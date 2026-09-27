ETV Bharat / bharat

പെട്രോളിന് വിട, ലിറ്ററിന് 25 രൂപ മാത്രം ചെലവ്; 100% എഥനോളിൽ ഓടുന്ന കാറുകള്‍ ഒക്ടോബറിൽ എത്തും: പ്രഖ്യാപനവുമായി നിതിൻ ഗഡ്കരി

ഫോസിൽ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനും കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം.

NITIN GADKARI 100 percent ethanol car Flex fuel vehicle India E20 petrol blending controversy
ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരി (fb@Nitin Gadkari)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വാഹന- ഊർജ മേഖലയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. പെട്രോളിന് പൂർണമായും പകരമായി 100 ശതമാനം എഥനോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറുകൾ ഒക്ടോബറോടെ ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിലെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിലാണ് മന്ത്രി ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പൂർണമായും എഥനോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൊയോട്ടയുടെ പുതിയ ഇന്നോവ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിംഗ് ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുമെന്നും, പരിപാടിയിലേക്ക് തനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗഡ്‌കരി വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ലാഭം എടുത്തുപറഞ്ഞ മന്ത്രി, ഇതിൻ്റെ ഇന്ധനച്ചെലവ് പരമ്പരാഗത പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 25 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.

60% വൈദ്യുതോല്പാദനവും ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ സാങ്കേതികവിദ്യയും

100 ശതമാനം എഥനോൾ എഞ്ചിനൊപ്പം ഇലക്ട്രിഫൈഡ് പവർട്രെയിനും കൂടിയ ചേർന്ന ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനത്തിലാണ് ഈ വാഹനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാർ ഓടുന്നതിനിടയിൽ 60 ശതമാനം വൈദ്യുതി സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയും. ഇത് വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 19 രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിൽ എഥനോൾ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗഡ്‌കരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയിൽ എഥനോൾ മിശ്രിത ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ യാതൊരുവിധ സാങ്കേതിക പരാതികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഇ20 നയവും കർഷക ക്ഷേമവും

പെട്രോളിൽ 20 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ കലർത്തുന്ന ഇ20 നയം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതിനിടെയാണ് പൂർണമായും എഥനോളിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വരവ്. ഇ20 ഇന്ധനം എഞ്ചിൻ്റെ ആയുസ്, മൈലേജ്, മെയിൻ്റനൻസ് ചെലവ് എന്നിവയെ ബാധിക്കുമെന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും പാർലമെൻ്റിലും പൊതുചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. എന്നാൽ വാഹന നിർമാതാക്കളിൽ നിന്നോ ഉപഭോക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നോ അത്തരം ഔദ്യോഗിക പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ലാബ് പരിശോധനകളിൽ ഇ20 സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുന്നു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുക, ഫോസിൽ ഇന്ധന ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കാർഷിക മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ പദ്ധതിക്കുണ്ട്. ചോളം, കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ വിളകളിൽ നിന്ന് എഥനോൾ നിർമിക്കുന്നത് വഴി കർഷകരെ 'ഊർജ്ജ ദാതാക്കൾ' കൂടിയാക്കി മാറ്റി അവരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മാരുതി സുസുകി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര വാഹന നിർമാതാക്കളും എഥനോൾ അധിഷ്‌ഠിത ഫ്ലെക്‌സ് -ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ഒരുങ്ങുന്നതോടെ, ഒക്ടോബറിൽ എത്തുന്ന ടൊയോട്ടയുടെ 100% എഥനോൾ ഇന്നോവ ഇന്ത്യയുടെ ഹരിത ഇന്ധന വിപ്ലവത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാകും.

Also Read:ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ വീടിന് മുന്നിൽ അർധരാത്രി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപരോധം; രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തം

TAGGED:

NITIN GADKARI
100 PERCENT ETHANOL CAR
FLEX FUEL VEHICLE INDIA
E20 PETROL BLENDING CONTROVERSY
ETHANOL POWERED INNOVA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.