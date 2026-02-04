നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ 'റേഞ്ച്' മാറ്റാൻ റേഞ്ച് റോവറുകള്; ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് 11 കോടിയുടെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് സുരക്ഷ
11 കോടി രൂപയിലധികം വിലയുള്ള ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് റേഞ്ച് റോവർ കാറുകൾ വാങ്ങാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 50 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഹ്യുണ്ടായ് അയോണിക്- 5 ഇലക്ട്രിക് കാറാണ്.
Published : February 4, 2026 at 8:30 PM IST
പട്ന: ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതിഷ് കുമാറിൻ്റെ വാഹന പ്രേമം പലപ്പോഴും വാർത്തയാകാറുണ്ട്. നിരവധി വിദേശ യൂട്യൂബർമാർ അടക്കം നിതിഷിൻ്റെ കാർ കലക്ഷനുകള് കണ്ടൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. അംബാസഡർ മുതൽ ക്രസ്റ്റ വരെ തൻ്റെ ഗാരേജിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം 11 കോടിയുടെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് റേഞ്ച് റോവർ ആക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ.
മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് നാല് റേഞ്ച് റോവർ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായുമാണ് വിവരം. പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയിലധികം വിലവരുന്ന ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് റേഞ്ച് റോവർ കാറുകൾ വാങ്ങാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ, ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 50 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഹ്യുണ്ടായ് അയോണിക്- 5 എന്ന ഇലക്ട്രിക് കാറാണ്. അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകൾക്ക് ടാറ്റയുടെ കാറുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ടാറ്റ ടിയോഗോ ഇവി സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2.5 കോടി രൂപയിലധികം വിലയുള്ള റേഞ്ച് റോവറാണ് നിതീഷ്കുമാർ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നാല് റേഞ്ച് റോവർ കാറുകളാണ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും മറ്റ് രണ്ട് റേഞ്ച് റോവറുകൾ രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് നൽകുമെന്നും വിവധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
മറ്റ് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ബിഹാർ സംസ്ഥാന ഗതാഗത മന്ത്രി ശ്രാവൺകുമാർ പറഞ്ഞു. "ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയോ, മുഖ്യമന്ത്രിയോ സുരക്ഷ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നൽകണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. എത്ര വാഹനങ്ങൾ നൽകുമെന്നത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല," - ശ്രാവൺ കുമാർ പറഞ്ഞു.
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അംബാസിഡർ
ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്കുമാർ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അംബാസിഡർ കാറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കാരണവും സൗകര്യത്തിനുമായി ഏറെക്കാലം ഉപയോഗിച്ച അംബാസിഡർ ഉപേക്ഷിച്ച് ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ കാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതിന് സമാനമായ വാഹനം
ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫുള്ള റേഞ്ച് റോവറാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയ്ക്കും ഉള്ളത്. അതീവ സുരക്ഷയ്ക്ക് റേഞ്ച് റോവർ വാഹനങ്ങൾ ഏറെ മികച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൂടാതെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും റേഞ്ച് റോവർ വാഹനങ്ങളാണ് ഉപോഗിക്കുന്നത്.
റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ
ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് സവിശേഷതയോടെയുള്ള റേഞ്ച് റോവറിനെ വിവിഐപി വാഹനമായാണ് ഇന്ത്യയിൽ കണക്കാക്കുന്നത്. കരുത്തുറ്റ ബോഡി, മൾട്ടി-ലെയർ ആർമർ, ബുള്ളറ്റ്-റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്ലാസ്, സ്ഫോടന സംരക്ഷണം എന്നിവ റേഞ്ച് റോവറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നൂതന ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ കണക്ഷൻ, നൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റിയുള്ള ലൈറ്റുകൾ, 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ എന്നിവയാണ് റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ.
ദീർഘദൂര യാത്രകളിലെ ക്ഷീണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് മികച്ച വാഹനമാണ് റേഞ്ച് റോവർ എന്നാണ് വാഹന വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം, സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും റേഞ്ച് റോവർ മികച്ചതാണ്. ആഡംബര പൂർണമായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, മൾട്ടി-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ക്യാബിൻ, സുഗമമായ യാത്രാ നിലവാരം എന്നിവയാണ് റേഞ്ച് റോവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
എംഎൽസി സച്ചിദാനന്ദ് റായ്, ജെഡിയു എംഎൽഎ അമരേന്ദ്ര പാണ്ഡെ തുടങ്ങിയ ബിഹാറിലെ മറ്റ് നേതാക്കന്മാരും റേഞ്ച് റോവറുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുഖകരവും സുരക്ഷിതവുമായ യാത്രയ്ക്കായി നിരവധി നേതാക്കളാണ് റേഞ്ച് റോവറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആതിനാൽ തന്നെ ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ റേഞ്ച് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കാറുകൾ
കേരള സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിയ കാര്ണിവല് കാറാണ്. വടക്കന് ജില്ലകളിലെ യാത്രയ്ക്കാണ് മന്ത്രി ഈ കാറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തലസ്ഥാനത്തും സ്ഥിരയാത്രകള്ക്കുമായി കറുത്ത ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിലുള്ളത് മൂന്ന് കറുത്ത ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാറുകളാണ്. പൈലറ്റ്, എസ്കോര്ട്ട് ഡ്യൂട്ടികള്ക്ക് കമാന്ഡോകളാണ് മറ്റ് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2022 ലാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാറുകൾ വാങ്ങിയത്.
ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജിഎൽഎസ് 350 ഡിയും ടൊയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂയിസറുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയുമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാരണം. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി പരിഷ്ക്കരിച്ച ആഡംബരവും ശക്തവുമായ കാറാണിതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ മോഹൻ യാദവിൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് ടൊയോട്ടയുടെ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയാണ്. വിശ്വാസ്യത, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവ കൊണ്ടാണ് അധികം ജനങ്ങളും ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പലപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുക എസ്യുവിയോ സെഡാനോവിലോ ആണ്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫോർഡ് എൻഡവറും മമത ബാനർജിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിൻ്റ ഭാഗമാണ്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ് 5, ടൊയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ പ്രാഡോ പോലുള്ള ആഡംബര കാറുകളാണ് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ ഹോണ്ട സിവിക് പോലുള്ള സാധാരണ വാഹനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ALSO READ: മസ്ക്കിന്റെ ടെസ്ല കാറിലുൾപ്പെടെ ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾക്ക് നിരോധനം: പഴയ ഹാൻഡിലുകൾ നിർബന്ധമാക്കി ചൈന