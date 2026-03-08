'രാഷ്ട്രപതിയെ അപമാനിക്കുന്ന സംസ്കാരം ബിജെപിയുടേത്'; പ്രൊട്ടൊക്കോൾ വിവാദത്തിൽ മറുപടിയുമായി മമത
രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും സ്വകാര്യ സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ പിഴവാണതെന്നും മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു.
Published : March 8, 2026 at 8:39 PM IST
കൊൽക്കത്ത: സിലിഗുരിയിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി. ചടങ്ങിലുണ്ടായ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്ക് തങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നും സ്വകാര്യ സംഘാടകരും പരിപാടിയുടെ വേദി ഒരുക്കിയ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളെന്നും മമത പ്രതികരിച്ചു. സെൻട്രൽ കൊൽക്കത്തയിലെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമര വേദിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
ടിഎംസി സർക്കാർ ഗ്രോതവർഗ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വനിതാ നേതാവ് കൂടിയായ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപതിയെ അപമാനിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മമത ബാനർജി പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് എൽകെ അദ്വാനി ഒരു പരിപാടിയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒരു വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മമതാ ബാനർജി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞത്.
"രാഷ്ട്രപതി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം. ഇത് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല. ഞങ്ങളെയല്ല, രാഷ്ട്രപതിയെ അപമാനിക്കുന്ന സംസ്കാരം വഹിക്കുന്നത് ബിജെപിയാണ്" ഫോട്ടോ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു.
ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനത്തോടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനം നൽകുന്നില്ല എന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ മേയർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ധർണയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ സ്ഥലം വിടും? ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാമെന്നാണോ? നിങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് ബംഗാളിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണോ? - മമതാ ബാനർജി ചോദിച്ചു.
"രാഷ്ട്രപതിയുടെ കസേരയോടും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ ബഹുമാനമുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയായി കരുതുന്നു, ഞങ്ങളെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്" - മമതാ ബാനർജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും സ്വകാര്യ സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ പിഴവാണതെന്നും അവർ വാദിച്ചു.
പരിപാടി നടന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, നിങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അവിടെ മാലിന്യം, ഗ്രീൻ റൂമിലെ തകരാറുകൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് ടോയ്ലറ്റുകൾ ഇല്ലാത്തത് എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇവൻ്റ് മാനേജർമാരും ചടങ്ങ് നടന്ന സ്ഥലമായ എഎഐയും വഹിക്കണമെന്ന് മമതാ ബാനർജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രോട്ടക്കോൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെത്തിയ രാഷ്ട്രപതിയെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. എന്നാൽ, സിലിഗുഡി മേയർ ഗൗതംദേബ് മാത്രമാണ് വരവേൽക്കാനെത്തിയത്. ഇതാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. എന്നാൽ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് മമത പറയുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ പ്രചരണ പരിപാടി ആയിരുന്നുവെന്നും മമതാ ബാനർജി വിശദീകരിക്കുന്നു.
