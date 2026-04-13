ടിസിഎസിലെ വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ പീഡന പരാതി; തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ച് ഐടി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന, നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം
കർശനമായ പരിശോധനയും ഓഡിറ്റും നടത്തണമെന്ന് ഐടി മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ എൻഐടിഇഎസ് തൊഴില് മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
By PTI
Published : April 13, 2026 at 4:56 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി : തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ച് ഐടി മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ എൻഐടിഇഎസ്. ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിലെ (ടിസിഎസ്) വനിതാ ജീവനക്കാർ ഉന്നയിച്ച പീഡന പരാതിയില് വിശദമായ ഓഡിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് എൻഐടിഇഎസ് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ചത്. കൂടാതെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വലിയ ബഹുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്, ഐടിഇഎസ് കമ്പനികളിൽ, വിശാലമായ സംസ്ഥാനതല ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന് എൻഐടിഇഎസ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
നാസിക്കിലെ ടിസിഎസ് ഓഫിസിൽ എട്ട് വനിതാ ജീവനക്കാർ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങളും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തന ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം വലിയ ആശങ്കകള് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമഗ്രവും സമയബന്ധിതവുമായ ഓഡിറ്റും പരിശോധനയും വേണമെന്നും ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും എൻഐടിഇഎസ് മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനത്തിനും ബലപ്രയോഗത്തിനും എതിരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നയം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐടി മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയായ എൻഐടിഇഎസ് ഞായറാഴ്ച (ഏപ്രില് 12) പറഞ്ഞിരുന്നു. നാസിക് ഓഫിസിലെ ആരോപണ വിധേയരായ തൊഴിലാളികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നും എൻഐടിഇഎസ് അറിയിച്ചു.
തൊഴിൽ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ, ടിസിഎസിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, ഭരണഘടന, സ്വാതന്ത്ര്യം, ആഭ്യന്തര കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ, ജോലിസ്ഥലത്ത് ലൈംഗിക പീഡനം തടയല് നിയമങ്ങള് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വിശദമായ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന് നാസന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എംപ്ലോയീസ് സെനറ്റ് (NITES) ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ടിസിഎസിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചതോ, കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതോ, തീർപ്പാക്കിയതോ ആയ എല്ലാ ലൈംഗിക പീഡന പരാതികളും പരിശോധിക്കണമെന്നും, സ്വീകരിച്ച നടപടികൾക്കൊപ്പം പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും സുരക്ഷിതമായ ജോലിസ്ഥലം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ജീവനക്കാരുടെയും മുതിർന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെയും പങ്കും ഉത്തരവാദിത്തവും വിലയിരുത്തണമെന്നും ഐടി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐടി, ഐടിഇഎസ് കമ്പനികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബഹുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, പിഒഎസ്എച്ച് (ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡനം (തടയൽ, നിരോധനം, പരിഹാരം) നിയമം) പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വിശാലമായ സംസ്ഥാന തല ഓഡിറ്റിന്റെ ആവശ്യകതയും എൻഐടിഇഎസ് എടുത്തുകാണിച്ചു. സുരക്ഷിതവും നിയമപരവും മാന്യവുമായ ഒരു ജോലിസ്ഥലം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ തൊഴിലുടമകളുടെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന കർശനമായ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ഈ രാജ്യത്തെ ജീവനക്കാർ ഐടി മേഖലയുടെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സംഭാവന നൽകുന്നു. സുരക്ഷിതവും മാന്യവും നിയമം പാലിക്കുന്നതുമായ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്," എൻഐടിഇഎസ് പറഞ്ഞു. "അതിനാൽ, ഈ വിഷയം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയും അടിയന്തരമായും പരിഗണിക്കണമെന്നും, ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് പരിഗണിക്കാൻ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്ത് എവിടെയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ മന്ത്രാലയത്തോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു" എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുതിർന്ന സഹപ്രവർത്തകർ മാനസികമായും ലൈംഗികമായും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് എട്ട് ജീവനക്കാർ നൽകിയ പരാതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പൊലീസ് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ചു. സംഭവത്തില് കമ്പനിയുടെ വനിതാ എച്ച്ആർ മാനേജർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
"ഏത് തരത്തിലുള്ള പീഡനത്തിനും നിർബന്ധത്തിനും എതിരെ ടിസിഎസിന് ദീർഘകാലമായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നയമാണുള്ളത്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയുടെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും ഉയർന്ന നിലവാരം ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാസിക്കിൽ ഇക്കാര്യം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചയുടൻ, ഞങ്ങൾ വേഗത്തിലുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു." -കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു. ആരോപണം നേരിടുന്ന ജീവനക്കാരെ അന്വേഷണത്തിനായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനിയുടെ വക്താവ് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്പനി വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
