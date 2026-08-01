ജാതി-മതരഹിത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ നിയമം വേണം; ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജിയുമായി നടൻ പാർത്ഥിപൻ
സ്വമേധയ ജാതിയോ മതമോ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കാല താമസമില്ലാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരികയോ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പാർത്ഥിപൻ്റെ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
Published : August 1, 2026 at 4:52 PM IST
ചെന്നൈ: ജാതി, മത ഭേദമന്യേ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ പാർത്ഥിപൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. സ്വമേധയ ജാതിയോ മതമോ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കാല താമസമില്ലാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരികയോ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പാർത്ഥിപൻ്റെ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
തനിക്ക് ജാതിയും മതവുമില്ലെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടന് ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ജാതി-മതരഹിത പദവി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച നടൻ പാർത്ഥിപൻ ജഡ്ജി ദണ്ഡപാണിയുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരായി തൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു. തനിക്ക് ലഭിച്ച പോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുക എന്നതാണ് പാർത്ഥിപൻ്റെ ആവശ്യം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോടതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ജാതിയും മതവുമില്ലെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ പാർത്ഥിപന് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം തനിക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചാൽ പോരെന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെന്നും ജഡ്ജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി നൽകുമെന്ന് പാർത്ഥിപൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജാതിയും മതവുമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് തെളിയിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉടൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിയമമോ സർക്കാർ ഉത്തരവോ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാർത്ഥിപൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.
ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള അപേക്ഷകളിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് 2025 ജൂണിൽ ഹൈക്കോടതി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സർക്കാർ നിയമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണറും അന്നത്തെ സർക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാതെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടു. നിലവിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ഉത്തരവിടണമെന്ന് പാർത്ഥിപന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ജാതിയും മതവുമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റ് നിയമങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. ജാതിയും മതവും ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ നൽകുന്നതിന് നിലവിൽ നിയമങ്ങളോ ഉത്തരവുകളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ധർമ്മാധികാരി, ജസ്റ്റിസ് ജി. അരുൾമുരുകൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് 3-ന് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കും.
Also read:'മാതൃരാജ്യം പൗരത്വം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ വിദേശിയെ നാടുകടത്താനാവില്ല'; സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്രം