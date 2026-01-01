ETV Bharat / bharat

മറ്റ് മന്ത്രിമാരെ അപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റവും ദരിദ്രന്‍, അശോക് ചൗധരി ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്‍, ബിഹാര്‍ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അറിയാം

നിതീഷ് കുമാര്‍ മന്ത്രിസഭയിലെ അതിസമ്പന്നന്‍ ജെഡിയു നേതാവും ഗ്രാമീണകാര്യമന്ത്രിയുമായ അശോക് ചൗധരിയാണ്. 42.68 കോടി രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആസ്‌തി.

File photo of Bihar CM Nitish Kumar (IANS)
By Dev Raj

Published : January 1, 2026 at 7:57 PM IST

പട്‌ന: മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും മറ്റ് മന്ത്രിമാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറെ ദരിദ്രനാണ് നിതീഷ് കുമാര്‍. മൂന്ന് മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് നിതീഷിനെക്കാള്‍ കുറവ് സ്ഥാവര -ജംഗമ വസ്‌തുക്കള്‍ ഉള്ളൂ.

കരിമ്പ് വ്യവസായ മന്ത്രി സഞ്ജയ് കുമാര്‍, തൊഴില്‍ വിഭവ മന്ത്രി സഞ്ജയ് സിങ് ടൈഗര്‍, ഡെയറി, ഫിഷറീസ്, അനിമല്‍ റിസോഴ്‌സ് മന്ത്രി സുരേന്ദ്ര മെഹ്‌ത്ത തുടങ്ങിയവരാണ് നിതീഷിനെക്കാള്‍ സ്വത്ത് കുറഞ്ഞ മന്ത്രിമാര്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിതീഷും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റ് 25 അംഗങ്ങളും ആസ്‌തി വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടതോടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. 2011 ജനുവരി മുതലാണ് മന്ത്രിമാര്‍ വര്‍ഷം തോറും ആസ്‌തി വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന ചട്ടം ബിഹാറില്‍ നിലവില്‍ വന്നത്. പൊതുഭരണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടാനും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ നടപടി.

നിതീഷിന്‍റെ സ്വത്ത് വിവരം

മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന് 1.66 കോടിരൂപയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2024ല്‍ നിന്ന് 68,455 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനയാണ് ഇക്കൊല്ലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പക്കല്‍ 20,552 രൂപ പണമായി ഉണ്ട്. 17.66 ലക്ഷം രൂപയുടെ ജംഗമവസ്‌തുക്കളുമുണ്ട്. 1.48 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയുമുണ്ട്. മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി 58,000 രൂപയുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രി 2015ല്‍ 11.33 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു കാര്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 20 ഗ്രാമിന്‍റെ രണ്ട് സ്വര്‍ണ മോതിരങ്ങളുണ്ട്. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന മുത്ത് പതിച്ച ഒരു വെള്ളി മോതിരവുമുണ്ട്. എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍, എയര്‍ കൂളര്‍, ട്രെഡ് മില്‍, വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള സൈക്കിള്‍, വാഷിങ് മെഷീന്‍, മൈക്രോവേവ് ഓവന്‍, പത്ത് പശുക്കള്‍, 13 പശുക്കിടാങ്ങള്‍, പുല്ലുവെട്ടുന്ന യന്ത്രം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മറ്റ് ജംഗമ സ്വത്തുക്കള്‍. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് പശുക്കളും ഒന്‍പത് കിടാങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കളുടെ കാര്യമെടുത്താല്‍ ജനതാദള്‍ യുണൈറ്റഡ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായ നിതീഷിന് കൃഷി ഭൂമി ഒന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ദ്വാരകയില്‍ സന്‍സദ് വിഹാര്‍ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിയില്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആയിരം ചതുരശ്ര അടിയുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റുണ്ട്. 2004ല്‍ 13.78 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയതാണിത്.

ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓഹരികള്‍, മ്യൂച്ചല്‍ ഫണ്ട്, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസി, ബാങ്ക്- പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ യാതൊരു നിക്ഷേപവും ഇല്ല.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി

ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവ് സമ്രാട്ട് ചൗധരിക്ക് 6.38 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര -ജംഗമ ആസ്‌തിയുണ്ട്. ഇതില്‍ 1.18 കോടിയുടെ ജംഗമ ആസ്‌തിയും 5.20 കോടിരൂപയുടെ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയുമാണ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പക്കല്‍ 1.35 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. ഭാര്യ കുമാരിയുടെ മമതയുടെ പക്കല്‍ 35,000 രൂപയുണ്ട്.

സമ്രാട്ടിനും ഭാര്യയ്ക്കും ആശ്രിതരായ രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കുമായി 1.17 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഇക്വിറ്റി,റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് ഫണ്ട്, ലൈഫ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസികള്‍, മറ്റ് സേവിങ്സ് എന്നിവയിലുണ്ട്.

സമ്രാട്ടിനും ഭാര്യയ്ക്കുമായി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളുണ്ട്. അന്‍പതിനായിരം രൂപ വിലവരുന്ന 500 ഗ്രാം വെള്ളിയാഭരണങ്ങളും ഭാര്യ മമതയുടെ പക്കലുണ്ട്.

നാല് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി17.44 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും ഉണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്ക് അഞ്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി 6.41 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ട്. ഇവരുടെ രണ്ട് മക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടുകളില്‍ 2.41 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ട്. പട്‌നയിലെ ഗോല റോഡില്‍ ഭാര്യയുടെ പേരില്‍ ഇദ്ദേഹം 2021ല്‍ 1450 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് 29 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസിന്‍റെ ചുമതലകൂടിയുള്ള ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു തോക്കും റിവോള്‍വറുമുണ്ട്. 2023ല്‍ അദ്ദേഹം ഒരു സ്‌പെഷ്യല്‍ യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിളും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയകുമാര്‍ സിന്‍ഹ

മറ്റൊരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ വിജയ കുമാര്‍ സിന്‍ഹയ്ക്കം ഭാര്യ സുശീലാദേവിക്കും കൂടി 8.81 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര -ജംഗമ ആസ്‌തിയുണ്ട്. ഇതില്‍ 5.13 കോടി രൂപയുടേത് ജംഗമ ആസ്‌തിയാണ്. 3.68 കോടി രൂപയാണ് സ്ഥാവര ആസ്‌തി. ശിവ ബയോജനിറ്റിക് എന്ന മരുന്ന് നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയിലും ത്രിഭുവന്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് ആന്‍ഡ് കണ്‍സ്‌ട്രക്ഷന്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലുമായി 92 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും ഇരുവര്‍ക്കുമായി ഉണ്ട്.

വിജയ് ഒരു നിര്‍മ്മാണ കമ്പനി ഉടമയാണ്. അതേസമയം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ മരുന്ന് നിര്‍മാണ മേഖലയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ശിവ എന്‍റര്‍പ്രൈസസ് എന്ന ഭാര്യയുടെ പേരില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ജംഗമ ആസ്‌തികളിലൊന്ന്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 31ലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഇതിന് 2.41 കോടിരൂപയുടെ മൂലധനബാലന്‍സ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെയും ഭാര്യയുടെയും കയ്യില്‍ യഥാക്രമം 88,560രൂപയും 67,528 രൂപയുമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൈവശവും ഒരു റൈഫിളും ഒരു റിവോള്‍വറുമുണ്ട്.

തനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും പട്‌ന ജില്ലയിലെ ലഖിസരായിയിലും മൊകാമയിലുമായി കൃഷി ഭൂമിയും പൂനെയിലെ ദത്താവാഡി, പട്‌ന, പട്‌നയിലെ ബാര്‍ഹ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കാര്‍ഷികേതര ഭൂമിയും പട്‌നയിലെയും ലഖിസരായിയിലെയും വിവിധയിടങ്ങളില്‍ വാണിജ്യ, താമസ കെട്ടിടങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് പട്‌ന, ബാര്‍ഹ്, മൊകാമ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പൂര്‍വിക കാര്‍ഷിക-കാര്‍ഷികേതര ഭൂമിയുമുണ്ട്.

അശോക് ചൗധരി- ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്‍

ഗ്രാമീണ കാര്യമന്ത്രിയും ജെഡിയു നേതാവുമായ അശോക് ചൗധരിയാണ് നിതീഷിന്‍റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്‍. അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യ നീതി കേശ്‌കര്‍ ചൗധരിയ്ക്കും രണ്ട് പെണ്‍മക്കളായ മഹിമ, ദേഷ്‌ന എന്നിവര്‍ക്കുമായി 42.68 കോടിരൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്. ഇവരുടെ മൂത്തമകള്‍ ശംഭവി ചൗധരി സമസ്‌തിപൂരില്‍ നിന്നുള്ള പാര്‍ലമെന്‍റംഗമാണ്.വിവാഹിതയായ ഇവര്‍ ഭര്‍ത്താവിനും വീട്ടുകാര്‍ക്കും ഒപ്പമാണ് താമസം.

അശോകിനും നീതയ്ക്കും യഥാക്രമം 53 ലക്ഷം, 22.54 ലക്ഷം രൂപ വീതം വിവിധ ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപമുണ്ട്. ആശ്രിതരായ രണ്ട് പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുമായി മൊത്തം 23 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും കൂടി 1.2 കിലോ സ്വര്‍ണമുണ്ട്.

ഓഹരികള്‍, ബോണ്ടുകള്‍, തുടങ്ങിയവയിലായി മന്ത്രിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്ക് ഇവയില്‍ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ട്. നീതയ്ക്ക് 1.82 കോടിരൂപയുടെ താമസ കെട്ടിടവും 34 ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ട് കടകളും പട്‌നയിലെ ഒരു വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിലുണ്ട്.

മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ ആസ്‌തി വിവരങ്ങള്‍

കായിക മന്ത്രിയും ഷൂട്ടിങില്‍ കോമണ്‍ വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ ജേതാവുമായ ശ്രേയസി സിങിന് 1.54 കോടി രൂപയുടെ ജംഗമ ആസ്‌തിയും 6.9 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയുമുണ്ട്. മെഹറൗളിയിലെ ഒരു ബിഗ ഭൂമി, ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ വസന്ത് കുഞ്ജില്‍ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്, ജൗമി ജില്ലയിലെ ഗിദ്ദൗറില്‍ ഒരു വിപണന സമുച്ചയം, ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ നോയ്‌ഡയില്‍ ഒരു വാണിജ്യ കെട്ടിടം, ഗിദ്ദൗറില്‍ കൃഷി ഭൂമിയും പൂര്‍വിക വീടും ഉണ്ട്.

ഹിന്ദു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിലാണ് സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കള്‍ 34കാരിയായ ശ്രേയസി കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവര്‍ രാജകുടുംബാംഗമാണ്. ഇവരുടെ അന്തരിച്ച പിതാവ് ദിഗ് വിജയ് സിങ് എംപിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്നു. ഇവരുടെ അമ്മയും എംപി ആയിരുന്നു. മാനസി സിങ് എന്ന മൂത്തസഹോദരിയുമുണ്ട്.

പിന്നാക്ക വിഭാഗ- അതി പിന്നാക്ക ജാതി ക്ഷേമ മന്ത്രി രമ നിഷാദിന്‍റെ സ്ഥാവര ജംഗമ ആസ്‌തി 32 കോടി രൂപയുടേതാണ്. മന്ത്രിമാരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വര്‍ണമുള്ളത് പക്ഷേ ഇവരുടെ പക്കലാണ്. ഇവരുടെ കയ്യില്‍ രണ്ട് കിലോ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭര്‍ത്താവും മുന്‍ എംപിയുമായ അജയ് നിഷാദിന്‍റെ പക്കല്‍ 750 ഗ്രാം സ്വര്‍ണാഭരണമുണ്ട്.

ഭക്ഷ്യ-ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ മന്ത്രി ലെഷി സിങിന് 3.48 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്. ഇയാള്‍ക്ക് ഒരു എസ്‌യുവിയും രണ്ട് ട്രക്കുകളുമുണ്ട്. മരിച്ച് പോയ ഗുണ്ടാ നേതാവ് ബൂട്ടാന്‍ സിങിന്‍റെ ഭാര്യയായ ഇവര്‍ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു റൈഫിളും ഒരു ഇരട്ടക്കുഴല്‍ തോക്കുമുണ്ട്.

നിതീഷിന്‍റെ മന്ത്രിസഭയില്‍ കോടീശ്വരന്‍മാരല്ലാത്ത മൂന്ന് മന്ത്രിമാരേ ഉള്ളൂ. കരിമ്പ് വ്യവസായ മന്ത്രി സഞ്ജയ് കുമാര്‍(23.85 ലക്ഷം രൂപ), തൊഴില്‍ വിഭവ മന്ത്രി സഞ്ജയ് സിങ് ടൈഗര്‍(32.61 ലക്ഷം രൂപ), ഡെയ്‌റി, ഫിഷറീസ്, ആനിമല്‍ റിസോഴ്‌സ് മന്ത്രി സുരേന്ദ്ര മെഹ്‌ത്ത(97.64 ലക്ഷം രൂപ) എന്നിവരാണ് കോടീശ്വര്‍ അല്ലാത്ത മന്ത്രിമാര്‍.

