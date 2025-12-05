വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിതീഷ്; തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക ലക്ഷ്യം, ബിഹാറിൽ മൂന്ന് പുതിയ വകുപ്പുകൾ കൂടി
യുവജന-തൊഴിൽ-നൈപുണ്യ വികസന വകുപ്പ്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, സിവിൽ വ്യോമയാന വകുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബീഹാർ സർക്കാർ.
Published : December 5, 2025 at 8:54 PM IST
പട്ന: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി ബിഹാറിൽ മൂന്ന് പുതിയ വകുപ്പുകൾ കൂടി രൂപീകരിക്കുന്നു. യുവജനങ്ങൾ, തൊഴിൽ, നൈപുണ്യ വികസനം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യോമയാനം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ വകുപ്പുകളുടെ രൂപീകരണം. യുവജന-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസന വകുപ്പ്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, സിവിൽ വ്യോമയാന വകുപ്പ് എന്നിങ്ങനെയാണ് വകുപ്പുകളുടെ പേര്. പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട വിമാന യാത്ര, വിമാന യാത്രികരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനവ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഏവിയേഷൻ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
“യുവജന-തൊഴിൽ-നൈപുണ്യ വികസന വകുപ്പ്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, സിവിൽ വ്യോമയാന വകുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് ഈ വകുപ്പുകള് സഹായകരമാകും,” നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
'അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കോടി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പരമാവധി യുവാക്കൾക്ക് നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സമാനമായ തരത്തിൽ ഉന്നത, സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം നൽകേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്' നിതീഷ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
"ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഖേന യുവജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പുരോഗതി കൊണ്ടുവരിക, ഗവേഷണവും നവീകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സാങ്കേതിക, വാണിജ്യ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യുവാക്കൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്," മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. യുവജന-തൊഴിൽ-നൈപുണ്യ വികസന വകുപ്പ് വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ധാരാളം യുവാക്കൾക്ക് സംരംഭകത്വ അവസരങ്ങളും ജോലിയും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിരവധി പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, ഉഡാൻ (ഉഡേ ദേശ് കാ ആം നാഗരിക്) പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നിരവധി വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തും. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പ് ഇവ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം വർധിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. സംസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഇവ സഹായിക്കും" നിതീഷ് പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ പട്ന, ഗയ, ദർഭംഗ, പൂർണിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. അതേസമയം ബിർപൂർ, മുൻഗർ, വാൽമീകിനഗർ (പശ്ചിമ ചമ്പാരൻ), മുസാഫർപൂർ, സഹർസ, ഭഗൽപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ബിഹാർ മാർക്കറ്റിങ് പ്രൊമോഷൻ കോർപ്പറേഷൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. കൃഷി, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, മൃഗസംരക്ഷണം, ഹോർട്ടികൾച്ചർ, ഗ്രാമീണ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, ചെറുകിട, കുടിൽ വ്യവസായ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വർധനവിനും ഇത് സഹായകമാവും. എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു മെഗാ സ്കിൽ സെൻ്റർ സ്ഥാപിക്കും.
“യുവാക്കളുടെ മികച്ച ഭാവിക്കായി ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമാവധി യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ ജോലികളും തൊഴിലും നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിഹാറിലെ യുവാക്കളെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരും സ്വയംപര്യാപ്തരുമാക്കാനും അവർക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകാനും അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഞങ്ങൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,” നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
ALSO READ: ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് കേന്ദ്രം; മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഇൻഡിഗോ: ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ നൽകും