ETV Bharat / bharat

''ക്ഷേത്രം ധനസഹായം നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്‌ലീം വിദ്യാർഥികള്‍''; പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി, കോഴ്‌സ് അനുമതി പിൻവലിച്ച് മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ

ശ്രീ മാതാ വൈഷ്‌ണോ ദേവി ക്ഷേത്ര ബോർഡ് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഹിന്ദു വിദ്യാർഥികൾക്ക് മുൻഗണന വേണമെന്ന് ബിജെപിയും വലത് സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കി.

MATA VAISHNO DEVI MEDICAL COLLEGE NATIONAL MEDICAL COMMISSION RECOGNITION OF VAISHNO DEVI COLLEGE JAMMU AND KASHMIR
Shri Mata Vaishno Devi Medical College (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 7, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ശ്രീ മാതാ വൈഷ്ണോ ദേവി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എക്‌സലൻസിൽ എംബിബിഎസ് കോഴ്‌സ് നടത്താനുള്ള അനുമതി പിൻവലിച്ച് ദേശിയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ. 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള എംബിബിഎസ് കോഴ്‌സ് നടത്താൻ നൽകിയ അനുമതി കത്താണ് പിൻവലിച്ചത്.

മിനിമം മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് ദേശിയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. കോളജിലെ ആദ്യ ബാച്ച് ഭൂരിഭാഗവും മുസ്‌ലീം വിദ്യാർഥികളാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപിയും വലത് സംഘടനകളും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആദ്യ എംബിബിഎസ് സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ പട്ടികയിൽ 2025–26 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള 50 പേരടങ്ങുന്ന ആദ്യ ബാച്ചിൽ 42 മുസ്‌ലീം വിദ്യാർഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ബിജെപിയും വലത് സംഘടനകളും എതിര്‍പ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ശ്രീ മാതാ വൈഷ്‌ണോ ദേവി ക്ഷേത്ര ബോർഡ് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഹിന്ദു വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആയിരിക്കണം മുൻഗണന വേണ്ടതെന്ന് സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ജനുവരി 06) എൻ‌എം‌സിയുടെ മെഡിക്കൽ അസസ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് റേറ്റിങ് ബോർഡ് (എം‌എ‌ആർ‌ബി) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അക്കാദമിക്, അധ്യാപന, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം വീഴ്‌ചകളുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വിലയിരുത്തി.

അതേസമയം 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികളെ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ മറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ സൂപ്പർ ന്യൂമററി സീറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും എൻഎംസി വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിദ്യാർഥികളെ മാറ്റുന്നതിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ നിയുക്ത ആരോഗ്യ, കൗൺസിലിങ് അധികാരികൾക്കാണ്. തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അനുമതി കത്ത് നൽകിയതിനുശേഷം, കോളജിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്‌തത, ക്ലിനിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ, അധ്യാപകർ, റസിഡൻ്റ് ഡോക്‌ടർമാർ എന്നിയിൽ പിഴവ് ആരോപിച്ച് കമ്മീഷന് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. 2019ലെ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ ആക്‌ട് സെക്ഷൻ 28(7) പ്രകാരമാണ് അസസർ സംഘം കോളജിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയത്.

പ്രതികരിച്ച് ഒമർ അബ്‌ദുള്ള

പ്രവേശന പ്രക്രിയ പൂർണമായും മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും മുഴുവൻ വിഷയവും അനാവശ്യമായി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികളെ മറ്റൊരു കോളജിലേയ്‌ക്ക് മാറ്റണമെന്നും അവർക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പ്രസ്‌താവന പുറത്ത് വന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുളിനാണ് കോളജിൽ കോഴ്‌സ് നടത്താനുള്ള അനുമതി പിൻവലിച്ചത്.

Also Read: ഭാര്യ പാചകം ചെയ്യാത്തതും അമ്മായിയമ്മയെ സഹായിക്കാത്തതും വിവാഹ മോചനത്തിന് കാരണമാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

TAGGED:

MATA VAISHNO DEVI MEDICAL COLLEGE
NATIONAL MEDICAL COMMISSION
RECOGNITION OF VAISHNO DEVI COLLEGE
JAMMU AND KASHMIR
MBBS PERMISSION WITHDRAWN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.