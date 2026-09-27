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​വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം: പ്രതിപക്ഷം പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു; കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ

എസ്‌ഐആറിനെക്കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.

Nitin Nabin sir ECI ROW Nitin Nabin criticizes congress
Nitin Nabin (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 9:54 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം കെട്ടിച്ചമച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ. എസ്‌ഐആറിനെക്കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നിതിൻ്റെ പ്രതികരണം.

"എസ്‌ഐആറിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. ഇത് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവുകളും മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരുടെയും അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഫോം 6ലെ മാറ്റങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനും കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് നിതിൻ നബിൻ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

രണ്ട് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ​​ജോഷിയും കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ കമ്മിഷൻ്റെയോ ഐടി ഡിവിഷൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും നയപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. മറിച്ച് പോൾ പാനലിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ എത്തിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയെല്ലാം മറവിൽ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

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കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും വിജയിക്കുമ്പോൾ അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ജനവിധി അവർക്കെതിരെ വന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെത്തന്നെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജയപരാജയങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അന്തർലീനമായ ഭാഗങ്ങളാണെന്നും ബഹുമാന്യമായ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുകയായണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും നിതിൻ നബിൻ പറഞ്ഞു. "രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ചട്ടക്കൂടിനെ ആവർത്തിച്ച് അട്ടിമറിച്ചവർ രാജ്യത്തോട് സത്യസന്ധമായ കണക്കു ചോദിക്കുകയും പരസ്യമായി ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും വേണം," എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂന്നംഗ കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾക്കുള്ളിലെ എസ്‌ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സന്ധുവും ജോഷിയും ആവർത്തിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെയാണ് തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്.

ദേശീയതലത്തിൽ എസ്‌ഐആറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂന്ന് കമ്മിഷണർമാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 14 തവണയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെയും പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളെയും സന്ധുവും ജോഷിയും ഔദ്യോഗികമായി എതിർത്തതായി രേഖകളിൽ പറയുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയും അറസ്‌റ്റും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ്റെ കടുത്ത പ്രതികരണം.

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NITIN NABIN CRITICIZES CONGRESS
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