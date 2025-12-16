വികസനക്കുതിപ്പിന് ഏഴിന പദ്ധതികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി; ബിഹാറിനെ വികസിത സംസ്ഥാനമാക്കാന് നിതീഷ് കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്....
ഇന്ന് നടന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗത്തില് ഒരൊറ്റ അജണ്ട മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു കോടി തൊഴില് നല്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് നിതീഷ് സര്ക്കാര്.
Published : December 16, 2025 at 5:53 PM IST
പട്ന: വികസിത ബിഹാറിനായി മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ഏഴിന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്. പുത്തന് സര്ക്കാരിന്റെ മൂന്നാം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തന്റെ മൂന്നാം ഭരണത്തിനായി ചില പരിഷ്കാരങ്ങള് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. 2025 മുതല് 30 വരെയുള്ള വര്ഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള് ബിഹാറിനെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കൊപ്പം എത്തിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളവയാണ്.
പത്ത് ലക്ഷം തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കും എന്നതടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലെ എന്ഡിഎയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു ഇത്. വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കും. 94 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗണനാ ക്രമത്തില് തൊഴില് പദ്ധതികളുറപ്പാക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വനിതാ സ്വയം തൊഴില് പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള സഹായം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപവരെയാക്കി ഉയര്ത്തും. ഇപ്പോള് തന്നെ സ്ത്രീകള്ക്ക് പതിനായിരം രൂപ സഹായം നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കും.
24 नवम्बर 2005 को जब से हमलोगों की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2…— Nitish Kumar (@NitishKumar) December 16, 2025
സമൃദ്ധി ഉദ്യോഗ് സശക്ത് ബിഹാറിലൂടെ അഞ്ച് വര്ഷം കൊണ്ട് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം അന്പത് ലക്ഷം കോടിയാക്കും. ഒന്പത് പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികള് ഘട്ടം ഘട്ടമായി കമ്മീഷന് ചെയ്യും. 25 പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികള് കൂടി തുടങ്ങും.
കാര്ഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതി രാജ്യത്തെ ക്ഷേമത്തിലേക്ക് നയിക്കും. 2024-29 വര്ഷത്തെ കാര്ഷിക വളര്ച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടും. മഖാന(താമരമൊട്ട്)ഉത്പാദനവും സംസ്കരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും സുധ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങള് തുറക്കും. എല്ലാ കൃഷിയിടങ്ങളിലും വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമാക്കും.
മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവിക്കായി വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തും. സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങല് മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റും. ഒരു പുത്തന് വിദ്യാഭ്യാസ നഗരവും നിര്മ്മിക്കും.
സുരക്ഷിത ജീവിതത്തിനായി എല്ലാവര്ക്കും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള് ഉറപ്പാക്കും. ആധുനിക ആശുപത്രികള് മുതല് മെഡിക്കല് കോളജുകള് വരെ നിര്മ്മിക്കും.
നഗര മേഖലകളെ ആധുനീകരിക്കും. പുത്തന് ടൗണ്ഷിപ്പുകളും വികസിപ്പിക്കും. അഞ്ച് പുതിയ അതിവേഗ പാതകള് നിര്മ്മിക്കും.
സബ്ക സമ്മാന് ജീവന് ആയി ലൂടെ കൂടുതല് ആധുനിക സാങ്കേതികതകള് ഉപയോഗിക്കും.
മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വച്ച ഏഴ് പദ്ധതികള്ക്ക് മന്ത്രിസഭായോഗം ചര്ച്ച ചെയ്ത് അനുമതി നല്കി. അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷം കൊണ്ട് ബിഹാറിനെ വികസിത സംസ്ഥാനമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പിന്നീട് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അരവിന്ദ് ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി.