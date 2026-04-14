മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പടിയിറങ്ങി; ഔദ്യോഗിക രാജി സമര്പ്പിച്ചു , ബിഹാര് ഇനി ബിജെപി ഭരിക്കും
ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ രാജിവച്ചു.ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി, ജെഡിയു ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സഞ്ജയ് ഝാ, സംസ്ഥാന മന്ത്രി വിജയ് ചൗധരി എന്നിവര്ക്കൊപ്പം ലോക്ഭവനിലെത്തിയാണ് രാജി വച്ചത്.
Published : April 14, 2026 at 4:01 PM IST
പട്ന: ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയൊരു യുഗത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി രാജിവെച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച പട്നയിൽ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം ഗവർണർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ (റിട്ട.) സയ്യിദ് അതാ ഹസ്നൈനെ നേരിൽ കണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രാജി സമർപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരമേൽക്കാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 16-ന് നിതീഷ് കുമാർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 10-ന് അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്റ് അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന്, 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.
ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി, ജെഡിയു ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സഞ്ജയ് ഝാ, സംസ്ഥാന മന്ത്രി വിജയ് ചൗധരി എന്നിവര്ക്കൊപ്പമാണ് ലോക് ഭവനിലെത്തിലെത്തിയത്.
വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി നിതീഷ് കുമാർ
തൻ്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, 2005 മുതൽ എൻഡിഎ സർക്കാർ ബിഹാറിൽ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, കൃഷി, വൈദ്യുതി തുടങ്ങി സകല മേഖലകളിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതായും '7 നിശ്ചയ്-3' പദ്ധതിയിലൂടെ വരും വർഷങ്ങളിലും സംസ്ഥാനം പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ സർക്കാരിന് തൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹകരണവും മാർഗനിർദേശവും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एन०डी०ए० सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो,…— Nitish Kumar (@NitishKumar) April 14, 2026
ബിജെപി ഭരണത്തിലേക്ക്; സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ
നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ ബിഹാറിൽ ആദ്യമായി ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുകയാണ്. പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ഏപ്രിൽ 15-ന് പട്നയിലെ ലോക് ഭവനിൽ നടക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ബിജെപിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി മുതിർന്ന നേതാവ് ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനെ നിരീക്ഷകനായി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജെഡിയു നേതാക്കളായ സഞ്ജയ് കുമാർ ഝാ, രാജീവ് രഞ്ജൻ സിംഗ് തുടങ്ങിയവരുമായി നിതീഷ് കുമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പുതിയ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി.
Also Read:കണ്ണീരോടെ മന്ത്രിസഭ; ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി പദമൊഴിഞ്ഞ് നിതീഷ് കുമാർ ഇനി രാജ്യസഭയിലേക്ക്