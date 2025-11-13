നീതി എവിടെ? രാജ്യം നടുങ്ങിയ നിതാരി കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്, മുഖ്യപ്രതി ജയില് മോചിതനായി
നിതാരി കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട സുരേന്ദ്ര കോലിയാണ് കുറ്റവിമുക്തനായി ജയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്.
Published : November 13, 2025 at 3:16 PM IST
ലഖ്നൗ: 19 വർഷം മുമ്പ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ നിതാരി കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. മുഖ്യപ്രതി സുരേന്ദ്ര കോലി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. പ്രതി ഉള്പ്പെട്ട അവസാന കേസിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നത്. കോടതി വെറുതെ വിട്ടതോടെ ജയിൽ മോചിതനായി സുരേന്ദ്ര കോലി പുറത്തിറങ്ങി.
ഇന്നലെ (നവംബർ 12) സുരേന്ദ്ര കോലി ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ലുക്സർ ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനായി പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ബ്രിജേഷ് കുമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന് ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നീല ഷർട്ടും കറുത്ത ട്രൗസറും നേവി-ബ്ലൂ ജാക്കറ്റും ധരിച്ച് കോലി അഭിഭാഷകർക്കൊപ്പം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ജയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന സുരേന്ദ്ര കോലി എവിടെക്കാണ് പോയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. 13 കൊലക്കേസുകളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്. നേരത്തെ 12 കേസിൽ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായി, ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിനഞ്ചുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ എന്ന അവസാനത്തെ കേസിലും സുരേന്ദ്ര കോലിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അനുമാനത്തിൻ്റെയോ ഊഹാപോഹത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷിക്കാൻ ക്രിമിനൽ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. തെളിവുകളുടെ അഭാവം, കേസ് കാലതാമസം വരുത്തിയത്, ഫോറൻസിക് വിവരങ്ങള് തുടങ്ങി തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്തത് അടക്കം അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ നിരവധി വീഴ്ചകൾ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2006 ൽ അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ 30 വയസുള്ള കോലിയെ വിവിധ കേസുകളിൽ ഒന്നിലധികം വധശിക്ഷകൾ വിധിച്ചിരുന്നു. ദയാഹർജിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2015 ജനുവരിയിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി കുറച്ചു. 2023ൽ സുരേന്ദര് കോലി, മൊണീന്ദര് പാന്ദര് എന്നിവരെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയും ചെയ്തു.
മരണത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ വീണത് കുരുന്ന് ജീവനുകൾ
ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡക്കടുത്തുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് നിതാരി. അതുവരെ ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രദേശം. എന്നാൽ പിന്നീട് ലോകം അറിയപ്പെട്ടത് ഒരു കൂട്ടക്കൊലകളുടെ പേരിലായിരുന്നു. 2005 നും 2006നുമിടയിലാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ നിതാരി കൂട്ടക്കൊലകള് അരങ്ങേറിയത്. 11 പെൺക്കുട്ടകളുടെയും ഒരു യുവതിയുടെയും ആറ് ആൺക്കുട്ടികളുടെയും അസ്ഥികൂടങ്ങള് അഴുക്കു ചാലില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ആ ദിനം.
2006 ഡിസംബറില് നിതാരിയിലെ ഒരു വീടിനോട് ചേര്ന്ന അഴുക്കു ചാലില് നിന്ന് തലയോട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 19 അസ്ഥികൂടങ്ങളാണു പൊലീസിനു ലഭിച്ചത്. സിബിഐ അന്വേഷിച്ച കേസില് വീട്ടുടമ മൊണീന്ദര് പാന്ദര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടു ജോലിക്കാരന് സുരേന്ദര് കോലി എന്നിവര് പ്രതിചേര്ക്കപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് നിന്നും കാണാതായ 9 പെണ്കുട്ടികളും 2 ആണ്കുട്ടികളും അഞ്ച് മുതിര്ന്ന സ്ത്രീകളുമായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടതന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കോലി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന, വ്യവസായിയായ മൊനീന്ദർ സിങ് പാന്ഥർ എന്നയാളുടെ വീടിൻ്റെ ഓടയിൽനിന്ന് എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. ഇതോടെയാണ് കൊലപാതകം ലോകം അറിയുന്നത്. പിന്നീട് കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറി. എന്നാൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിലെ പിഴവും തെളിവുകളുടെ ദുർബലതയും മൂലം കേസ് കോടതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
Also Read: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: 'കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉമര് നബി തന്നെ', കാര് വാങ്ങിയത് OLXല് നിന്നും