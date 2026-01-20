ETV Bharat / bharat

'നിതിന്‍ നബിന്‍ എന്‍റെ ബോസെന്ന്' പ്രധാനമന്ത്രി; ചുമതലയേറ്റ് ജെപി നദ്ദയുടെ പകരക്കാരന്‍

നിതിൻ നബിൻ ബിജെപിയുടെ 12-ാമത് ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റു. ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അധ്യക്ഷനെന്ന് വിശേഷണം. സംഘടനാ തലപ്പത്ത് തലമുറമാറ്റം കൂടിയാണിതെന്ന് നേതാക്കള്‍.

BJPS NEW NATIONAL PRESIDENT NITIN NABIN BJP NATIONAL PRESIDENT NITIN NABIN MODI
Nitin Nabin elected as the national president of Bharatiya Janata Party. (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ബിജെപിയുടെ പുതിയ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി നിതിൻ നബിൻ ചുമതലയേറ്റു. ജെപി നദ്ദയുടെ പിൻഗാമിയായി 45കാരനായ നിതിൻ നബിൻ 12-ാമത് അധ്യക്ഷനായാണ് ചുമതലയേറ്റത്. ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അധ്യക്ഷനായാണ് നബിന്‍ എത്തുന്നത്. ഇത് സംഘടനാ തലപ്പത്ത് തലമുറമാറ്റം കൂടിയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ബിജെപി സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ദേശീയ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ കെ ലക്ഷ്‌മണ്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിതിൻ നബിന് കൈമാറി.

വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് നിതിൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയടക്കമുള്ള ഉന്നത നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നിതിൻ ചുമതലയേറ്റത്. 'പാർട്ടി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിതിൻ നബിൻ എൻ്റെ ബോസാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ബിജെപി ദേശീയ പ്രസിഡന്‍റായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷമാണ് മോദിയുടെ പരമാര്‍ശം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാര്‍ട്ടിയായ ഭരതീയ ജനത പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രസിൻ്റായി നിതിന്‍ നബിന്‍ ചുമതല ഏല്‍ക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായ ഒരു അവസരമാണെന്ന് ജെപി നദ്ദയും പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും നബിന്‍ ജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലും വരും കാലങ്ങളില്‍ ബംഗാളില്‍ ഭാരതീയ ജനതാപാര്‍ട്ടി താരമ വിരിയിക്കും. പുതുച്ചേരിയിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും ഞങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കും. അസമില്‍ ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ വരും. കേരളത്തിലും ഞങ്ങള്‍ നല്ല ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കും. ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്" ജെപി നദ്ദ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ ജയിക്കാത്ത പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും താമരവിരിയിക്കുമെന്നും' നദ്ദ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജെപി നദ്ദയ്‌ക്ക് പകരം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരി എന്നിവരും ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്ഥാനമേറ്റ നിതിന്‍ നബിന് ബിജെപിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും നബിന് അനുകൂലമായി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. ഇത് ശക്തമായ സംഘടനാ സമവായത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികളില്ലാതെ നാമനിർദ്ദേശവും സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയും അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഏക സ്ഥാനാർഥിയായി ബിജെപി നിതിൻ നബിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 12-ാമത് ദേശീയ മേധാവിയായി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കി.

നാമനിർദ്ദേശ പ്രക്രിയയും പിൻവലിക്കൽ സമയവും പൂർത്തിയായിട്ടും നിതിൻ നബിൻ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നിലനിന്നു. നബിന് പിന്തുണയുമായി 37 സെറ്റ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2നും 4നും ഇടയിൽ ലഭിച്ചതായി റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അവയെല്ലാം സാധുവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികളാരും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിട്ടേണിങ് ഓഫിസര്‍ പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയുടെ 36 സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റുമാരിൽ 30 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനുശേഷം ദേശീയ അധ്യക്ഷനായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആക്കം കൂടി. പാർട്ടി ഭരണഘടന പ്രകാരം 50 ശതമാനം എന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആവശ്യകതയെ മറികടന്നു. 2026 ജനുവരി 16ന്, പരിപാടികളുടെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തിങ്കളാഴ്‌ച നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമര്‍പ്പണം പൂര്‍ത്തിയായി. അതിനുശേഷം സൂക്ഷ്‌മപരിശോധനയും നടന്നു.

ഏക സ്ഥാനാർഥി എന്ന നിലയിൽ ബിജെപിയുടെ ദേശീയ കൗൺസിലിലെയും സംസ്ഥാന കൗൺസിലുകളിലെയും അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇലക്‌ടറൽ കോളജാണ് നബിനെ ഔദ്യോഗികമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പാർട്ടി സംഘടനയിൽ യുവ നേതൃത്വത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമായാണ് നബിൻ്റെ ഉയർച്ചയെ കാണുന്നത്.

Also Read:ദേശീയ ഗാനമില്ല, തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയില്‍ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി ഗവര്‍ണര്‍ ആര്‍ എന്‍ രവി ; ഇനി നയപ്രഖ്യാപനം വേണ്ടെന്നും ഗവര്‍ണറുടേത് അവഹേളനമെന്നും സ്റ്റാലിന്‍

TAGGED:

BJPS NEW NATIONAL PRESIDENT
NITIN NABIN BJP NATIONAL PRESIDENT
NITIN NABIN
MODI
NITIN NABIN BJP NATIONAL PRESIDENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.