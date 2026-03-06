സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ചരമക്കുറിപ്പെഴുതി നിതീഷ്; ജെഡിയുവിന്റെയും ബിഹാറിന്റെ ഭാവി?
രണ്ട് ദശാബ്ദം ബിഹാറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിലിരുന്ന നിതീഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.
By Dev Raj
Published : March 6, 2026 at 10:41 AM IST
പട്ന: പുപ്പുലിയായ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരമക്കുറിപ്പ് രചിച്ചിരിക്കുന്നു. വരുന്ന രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യ.
ബിഹാര് നിയമസഭയില് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് 243 സീറ്റില് 202എണ്ണം സ്വന്തമായുണ്ട്. ബിജെപിക്ക് 89 സീറ്റും ജനതാദള് യുണൈറ്റഡ് അഥവാ ജെഡിയുവിന് 85 സീറ്റുമാണ് സഭയിലെ അംഗബലം.
പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങള് അനുസരിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള് കൂടി മാത്രമേ നിതീഷ് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലുണ്ടാകൂ. ഏപ്രില് ഒന്പതാണ് സമയപരിധി. കാരണം മാര്ച്ച് പതിനാറിന് നടക്കുന്ന രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രില് ഒന്പതിന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന അഞ്ച് സീറ്റുകള്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്.
ഏതായാലും നിതീഷ് ഉടന് രാജി വയ്ക്കില്ല. കാരണം സഖ്യകക്ഷിയായ ബിജെപിക്ക് തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം നിതീഷിന് പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ട ചില ഔദ്യോഗിക ജോലികളുമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്റെ കക്ഷിയായ ജെഡിയുവിന്റെയും മകന് നിശാന്ത് കുമാറിന്റെയും ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയും ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്.
കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ചൂടിനും പ്രതിഷേധത്തിനും പുകഴ്ത്തലിനും ആരോപണങ്ങള്ക്കും ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങള്ക്കുമിടയിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം. ബിഹാര് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പുനര് രൂപപ്പെടുത്തലാകും ഇതിന്റെയെല്ലാം ആകെത്തുക.
നിതീഷിന്റെ രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള യാത്ര അതീവ താത്പര്യത്തോടെയോ ജനങ്ങള്ക്ക് തൃപ്തികരമോ ആയ രീതിയില് അല്ലെന്ന് ഝാര്ഖണ്ഡ് എംഎല്എയും നിതീഷിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ സര്യു റോയി പറഞ്ഞു. ഇത് ലളിതമായ ഒരു തീരുമാനമല്ല. ഇത് കൃത്യമായ രൂപരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തയാറാക്കിയ തിരക്കഥയാണ്. ഇത് അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അതീവ ദുഷ്ക്കരമാണ്. ബിഹാര് ജനത ഈ തീരുമാനത്തില് തെല്ലും സന്തുഷ്ടരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യസഭാംഗത്വത്തിനുള്ള നീക്കം
നിതീഷിന്റെ നീക്കം പലരെയും ഞെട്ടിച്ചു. 2022-25ല് മുന് എന്ഡിഎ സര്ക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു.അദ്ദേഹം ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകുമെന്ന ഒരു അഭ്യൂഹവും പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
അന്ന് ബിജെപിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് കുറച്ച് സമാജികര് മാത്രമാണ് നിതീഷിനുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് എ എന് സിന്ഹ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യല് സയന്സസ് മുന് മേധാവിയും സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകനുമായ ഡി എം ദിവാകര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. . എന്ഡിഎയിലെ ആഭ്യന്തര സംഘര്ഷങ്ങളായിരുന്നു അതിന് കാരണം. ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലോക്ജനശക്തി പാര്ട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രവര്ത്തിച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നൊരു അഭ്യൂഹം ഉയര്ന്നിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകണമെന്നൊരാഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണ സഖ്യം മാറിയിരുന്നുവെന്നും ദിവാകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
2025ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിക്കും നിതീഷിന്റെ കരുത്തുറ്റ തിരിച്ച് വരവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകള്ക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കൂടുതല് കരുത്ത് പകര്ന്നു. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷം, പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ജനതാദള് വളരെ ദുര്ബലമായി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സഖ്യമാറ്റത്തിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതകളും ഉണ്ടായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുക തന്നെയേ ഉള്ളായിരുന്നു പോംവഴിയെന്നും ദിവാകകര് പറയുന്നു. 2005 മുതല് അധികാരത്തിലിരുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി 2014 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന് ശേഷം, ഇപ്പോള് ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോര്ച്ചയുടെ രക്ഷാധികാരി ആയി ഇരിക്കുന്ന ജിതിന് റാം മാഞ്ചിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തില് അവരോധിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഇത്തരത്തില് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോയിരുന്നതെങ്കില് അത് ഒരു മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദരവോടെയുള്ള ഒരു പിന്വാങ്ങലാകുമായിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില് സ്ത്രീകള്ക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതം വിതരണം ചെയ്ത് സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തകിടം മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് വേതനം നല്കാനോ കരാറുകാരുടെ പണം നല്കാനോ സംസ്ഥാന ഖജനാവില് പണമില്ല.വര്ഷങ്ങളായി രണ്ടക്ക സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയിലൂടെ കടന്ന് പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ന് ഓവര്ഡ്രാഫ്റ്റുകളിലൂടെ 80കളിലെ ജഗന്നാഥ് മിശ്ര കാലത്തേക്ക് തിരിച്ച് പോയിരിക്കുന്നുവെന്നും ദിവാകര് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകണം നിതീഷ് ബിഹാറില് നിന്ന് പോകുന്നതെന്നും ദിവാകര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ബിഹാറിനെ വികസനത്തിലേക്ക് നയിച്ച പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞ് മേനി നടിക്കാനൊരു അവസരമാകും. വികസനത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും മികച്ച ഭരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അപ്പോസ്തലന് എന്നൊരു പ്രതിച്ഛായ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കും.
മാനസിക പ്രശ്നം?
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷമായി 75കാരനായ നിതീഷിനെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മറവി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭാഷയിലും പ്രവൃത്തിയിലുമെല്ലാം ഇത് പ്രകടമാണ്. നിയമസഭയില് സ്ത്രീകളെ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോള് അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങള് നടത്തുന്നതും നാം കണ്ടതാണ്. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമോ മെഡിക്കല് ബുള്ളറ്റിനുകളോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എഡിന്ബറോയിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയില് അദ്ദേഹം പോയതായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറവി രോഗം സംബന്ധിച്ച ചികിത്സകള്ക്കായാണ് ഈ സന്ദര്ശനമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത നേതാക്കളോ സഹായികളോ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനോ നിഷേധിക്കാനോ ധൈര്യം കാട്ടുന്നില്ല.
എന്നാല് പുറത്ത് വരുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ചില രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറയുന്നു. ചില മുതിര്ന്ന ജെഡിയു അംഗങ്ങളും ബിജെപി നേതാക്കളുമാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലെന്നൊരു ചിന്ത ജനങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കൊല്ലം ആദ്യം സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സമ്രാട്ട് ചൗധരി ബുള്ഡോസറുകളുമായി രംഗത്ത് എത്തിയപ്പോള് മുഖ്യമന്ത്രി കയ്യും കെട്ടി നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ചൗധരിക്ക് പിന്നീട് ബുള്ഡോസറുകള് പിന്വലിക്കേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും ഇത് നിതീഷിന്റെ ഭരണത്തെയും സംശുദ്ധിയെയും ഒറ്റിക്കൊടുത്ത സംഭവമായെന്ന് മുതിര്ന്ന ജെഡിയു നേതാവ് പറഞ്ഞു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള് ഒരു കാരണമാകാം. എന്നാല് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ പിന്വാങ്ങലിന് അത് മാത്രമാകില്ല കാരണമെന്നാണ് കോളജില് നിതീഷിന്റെ മുന്ഗാമി ആയിരുന്ന പട്ന സര്വകലാശാലയിലെ മുന് പ്രൊഫസറും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകനുമായ എന് കെ ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
1857ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനം മൃഗക്കൊഴുപ്പുള്ള വെടിയുണ്ടകളായിരുന്നു. എന്നാല് പ്രധാന കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് അടിച്ചമര്ത്തലും ചൂഷണവും അവരുടെ നയങ്ങളുമായിരുന്നു. ഇവടെയും അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം. ബിജെപി ഇപ്പോള് തന്നെ അത് ഉറപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ബിഹാറില് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കില് പിന്നെ എപ്പോള് എന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നും ചൗധരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഉടമ്പടികളും ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളും
2024 ജനുവരിയില് എന്ഡിയിലേക്ക് നിതീഷ് തിരികെ എത്തുമ്പോള് അധികാരം പങ്കിടല് സംബന്ധിച്ച് ചില ധാരണകള് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മുതിര്ന്ന ബിജെപി ജെഡിയു നേതാക്കള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആര്ജെഡി പാര്ട്ടി പിളര്ത്തി സ്വന്തം സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് സ്വയരക്ഷയ്ക്കും പാര്ട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നിതീഷ് എന്ഡിഎയിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, നിതീഷ് തുടങ്ങി വളരെ കുറച്ച് പേര്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിന് വേണ്ടി കടുംപിടിത്തം വേണ്ടെന്നതാണ് ധാരണകളില് പരമപ്രധാനം. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനയങ്ങ് സംഭവിച്ചതല്ല. ബിജെപിയുടെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളുമാണിത്. മറ്റൊരു മാര്ഗവും ഇല്ലാതായപ്പോഴാകാം നിതീഷ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ചൗധരി പറയുന്നു.
ബിജെപിയുടെയും കേന്ദ്രത്തിന്റെയും പക്കല് നിതീഷിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും തങ്ങളുടെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് തുള്ളുന്ന പാവയ്ക്കാനും ഉള്ള എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ടെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങള്.
നിതീഷിന് എന്തോ മൂക്കുകയര് ബിജെപി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഉത്തരവുകള് നിതീഷ് അനുസരിക്കുന്ന ശൈലി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവിലെ നിയമസഭയില് ജെഡിയുവിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും കൂടി 126 സീറ്റുകള് ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാന് ഈ മാര്ഗം അദ്ദേഹം തേടിയില്ല. എന്ത് കൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു നീക്കം ഉണ്ടായില്ലെന്നൊരു ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്ട്ടി നേതാക്കള്ക്കോ പ്രവര്ത്തകര്ക്കോ രണ്ട് ദിവസമായി നിതീഷിനെ കാണാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും ദിവാകര് പറയുന്നു.
നിതീഷിന്റെയും ജെഡിയുവിന്റെയും ഭാവി
കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി വെള്ളിവെളിച്ചത്തില് നിറഞ്ഞ് നിന്ന ആളാണ് നിതീഷ്. എന്നാലിന്ന് അദ്ദേഹം മെല്ലെ പിന്വാങ്ങുകയാണ്. കേവലം ഒരു രാജ്യസഭാംഗമായി. കേന്ദ്ര രാഷ്ട്രീയത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരിടമുണ്ടാകും. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര ഒടുങ്ങുകയാണ്.
എങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വന്തം പുത്രന് നിതീഷ് കുമാറിന് വേണ്ടിയൊരു വിലപേശല് നടത്താതിരിക്കില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനിടെ തന്നെ മകനെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില് ഒരു നിലയില് എത്തിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. നിശാന്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയേക്കുമെന്നൊരു അഭ്യൂഹമുണ്ട്. പാര്ട്ടിയുടെ നേതൃത്വവും വരും ദിവസങ്ങളില് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് ജെഡിയു വൃത്തങ്ങള് പറയുന്നത്. പാര്ട്ടി ശിഥിലമാകാതിരിക്കാന് ഇത്തരമൊരു നീക്കം സഹായകമായേക്കും.
ഇത് ബിജെപിക്കും ഗുണകരമാകും. കാരണം അതീവ പിന്നാക്ക ജാതിയില് പെട്ടവരും യാദവേതര ജാതിയില് പെട്ടവരും നിതീഷിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇത് നിശാന്തിലൂടെ സാധ്യമാകും എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിലയിരുത്തല്.
പുത്തന് മുഖ്യമന്ത്രി
നിതീഷ് രാജ്യസഭാംഗമാകുന്നതിനൊപ്പം ബിഹാറിലെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ബിജെപിയില് നിന്നുള്ള ആളാകുമെന്നതാണ് വര്ത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി.
ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രാമുഖ്യം കല്പ്പിക്കുന്നത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിക്ക് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയകുമാര് സിന്ഹയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് കേള്ക്കുന്നുണ്ട്.
അന്തരിച്ച മുന്മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്നാഥ് മിശ്രയുടെ മകനും വിദ്യാസമ്പന്നനായ നിയമസഭാ സമാജികനും മുന് മന്ത്രിയുമായ ഝാന്ഝാര്പൂര് എംഎല്എ നിതീഷ് മിശ്ര, ഉജ്ജാര്പൂര് എംപിയും കേന്ദ്ര ആ₹ഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയുമായ നിത്യാനന്ദ റായ്, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായ രാം കൃപാല് യാദവ്, സഞ്ജയ് സിങ് ടൈഗര്, ദിഘ എംഎല്എ സഞ്ജീവ് ചൗരസ്യ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഉയര്ന്ന് കേള്ക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാല് ബിജെപി ഹരിയാന, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒഡിഷ, ഝാര്ഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെല്ലാം തങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നതില് അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരു സസ്പെന്സ് കാത്തു വച്ചിരുന്നു. അത്രയൊന്നും സുപരിചിതനല്ലാത്ത ഒരാളെ പാര്ട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളാനാകില്ല. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ്( ആര്എസ്എസ്) പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തില് ആഴത്തില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാകാനും മതി.
നിതിന് നബീനെ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത് പോലെ ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ബിജെപി ഞെട്ടിച്ചേക്കാം. പാര്ട്ടി ഉന്നതങ്ങളില് നിന്നാകും തീരുമാനം. അതുവരെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകള് ഊഹിക്കുന്നത് തുടരാമെന്നും ചൗധരി പറയുന്നു.