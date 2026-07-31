രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ എബോള കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും, ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി കേന്ദ്രം
എബോള വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അന്തരാഷ്ട്ര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Published : July 31, 2026 at 8:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ എബോള കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ അറിയിച്ചു. കിഴക്കൻ കോംഗോയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട എബോള വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് കർശനമായ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ മെയ് 23 മുതൽ എബോള ബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ 10,974 അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചു.
കോംഗോ, ഉഗാണ്ട, ദക്ഷിണ സുഡാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന യാത്രക്കാർ അവർ സമർപ്പിച്ച ഫോമുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എയർ സുവിധ 2.0 പോർട്ടൽ വഴിയും സ്ക്രീൻ ചെയ്തതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു.
എബോള ബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സർക്കാർ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പോയിൻ്റ് ഓഫ് എൻട്രിയിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസങ്ങളായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും നദ്ദ പറഞ്ഞു. എബോള വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അന്തരാഷ്ട്ര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ്, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, തുറമുഖം, ഷിപ്പിങ്, ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പ് എന്നിവയുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് എബോളക്കെതിരെ നിരീക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രവേശന കേന്ദ്രങ്ങളിലും മെച്ചപ്പെട്ട സ്ക്രീനിങ്ങും നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നിരീക്ഷണം, ക്വാറൻ്റൈൻ, ക്ലിനിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ്, ലബോറട്ടറി പരിശോധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് നടപടിക്രമങ്ങളും ഓരോ സംസ്ഥനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു.
നിരീക്ഷണ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി അണുബാധ തടയലും നിയന്ത്രണവും, വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ, ലബോറട്ടറി രോഗനിർണയം, ക്വാറൻ്റൈൻ, കേസുകളുടെ ഐസൊലേഷൻ, ഡിസ്ചാർജ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശദമായ എസ്ഒപികളും പ്രവർത്തന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നിയുക്ത ഐസൊലേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവയുടെ പ്രവർത്തന സന്നദ്ധത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നദ്ദ പറഞ്ഞു. എൻട്രി പോയിന്റുകളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പിപിഇയുടെയും മറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും ലഭ്യത സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉടനീളമുള്ള നിയുക്ത ആശുപത്രികളിൽ തയ്യാറെടുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മോക്ക് ഡ്രില്ലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം എയർപോർട്ട് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇമിഗ്രേഷൻ ബ്യൂറോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സംസ്ഥാന നിരീക്ഷണ യൂണിറ്റുകൾ, നിയുക്ത ഐസൊലേഷൻ ആശുപത്രികളിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേക പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെയും പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും എത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ തെർമൽ, സിംപ്റ്റോമാറ്റിക് സ്ക്രീനിംഗ് ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
24x7 ദേശീയ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ (1075) കൂടാതെ വിമാനത്താവള ഡിസ്പ്ലേകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, അവബോധ വീഡിയോകൾ, വിമാനത്തിനുള്ളിൽ അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ സർക്കാർ അപകടസാധ്യത മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: കുട്ടികളിലെ അര്ബുദം; ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ബാല അര്ബുദ രോഗികളും ഇന്ത്യയിലെന്ന് പഠനം