സ്കൂളുകൾ വളരുന്നു, പക്ഷേ സൗകര്യങ്ങളില്ല; രാജ്യത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശൗചാലയങ്ങളില്ലെന്ന് നീതി ആയോഗ്
രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വികസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്കൂളുകളിൽ ഇന്നും വൈദ്യുതിയും ശൗചാലയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Published : May 12, 2026 at 4:53 PM IST
ന്യൂഡൽഹി : കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടിനിടെ രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വൻ വികാസമുണ്ടായതായി അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാലയങ്ങൾ ദയനീയമായി പിന്നിലാണെന്ന് നീതി ആയോഗിൻ്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്കൂളുകൾ ഇന്നും രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പെൺകുട്ടികളുടെ ശൗചാലയങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു
രാജ്യത്തെ ഏകദേശം 14.71 ലക്ഷം സ്കൂളുകളിലായി 24.69 കോടി വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ ഈ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വലിയ വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിലെ ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പെൺകുട്ടികളുടെ ശൗചാലയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. രാജ്യത്തെ 98,592 സ്കൂകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ശൗചാലയങ്ങളില്ല. 61,540 സ്കൂളുകളിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ശുചിമുറി സൗകര്യവുമില്ല. 14,505 സ്കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ള ലഭ്യത പോലുമില്ലെന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കടുത്ത അസമത്വത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ വ്യാപകമായി പഠനം നിർത്താൻ കാരണമാകുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
വൈദ്യുതിയില്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാലയങ്ങൾ
ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാണെങ്കിലും, രാജ്യത്തെ 1.19 ലക്ഷം സ്കൂളുകളിൽ ഇന്നും വൈദ്യുതി എത്തിയിട്ടില്ല. സ്കൂളുകളിലെ വൈദ്യുതി ലഭ്യത 55 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 91.9 ശതമാനമായി ഉയർന്നുവെങ്കിലും, ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിലാണ്. ഇത് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പഠനത്തിൻ്റെയും സാധ്യതകളെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അധ്യാപക ക്ഷാമവും ഗുണനിലവാര തകർച്ചയും
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുകയാണ് . ഗവൺമെൻ്റ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ വിഷയത്തിലുള്ള അറിവ് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് നീതി ആയോഗ് പറയുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകരിൽ വെറും രണ്ട് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമാണ് പരീക്ഷയിൽ 70 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നേടാനായത്. അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി മാർക്ക് വെറും 46 ശതമാനമാണ്. കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ 1.04 ലക്ഷം സ്കൂളുകൾ വെറും ഒരൊറ്റ അധ്യാപകനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ്. ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അധ്യാപക ഒഴിവുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്.
പഠനം പാതിവഴിയിൽ, കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ആശങ്കാജനകം
സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നിരക്ക് 11.5 ശതമാനമാണ്. ഇതിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് മുന്നിൽ. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വെറും 60 ശതമാനം കുട്ടികൾ മാത്രമാണെന്നത് മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം പൂജ്യം എൻറോൾമെൻ്റ് ഉള്ള 7,993 സ്കൂളുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇന്ത്യ ചെലവഴിക്കുന്ന തുക വികസിത രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജി.ഡി.പിയുടെ 4.6 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഈ മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത്. പഠനനിലവാരത്തിൽ പഞ്ചാബ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത്, ജമ്മു കശ്മീർ തുടങ്ങിയവ പിന്നിലായി. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ വിടവ് നികത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി കർമ്മപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നീതി ആയോഗ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
Also Read: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ചരിത്രനേട്ടം; കേരളത്തെ പിന്തള്ളി ഒന്നാമതെത്തി പഞ്ചാബ്