കണ്ണീരോടെ മന്ത്രിസഭ; ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി പദമൊഴിഞ്ഞ് നിതീഷ് കുമാർ ഇനി രാജ്യസഭയിലേക്ക്
നിതീഷ് കുമാര് തൻ്റെ അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ വൈകാരികമായ നിമിഷമായി മാറി. യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വികാരാധീനരാകുകയും കൈകൂപ്പി നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.
By Dev Raj
Published : April 14, 2026 at 2:18 PM IST
പാറ്റ്ന: മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ തൻ്റെ രാജിക്കാര്യം മന്ത്രിമാരെ അറിയിച്ചതോടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തില് ഏറെ വൈകാരികമായ രംഗങ്ങള് അരങ്ങേറി. ബിഹാറിൻ്റെ വികസനത്തിനായി നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് കൈകൂപ്പിയും ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെയും മന്ത്രിമാർ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. സഹകരണത്തിന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചും നന്ദി അറിയിച്ചു.
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന യോഗം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയത്. വെറും 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇത് നീണ്ടുനിന്നുള്ളൂ. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം നിതീഷ് മന്ത്രിസഭയെ അറിയിച്ചു. ബിഹാറിൻ്റെ വികസനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ വലിയ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം മന്ത്രിമാർ ഐകകണ്ഠ്യേന പാസാക്കി.
ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിതീഷ് കുമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു. തൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജീവനക്കാർക്കും നിതീഷ് നന്ദി അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ വൈകാരികമായ നിമിഷമായി മാറി. യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വികാരാധീനരാകുകയും കൈകൂപ്പി നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.
നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അവസാന ക്യാബിനറ്റ് യോഗം തനിക്കും ബിഹാറിനും വൈകാരികമായ നിമിഷമാണെന്ന് ജെഡിയു നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ലേഷി സിംഗ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. "1995 മുതൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെപ്പോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹം സാമൂഹിക മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയും സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ബിഹാറിനെ വളരെയധികം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തിനായി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡൽഹിയിലിരുന്ന് ബിഹാറിനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൻ്റെ തീരുമാനം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു," ലേഷി പറഞ്ഞു. ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിന് ശേഷം നിതീഷും മന്ത്രിമാരും ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് മടങ്ങി. മാധ്യമങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പതിവ് ബ്രീഫിംഗ് റദ്ദാക്കി.
തേനീച്ച ആക്രമണം
നേരത്തെ, ബി.ആർ. അംബേദ്കറുടെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനും മന്ത്രിമാർക്കും നേരെ തേനീച്ച ആക്രമണമുണ്ടായി. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിക്കൊപ്പം അംബേദ്കര് പ്രതിമയിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ബിഹാർ ഗവർണർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ (റിട്ട.) സയ്യിദ് അറ്റാ ഹസ്നൈൻ എത്തുന്നതിനായി അവർ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
പെട്ടെന്നുണ്ടായ തേനീച്ച ആക്രമണത്തിൽ പരിഭ്രാന്തരായ ആളുകൾ ചിതറി ഓടി. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിതീഷ് കുമാറിനെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് തേനീച്ചയുടെ കുത്തേറ്റു. ചിലർക്ക് വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടി വന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ചടങ്ങുകൾ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവെച്ചു. തുടർന്നാണ് നിതീഷും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തത്.
