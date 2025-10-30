മദ്യമില്ല, മയക്കുമരുന്നില്ല, അറിയാം അറുനൂറ് വര്ഷമായി ലഹരി വസ്തുക്കള് പടിക്ക് പുറത്ത് നിര്ത്തുന്ന ഒരു നാടിന്റെ കഥ
നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് ലഹരി വസ്തുക്കള് അകന്ന് നില്ക്കുന്നതിന് പിന്നില് രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്.
Published : October 30, 2025 at 7:20 AM IST
ഷഹരന്പൂര്(ഉത്തര്പ്രദേശ്): മദ്യത്തിന്റെയും പുകയിലയുടെയും മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും ഉപഭോഗം അനുദിനം വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഈ കെട്ടകാലത്തും അറുനൂറ് വര്ഷമായി ഒരാള് പോലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു നാടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. അങ്ങ് ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ഷഹരന്പൂരിലുള്ള ഗ്രാമമാണ് ആറ് നൂറ്റാണ്ടായി ലഹരിയെ പടിക്ക് പുറത്ത് നിര്ത്തിയിട്ടുള്ളത്.
മദ്യം, മാംസം, അടക്കം 36 വസ്തുക്കളെയാണ് മിര്ഗ്പൂര് ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങള് താമസ ഗുണമുള്ള വസ്തുക്കളായി പരിഗണിച്ച് 20 തലമുറകളായി ഉപയോഗിക്കാത്തത്. ഇവിടെയുള്ള കടകളില് ഇവ കിട്ടുകയുമില്ല. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഈ ഗ്രാമത്തെ ലഹരി വിമുക്ത ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
Also Read: ബിഹാര്: 423 സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് കൊടുംകുറ്റവാളികള്, മത്സര രംഗത്ത് സ്ത്രീകള് കേവലം ഒന്പത് ശതമാനം, ധനാധിപത്യം പിടിമുറുക്കുന്നു
നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ഗ്രാമം ലഹരി ഉപയോഗത്തില് നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കുന്നതിന് പിന്നില് രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. നാട്ടില് ആരാധിക്കുന്ന ബാബ ഫക്കീര ദാസുമായി തങ്ങളുടെ നാടിന്റെ സ്വത്വം കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി നാട്ടുകാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അറുനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ ആളാണ് ബാബ ഫക്കീര ദാസ് എന്ന് 85വയസുള്ള രാജ്പാല് എന്നയാള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. അന്ന് നാട്ടില് ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഞ്ച് സഹോദരന്മാരുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാബ ഫക്കീര ദാസ് അന്ന് ഈ നാട് ലഹരി മുക്ത നാടായി മാറട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചുവത്രേ. അന്ന് മുതല് ഗ്രാമത്തില് ആരും യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കള് ഉപയോഗിക്കാതെ ആയി. ഷഹരന്പൂര് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അറുപത് കിലോമീറ്റര് അകലെയാണ് ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ ജനസംഖ്യ അയ്യായിരം മാത്രമാണ്.
ലഹരി മാത്രമല്ല സസ്യേതര ഭക്ഷണവും ഇവര്ക്ക് നിക്ഷിദ്ധമാണ്. വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും ഇവര് ഭക്ഷണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്താറില്ല. തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടില് വച്ച് 75 കൊല്ലം മുമ്പാൾണ് താന് ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കഴിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നൂറ് വയസുള്ള രാജ്കാലി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് താന് ഇവ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടു പോലുമില്ല. തന്റെ നാട്ടില് രുചികരമായ പല സസ്യാഹാരങ്ങളും പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇവയിലൊന്നും വെളുത്തുള്ളിയോ ചുവന്നുള്ളിയോ ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നും പാലി എന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു.
ഗ്രാമത്തിലുള്ള അന്പത് കടകളില് ഒന്നില് പോലും ലഹരി വസ്തുക്കള് വില്ക്കുന്നില്ല. നിങ്ങള്ക്ക് ദൈനംദിന ആവശ്യത്തിനുള്ള വസ്തുക്കള് ഇവിടെ കിട്ടും. എന്നാല് താമസ ഗുണമുള്ള ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളോ ലഹരികളോ കിട്ടില്ലെന്ന് രാജ്കരണ് എന്ന കടക്കാരന് പറയുന്നു. പുകയില മാത്രമല്ല ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ കടകളില് കിട്ടില്ല. ഇവ വാങ്ങുന്നതും വില്ക്കുന്നതും പൂര്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും ഇവ അന്വേഷിച്ചെത്തിയാല് ലഹരിയുടെ ദോഷങ്ങള് പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കി ഇവരെ തിരികെ അയക്കാറുണ്ടെന്നും കടക്കാരന് പറയുന്നു.
പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങള് ആധുനികതയോട് മുഖം തിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് കരുതരുത്. ലഹരിയോട് മാത്രമേ ഇവര് മുഖം തിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓരോ തലമുറ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇവിടെയുള്ളവര് കൂടുതല് കൂടുതല് ലഹരിയില് നിന്ന് അകലുന്നു. മുതിര്ന്നവരെ കണ്ട് കുട്ടികളും അവരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നു.
ഗ്രാമീണര് തങ്ങളുടെ വിശ്രമ വേളകള് ഭക്തിഗാനങ്ങള് കേട്ടും പാടിയും ചെലവിടുന്നു. ലഹരിയുടെ നിരോധനമാണ് തങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് നിദാനമെന്നും ഇവര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.