രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാമനിര്ദ്ദേശപത്രിക സമര്പ്പിച്ച് ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്
മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആദ്യമായി നാമനിര്ദേശപത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്. നിയമസഭ സെക്രട്ടറി ക്യാതി സിങിന് മുമ്പാകെയായിരുന്നു പത്രികാ സമര്പ്പണം,
Published : March 5, 2026 at 2:53 PM IST
പട്ന: ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തില് നിന്നുള്ള മറ്റ് നാല് പേരും രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചു. ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന് നിതിന് നബിന് അടക്കമുള്ളവരാണ് പത്രിക നല്കിയത്.
കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ജെഡിയു നേതാവുമായ രാംനാഥ് ഠാക്കൂര്, ബിജെപിയുടെ ശിവേഷ് കുമാര്, രാഷ്ട്രീയ ലോക് മോര്ച്ചയുടെ അധ്യക്ഷനും മുന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹ തുടങ്ങിയവരാണ് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്.
നേരത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ പട്നയിലെത്തുകയും നിതിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ അനയ് മാര്ഗിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തി അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അതോടെ ഇന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പദമൊഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമായി.
അല്പ്പസമയത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അമിത് ഷായും നിതീഷും ഒന്നിച്ചാണ് നിയമസഭയിലെത്തി നാമനിര്ദ്ദേശപത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സമ്രാട്ട് ചൗധരിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആദ്യം നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്. നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രികയില് നിര്ദ്ദിഷ്ട ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഒപ്പ് വച്ച ശേഷം നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ക്യാതി സിങിന് മുമ്പാകെ നാമനിര്ദേശപത്രിക സമര്പ്പിച്ചു. തന്റെ സ്വത്തുവിവരങ്ങളും കേസുകളും സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലവും ഇതോടൊപ്പം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ മാസം പതിനാറിനാണ് പാര്ലമെന്റിന്റെ ഉപരിസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയിക്കണമെങ്കില് എല്ലാ സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്കും 41 പേരുടെ വീതം ആദ്യ മുന്തൂക്ക വോട്ടുകള് കിട്ടണം. പ്രതിപക്ഷത്തിനും അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിജയിച്ച് കേറാന് പ്രയാസമില്ല. പ്രതിപക്ഷത്ത് 41 സമാജികരുണ്ട്. 25 പേരുടെ അംഗബലമുള്ള ആര്ജെഡിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി. കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന രാജ്യസഭാംഗം അമരേന്ദ്ര ധാരി സിങിനെ തന്നെയാണ് ആര്ജെഡി കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാസവളം വ്യവസായ രംഗത്ത് താത്പര്യമുള്ള സംരംഭകനാണ് ഇദ്ദേഹം.
രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി ആരംഭിക്കുക ഏപ്രില് ഒന്പത് മുതലാണ്. ഈ കാലത്ത് നിതീഷ് മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തില് തുടരുമെന്നാണ് സൂചന. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്ന് വരുന്ന മകന് നിശാന്തിന് പല രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കേണ്ടതുണ്ട്. നിതീഷ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതോടെ നിശാന്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് സൂചന. ബിഹാര് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനാണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില് നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നത്. ഇത് അനവസരത്തിലുള്ളതായി പലരും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.