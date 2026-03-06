സോഷ്യലിസ്റ്റ് കരുത്തും വികസന തന്ത്രവും, അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട നിതീഷ് യുഗം
1970-കളുടെ തുടക്കം മുതൽ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങലിൻ്റെ സൂചനയാണിത്
പട്ന: ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ എന്നും പിടികിട്ടാത്ത ഒരു സമസ്യയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പല മുഖങ്ങളാണ് തെളിയുന്നത്. പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പ്രതീകം, ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ, വികസനത്തിൽ ഊന്നിയ ഭരണതന്ത്രജ്ഞൻ, ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ പലതും.
വരാനിരിക്കുന്ന രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി 75-കാരനായ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് (ജെഡിയു) ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ വ്യാഴാഴ്ച നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. 1970-കളുടെ തുടക്കം മുതൽ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങലിൻ്റെ സൂചനയാണിത്.
പട്ന ജില്ലയിലെ ബക്തിയാർപൂരിൽ ഗംഗാനദിക്കരയിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടറും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുമായ രാം ലഖൻ സിംഗിൻ്റെയും പരമേശ്വരി ദേവിയുടെയും മകനായി ജനിച്ച അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ബിഹാർ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ (ഇപ്പോഴത്തെ എൻഐടി പട്ന) നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം നേടി.
1974-നും 1977-നും ഇടയിൽ ജെപി (ജയപ്രകാശ് നാരായൺ) പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിതീഷ് സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. 1974-ൽ മിസ (MISA) നിയമപ്രകാരവും 1975-ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തും അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമായിരുന്ന അതിൽ നിന്ന് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ, ജോർജ്ജ് ഫെർണാണ്ടസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ കീഴിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു നേതാവായി അദ്ദേഹം വളർന്നുവന്നു.
അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധവുമാകാം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസുമായി അടുക്കാതിരുന്നതിന് കാരണം. സഹപ്രവർത്തകരായ രാം വിലാസ് പാസ്വാനും ലാലു പ്രസാദും അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും നിതീഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിജയം രുചിച്ചത് വൈകിയാണ്. 1985-ലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ ആയത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നോട്ട് നോക്കാതെ 1989-ൽ അദ്ദേഹം ലോക്സഭാംഗമായി.
2004 വരെ ആറ് തവണ ലോക്സഭാംഗമായ അദ്ദേഹം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി സർക്കാരുകളിൽ റെയിൽവേ, ഉപരിതല ഗതാഗതം, കൃഷി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ 2000 മാർച്ചിൽ എട്ടുദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയായെങ്കിലും, 2005 നവംബറിൽ ലാലു പ്രസാദ്-റാബ്രി ദേവി ഭരണത്തിനെതിരായ എൻഡിഎയുടെ വിജയത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ അധികാരം നേടിയത്.
പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വിളക്കുമാടം
1989-ൽ കേന്ദ്രത്തിലും 1990-ൽ ബിഹാറിലും കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ജനതാദളിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നിതീഷ്. ലാലു പ്രസാദ് മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ നിതീഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ലാലു ശരിയായ പാതയിലല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹം ആ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു. ജോർജ്ജ് ഫെർണാണ്ടസിനൊപ്പം ആദ്യം സമത പാർട്ടിയും പിന്നീട് ജെഡിയുവും രൂപീകരിച്ച് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നേതാവായി ഉയർന്നു.
ബിഹാറിലെ 'ജംഗിൾ രാജ്' (കാട്ടുഭരണം) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിയമരാഹിത്യത്തിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിനുമെതിരെയുള്ള പോരാളിയായി നിതീഷ് മാറി. അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ ക്രമസമാധാന നില മെച്ചപ്പെടുകയും കുറ്റവാളികൾ ഒന്നുകിൽ ജയിലിലാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം വിടുകയോ ചെയ്തു.
സോഷ്യലിസ്റ്റ്-മതേതര ആദർശങ്ങളിൽ ഊന്നിനിന്ന അദ്ദേഹം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, ജാതി സെൻസസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ ബിജെപിയെപ്പോലും എതിർത്തു. 2014-ൽ നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിലും മതേതരത്വത്തിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം ബിഹാറിൽ ബിജെപിയെ എന്നും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിച്ചു.
ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻഡിഎയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ടുതവണ സഖ്യം വിടുകയും ആർജെഡിയുമായും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായും ചേർന്ന് മഹാസഖ്യം രൂപീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ നീക്കങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
വികസന രാഷ്ട്രീയം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം
ബിജെപി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, നിതീഷ് രാഷ്ട്രീയാജണ്ടയിൽ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ജയപ്രകാശ് നാരായൺ വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ശാക്തീകരണത്തിനും അദ്ദേഹം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി.
"21 വർഷമായി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാത്തതിനാൽ ബിഹാറിൽ ജനാധിപത്യം ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. നിതീഷ് അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 50 ശതമാനം സംവരണം നൽകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം വിപ്ലവകരമായിരുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നീട് ഇത് മാതൃകയാക്കി," മുൻ ബിജെപി നേതാവ് കിരൺ ഘായ് പറഞ്ഞു.
പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 50 ശതമാനം സംവരണത്തിന് പിന്നാലെ സർക്കാർ ജോലികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 35 ശതമാനം സംവരണവും അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സൈക്കിൾ, സ്കൂൾ യൂണിഫോം പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നീട് ഇത് ആൺകുട്ടികൾക്കും ബാധകമാക്കി. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു.
ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലൂടെ ശാക്തീകരിച്ച് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ 2006-ൽ ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ 'ജീവിക' പദ്ധതി അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ 1.4 കോടി അംഗങ്ങളുള്ള (ജീവിക ദിദിമാർ) 11 ലക്ഷം സംഘങ്ങൾ ബിഹാറിലുണ്ട്. കൃഷി, കരകൗശല നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇവർ സജീവമാണ്. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി പിന്നീട് രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കി.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
റോഡ് സൗകര്യങ്ങളും വൈദ്യുതിയും ബിഹാറിൽ വലിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെട്ടു. 2005-ൽ 14,468 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്ന നഗര റോഡുകൾ 2026-ഓടെ 26,000 കിലോമീറ്ററായി വർധിച്ചു. ദേശീയ പാതകൾ 3629-ൽ നിന്ന് 6392 കിലോമീറ്ററായും, ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ 8500-ൽ നിന്ന് 1.2 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററായും ഉയർന്നു.
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 2005-ൽ 700 മെഗാവാട്ട് ആയിരുന്നത് 2025-ൽ 8750 മെഗാവാട്ടായി വർധിച്ചു. ബിഹാർ ഇപ്പോൾ ഒരു മിച്ച വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനമാണ്. 2024-25 കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനം 13.1 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ചു.
സാമൂഹിക വികസനവും സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും
സാമ്പത്തിക വളർച്ച മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും പുരോഗതിക്ക് അവസരമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് വികസനമെന്ന് നിതീഷ് വിശ്വസിച്ചു. ഇതിനായി ദളിതർക്കും അതിപിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും (EBC) പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന 'സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്' അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി.
2016 ഏപ്രിലിൽ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകൾക്കിടയിലും, സ്ത്രീധനത്തിനും ബാലവിവാഹത്തിനുമെതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമ്പയിനുകൾ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. എല്ലാ വീടുകളിലും പൈപ്പ് വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതി പിന്നീട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 'ജൽ ജീവൻ മിഷൻ' എന്ന പേരിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി സ്വീകരിച്ചു.
2011 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് അദ്ദേഹം 'സേവനാവകാശ നിയമം' കൊണ്ടുവന്നു. ഇതുവഴി ജാതി, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 65 സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തി.
