിക്കല് തന്റെ ബന്ധു പഞ്ചാബില് നിന്നയച്ച കത്ത് മുന്ഗാവോലി ഗ്രാമത്തിലെ പോസ്റ്റ്ഓഫീസിലെത്തി. എന്നാല് ഇതില് ചണ്ഡിഗഡ് എന്ന് കണ്ടതോടെ ഇത് തിരികെ പഞ്ചാബിലേക്ക് തന്നെ അയച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും ചിലപ്പോള് ഒരു കത്തെത്താന് മാസങ്ങള് തന്നെ വേണ്ടി വരുന്നുവെന്നും ചിമന്ദീപ് സിങെന്ന മറ്റൊരു ഗ്രാമവാസി വ്യക്തമാക്കി.