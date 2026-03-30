ബിഹാറിൽ അധികാരക്കൈമാറ്റത്തിന് വഴിതെളിയുന്നു; നിയമസഭാ കൗൺസിൽ അംഗത്വം രാജിവെച്ച് നിതീഷ് കുമാർ
Published : March 30, 2026 at 12:14 PM IST
പട്ന: ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയം വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ നിയമസഭാ കൗൺസിൽ അംഗത്വം ഔദ്യോഗികമായി രാജിവെച്ചു. രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം എന്ന് രാജി വയ്ക്കും എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ സ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കുമെന്ന സൂചനകള് ഉയരുന്നെങ്കിലും നിതീഷ് തുടരുന്ന മൗനം ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകള്ക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പകരക്കാരനായി മകൻ നിഷാന്ത് ആയിരിക്കും ജെഡിയുവിനെ നയിക്കാനെത്തുന്നതെന്നാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ ധാരണ. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമായിട്ടില്ല. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലധികം ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അതികായൻ്റെ ഈ പടിയിറക്കം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ സമ്മിശ്ര വികാരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തെ പരിഹാസത്തോടെ കാണുന്നവരുമുണ്ട്. ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നിരയുടെ അക്ഷേപം. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തൊക്കെ കലങ്ങി മറിയും എന്ന് കണ്ടെറിയേണ്ടതുണ്ട്. വലിയൊരു അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ബിഹാർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗത്വം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ മാത്രമാണ് സമയമുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതോടെയാണ് നിതീഷിൻ്റെ രാജി. എന്നാൽ പാർലമെൻ്റിലേക്കുള്ള തൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിതീഷ് തുടരുന്ന മൗനത്തിന് കൂടിയാണ് സമയപരിധി അടുത്തുവരുന്നത്. പുതിയ നീക്കം ഒരു ബിജെപി നേതാവിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേൽക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നുവെന്ന രാഷ്ട്രീയ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നുമുണ്ട്.
കൗൺസിലിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചതിനുശേഷവും നിതീഷിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാൻ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സംഭവവികാസങ്ങൾ പരസ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമുഖതയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. “രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗത്വം രാജിവയ്ക്കാൻ മാർച്ച് 30 വരെ സമയമുണ്ട്,” എന്നാണ് പ്രേം കുമാർ പറഞ്ഞത്.
പാർലമെൻ്റിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കണമെന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർലമെൻ്ററി അംഗത്വം ഇല്ലാതാകുമെന്നും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.
അതേസമയം ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള നിതിൻ നബിനിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത അസം യാത്രയും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. ബങ്കിപൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ നബിൻ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ നിയമസഭാ സ്ഥാനം ഒഴിയാനിരിക്കുകയാണ്.
എന്നാൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്ത് കേള്ക്കാനാണ് പദ്ധതികൾ മാറ്റിയതെന്ന് വിശ്വാസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പരിഹസിക്കുന്നുമുണ്ട്. നിതീഷും നബിനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഏകോപിത നീക്കം ബിജെപി തേടുന്നുണ്ടാകാമെന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമർശനവും ഒപ്പം ഉയരുന്നുണ്ട്.
