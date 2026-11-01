വോട്ട് ചോരി’ വിവാദം; പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഡൽഹി പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ റോത്തക്കിൽ പ്രതിരോധ മാർച്ചുമായി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ
ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക, അരാജകത്വം നീക്കുക, നിതിൻ നബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറുപ്രതിഷേധ മാർച്ച്.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 3:51 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ 'വോട്ട് ചോരി' (വോട്ട് തട്ടിപ്പ്) ആരോപണങ്ങൾക്കും ഡൽഹി പ്രക്ഷോഭത്തിനും എതിരെ പ്രതിരോധവുമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. ഹരിയാനയുടെ സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ റോത്തക്കിൽ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'ലോകതന്ത്ര ബചാവോ, അരാജകത ഹടാവോ' പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാനാണ് കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ മുന്നണിയും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ജനവിധി ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള നിരാശയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്ന് മാര്ച്ചിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു നബിൻ പറഞ്ഞു. 1984-ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൻ്റെ വാർഷിക ദിനത്തിൽ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനും മാപ്പ് ചോദിക്കാനും തയ്യാറാകുന്നതിന് പകരം കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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"1984-ൽ ഇതേ ദിവസമാണ് സിഖ് സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ കൂട്ടക്കൊലകളും അതിക്രമങ്ങളും നടന്നത്. അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനും മാപ്പ് ചോദിക്കാനും കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകണമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുപകരം ഇന്ന് അവർ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു" ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുമെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സഖ്യമായ ഇന്ത്യാ മുന്നണി 'ചലോ ദില്ലി' മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. രാംലീല മൈതാനിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന മാര്ച്ചില് സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, അഖിലേഷ് യാദവ്, മമത ബാനർജി, എം എ ബേബി, തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഡസനിലധികം നേതാക്കളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. വൻതോതിൽ പ്രവർത്തകരെ അണിനിരത്തിയാണ് പ്രതിഷേധം.
ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഒരു കക്ഷിക്ക് അധികാരം (ജനവിധി) നൽകുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് അത്തരമൊരു ജനവിധി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അവർ നിരാശരും നിസഹായരുമാണെന്നും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പദയാത്രയിൽ നിങ്ങൾ വെച്ച ഓരോ ചുവടും ജനാധിപത്യത്തെയും ജനാധിപത്യ ശക്തികളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ജനവിധിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പദയാത്രയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് ബലം നൽകുകയാണ്. ഡൽഹിയിലും മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപി അധികാരത്തിലിരിക്കെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്" ലോക്തന്ത്ര ബച്ചാവോ അരാജകത ഹഠാവോ മാർച്ചിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് നബിൻ പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷം ജനവിധിയെ അവഹേളിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറി അവർക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എൻഡിഎ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നത്. "രാഹുൽ ജി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ സിഖ് സഹോദരങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ 'ഒരു വലിയ മരം വീഴുമ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങും' എന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞത്. നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി സിഖുകാരുടെ ജീവനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പശ്ചാത്താപം തോന്നേണ്ടതായിരുന്നു. അതിന് നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറയണമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് അവരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ നടത്താൻ ജനങ്ങൾ ഒരു ജനവിധി നൽകുന്നു. അത്തരമൊരു ജനവിധി ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിരാശരും അതൃപ്തരുമാണ്. അതിന് ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും നബിന് പറഞ്ഞു.കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള രാജതന്ത്രം അവസാനിപ്പിക്കാനും, പാർട്ടിയിൽ ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും നബിൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ചു.
ഹരിയാനയുടെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി നേതാവ് സ്മൃതി ഇറാനി, കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ആർഎൽഡി നേതാവുമായ ജയന്ത് ചൗധരി, ഹരിയാന ബിജെപി അധ്യക്ഷ അർച്ചന ഗുപ്ത, ഒ പി ധങ്കർ, സുഭാഷ് ബരാല, ക്യാപ്റ്റൻ അഭിമന്യു, മോഹൻ ലാൽ ബഡോളി തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ, ഹരിയാന മന്ത്രിമാരായ കൃഷൻ കുമാർ ബെഡി, അരവിന്ദ് ശർമ്മ എന്നിവരും, ഒപ്പം നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു.
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