ലോകത്തിൻ്റെ ഫാർമസി, പക്ഷേ ചൈനയെ ആശ്രയം; ഇന്ത്യയുടെ 65% മരുന്ന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ചൈനയിൽ നിന്നെന്ന് നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട്
ജനറിക് മരുന്നുകളുടെയും വാക്സിൻ വിതരണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ-ഔഷധ മേഖലയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമ്മിശ്ര ചിത്രമാണ് വരച്ചുകാട്ടുന്നത്.
Published : June 24, 2026 at 3:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: "ലോകത്തിൻ്റെ ഫാർമസി" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിർണായകമായ പല മരുന്നിൻ്റെയും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കായി രാജ്യം ഇപ്പോഴും ചൈനയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് നീതി ആയോഗിന്റെ ട്രേഡ് വാച്ച് ക്വാർട്ടർലി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ജനറിക് മരുന്നുകളുടെയും വാക്സിൻ വിതരണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ-ഔഷധ മേഖലയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമ്മിശ്ര ചിത്രമാണ് വരച്ചുകാട്ടുന്നത്. എന്നാൽ പ്രധാന മരുന്ന് ചേരുവകളുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിനും ചൈനീസ് ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതേസമയം, ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ കഴിയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പിന്നിലാണ്.നിർണായകമായ ആക്ടീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റുകൾ (എപിഐകൾ), കീ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് (കെഎസ്എം), ഇൻ്റർമീഡിയറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യകതയുടെ ഏകദേശം 65% ചൈനയിൽ നിന്നാണ് എത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫെർമെൻ്റേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തന്ത്രപരമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിതരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായത്തെ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾക്കും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അപകടസാധ്യതകൾക്കും ഈ ആശ്രിതത്വം വിധേയമാക്കുന്നുവെന്ന് നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
2025ൽ ഇന്ത്യ 25.8 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഔഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തുവെന്നും എപിഐ കയറ്റുമതി 10 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നുവെന്നും ഇത് രാജ്യത്തെ ഈ മേഖലയിലെ മുൻനിര കയറ്റുമതിക്കാരാക്കി മാറ്റിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഔഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ കയറ്റുമതി ഇനമാണ്. ഈ വ്യവസായം ജിഡിപിയിൽ ഏകദേശം 1.7% സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. 2.7 ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ മൊത്ത ഉൽപ്പാദന മൂല്യവർധനയുടെ 7.2% സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.ആഫ്രിക്കയുടെ ജനറിക് മെഡിസിൻ ആവശ്യകതയുടെ ഏകദേശം 50%വും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യകതയുടെ ഏകദേശം 40%വും യുകെയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഏകദേശം 25%വും നിലവിൽ ഇന്ത്യ നൽകിവരുന്നു.
ഇതിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള താങ്ങാനാവുന്ന മരുന്നുകളുടെ വിശ്വസനീയമായ വിതരണക്കാരൻ എന്ന സൽപ്പേര് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു. എച്ച്ഐവി ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻ്റി റിട്രോവൈറൽ മരുന്നുകളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിതരണക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ.എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയർമാൻ അശോക് കുമാർ ലാഹിരി പറയുന്നത്.
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"ലോകത്തിൻ്റെ ഫാർമസി എന്നാണ് ഇന്ത്യയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഔഷധ മേഖലയിൽ നമ്മൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട്," റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലാഹിരി പറഞ്ഞു.അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഇതിനകം തന്നെ വിശ്വാസ്യത നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ ഉയർന്ന മൂല്യം കൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ബ്രാൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജനറിക് ഫോർമുലേഷനുകളിലും റീട്ടെയിൽ മരുന്നുകളിലും ഇന്ത്യ ശക്തമായ സ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബയോളജിക്സ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് തെറാപ്പിറ്റിക്സ്, വാക്സിനുകൾ, രോഗപ്രതിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ മരുന്നുകളുടെ സാന്നിധ്യം പരിമിതമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.2025ൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ ആവശ്യം 1.02 ട്രില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. അതേസമയം എപിഐ വിപണി 261 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. ഇത് മൊത്തം മരുന്നുകളുടെയും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെയും വിപണിയെ ഏകദേശം 1.3 ട്രില്യൺ ഡോളറിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഉൽപ്പാദന വ്യാപ്തിയും ചെലവ് നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആഗോള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് വെറും 2.5% മാത്രമാണ്.2025ൽ റീട്ടെയിൽ മരുന്നുകളുടെ കയറ്റുമതി 22.6 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയ ജനറിക് ഫോർമുലേഷനുകളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രകടനം തുടരുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
എന്നാൽ രക്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വാക്സിനുകൾ, ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽസ് തുടങ്ങിയ അതിവേഗം വളരുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി 2.2 ബില്യൺ ഡോളർ മാത്രമായിരുന്നു. ഇത് വെറും 0.6% എന്ന ആഗോള വിപണി വിഹിതത്തെയാണ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.ദുർബലമായ നവീകരണ ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യൻ മരുന്ന് വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സങ്ങളിലൊന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പരിമിതമായ വാണിജ്യവൽക്കരണം, വ്യവസായ-വിദ്യാഭ്യാസ സഹകരണത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത, ഔഷധ നവീകരണത്തിലെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവ ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. വർധിച്ചുവരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക അനുസരണ ആവശ്യകതകൾ ഉൽപ്പാദന-ഗവേഷണ ചെലവുകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കമ്പനികൾക്ക് അത്യാധുനിക വിഭാഗങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.
ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനായി ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഔഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണം, ശക്തമായ നിയന്ത്രണ സുതാര്യത, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യവസായത്തിലേക്ക് വേഗത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം എന്നിവ നീതി ആയോഗ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ്-സയൻസ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻകുബേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പേറ്റൻ്റ് വാണിജ്യവൽക്കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വിശകലനം.
ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾ, ആഗോള വിപണികളിൽ വളരുന്ന സംരക്ഷണവാദം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തിലുള്ള വ്യാപാരം 5.4% വർധിച്ച് 1.84 ട്രില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തിൽ ചരക്ക് കയറ്റുമതി 2.8% കുറഞ്ഞ് 112 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയപ്പോൾ, ഇറക്കുമതി ഏകദേശം 12% വർധിച്ച് 195 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. സേവന മേഖല വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ഘടകമായി ഉയർന്നുവന്നു. കയറ്റുമതി 9% വർധിച്ച് 111 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. ഇത് ചരക്ക് വ്യാപാര നഷ്ടം നികത്താൻ സഹായിച്ചു. 2025ൽ ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ വലിയ സേവന കയറ്റുമതി രാജ്യമെന്ന സ്ഥാനം ഇന്ത്യ നിലനിർത്തി.
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