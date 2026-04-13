ETV Bharat / bharat

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥന നടത്തി നിതിൻ നബിൻ

സംസ്ഥാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) സർക്കാരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ.

Tamil Nadu BJP's Nitin Nabin at Meenakshi Amman temple Madurai (ANI)
author img

By ANI

Published : April 13, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മധുര: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥന നടത്തി. മീനാക്ഷി ദേവിയുടെ ദർശനം അതുല്യമായ ശക്തിയും ഊർജവും നൽകുന്നുവെന്ന് ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് വഴി എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകട്ടെയെന്നും ചിന്തകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും അത് എക്കാലവും പ്രതിഫലിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിനും ദർശനത്തിനും അതിൻ്റേതായ അതുല്യ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. വലിയ ശക്തിയും ഊർജവും അവിടെനിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദു ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹം ജനങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലും ആദർശങ്ങളിലും പ്രവൃത്തികളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വീടുകളിൽ ഭാഗ്യവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മീയമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ എക്കാലവും അഭിമാനിക്കുന്നവരാണെന്നും നിതിൻ നബിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡിഎംകെയെ പിഴുതെറിയും

എൻഡിഎ സഖ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന് വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ സാത്തൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ നിതിൻ നബിൻ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ സർക്കാരാണ് തമിഴ്‌നാട് ഭരിക്കുന്ന ഡിഎംകെ സർക്കാർ. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയെ എഐഎഡിഎംകെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎ സഖ്യം വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തും. അഴിമതി സർക്കാരിനെ ജനങ്ങൾ പിഴുതെറിയും. സാത്തൂരിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന നൈനാർ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തന്നെ വിജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം

ഏപ്രിൽ 23നാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഒറ്റഘട്ടമായി നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മെയ് നാലിന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന എസ്പിഎ സഖ്യവും എഐഎഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം നടക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംഡികെ, വിസികെ എന്നീ പാർട്ടികളാണ് എസ്പിഎയിലുള്ളത്. എൻഡിഎയിൽ ബിജെപിക്ക് പുറമെ പിഎംകെയും പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയാണ്. തമിഴ് നടൻ വിജയ് തമിഴക വെട്രി കഴകം എന്ന പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മത്സരം ത്രികോണ പോരാട്ടമായി മാറും.

വടക്കൻ ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂരിൽനിന്നാണ് വിജയ് ജനവിധി തേടുന്നത്. തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഈ മണ്ഡലം ടിവികെയുടെ വലിയ വോട്ട് ബാങ്കായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ മധ്യ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കാവേരി ഡെൽറ്റ മേഖലയായ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിൽനിന്നും അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. വിസിൽ ചിഹ്നത്തിലാണ് ടിവികെ സ്ഥാനാർഥികൾ ജനവിധി തേടുന്നത്. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ സഖ്യവും പ്രതിപക്ഷമായ എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യവും ശക്തമായ പ്രചാരണത്തിലാണ്. സിനിമയിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിയ ശേഷമുള്ള വിജയുടെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പായതിനാൽ ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് ഇത്തവണ തമിഴ്‌നാടിന് ലഭിക്കുന്നത്.

Also Read: കൊടും ചൂടിലും തളരാത്ത പ്രചാരണം; ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിച്ച് എം കെ സ്‌റ്റാലിൻ

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.