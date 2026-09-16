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നികുതി തർക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം: നിർമല സീതാരാമൻ

ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന എട്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷ്‌ണൽ ടാക്‌സ് കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN NIRMALA SITHARAMAN ON TAX REFORMS TAX REFORMS IN INDIA 8TH INTERNATIONAL TAX CONFERENCE
Nirmala Sitharaman (IANS)
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By ANI

Published : September 16, 2026 at 2:09 PM IST

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ബെംഗളൂരു: നികുതി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. വ്യവസായ പ്രതിനിധികളും നയഗവേഷകരും പ്രായോഗികവും കൃത്യവുമായ ബദൽ നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ച് പൊതുചർച്ചകൾ സജീവമാക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാക്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ (ഐടിആർഎഎഫ്) എട്ടാമത് രാജ്യാന്തര നികുതി സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും
നികുതിദായകർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലളിതമായ നയമെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കർശന നടപടികൾ ആവശ്യമുള്ള കേസുകളിൽ മാത്രം അത് പ്രയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. നികുതി തർക്കങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അവ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പഴയ തർക്കങ്ങൾ അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം അവ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നികുതിദായകർക്കും സർക്കാരിനും 'വിവാദ് സേ വിശ്വാസ്' പദ്ധതികൾ അവസരമൊരുക്കിയെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക പരിധി 2024ൽ സർക്കാർ ഉയർത്തിയിരുന്നു. വകുപ്പുതല അപ്പീലുകൾ ട്രൈബ്യൂണലിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള പരിധി 60 ലക്ഷം രൂപയായും ഹൈക്കോടതികളിൽ രണ്ട് കോടി രൂപയായും സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപയായുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പ്രത്യക്ഷ, പരോക്ഷ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിർമല സീതാരാമൻ വിശദീകരിച്ചു. 2019ൽ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി 22 ശതമാനമായി കുറച്ചു. 2025ൽ വ്യക്തിഗത നികുതി നിരക്കുകൾ യുക്തിസഹമാക്കി. ഇതനുസരിച്ച് 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ആദായനികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. നികുതി ഭാരം വർധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ 1961ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിന് പകരം ലളിതമായ ഭാഷയിലുള്ള പുതിയ നിയമം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കിയെന്നും മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. 2025ൽ ചരക്കുസേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) പ്രധാനമായും രണ്ട് നിരക്കുകളിലേക്ക് ചുരുക്കിയത് നികുതി തരംതിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ച വലിയൊരു പരിഷ്കാരമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വികസിത് ഭാരത് 2047
ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി ലഭിക്കുന്ന നിവേദനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും നികുതി നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനോ ഇളവുകൾ ലഭിക്കാനോ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ വികസിത് ഭാരത് 2047 എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി, കൃത്യമായ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കാൻ സംഘടനകൾ തയ്യാറാകണം. നിലവിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണകരമല്ലാത്ത വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിവേദനങ്ങൾ കേൾക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ അമിതമായ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര നികുതിദായകരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എത്ര സമയവും പണവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കണം. ഇതിന് പകരമുള്ള സംവിധാനം വരുമാനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും അറിയിക്കണം. ഒരു മാറ്റം നിർദേശിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ആർക്കാണ് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല, നികുതി അടിത്തറയെയും ഭരണസംവിധാനത്തെയും മറ്റ് നികുതിദായകരെയും അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും കാണിച്ചുതരണം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

രാജ്യാന്തര നികുതി ഘടനയെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ മൂലധന നേട്ട നികുതി അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി മൗറീഷ്യസ്, സിംഗപ്പൂർ, സൈപ്രസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കരാറുകൾ പുതുക്കിയത് അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു. ജനറൽ ആൻ്റി അവോയ്ഡൻസ് റൂൾസ് (ഗാർ), മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നിവ നടപ്പാക്കിയതും പുതിയ സേഫ് ഹാർബർ വ്യവസ്ഥകൾക്കൊപ്പം അഡ്വാൻസ് പ്രൈസിങ് എഗ്രിമെൻ്റ് (എപിഎ) പ്രോഗ്രാം വിപുലീകരിച്ചതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്.

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യുകെയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഫിസ്കൽ സ്റ്റഡീസ്, നെതർലൻഡ്‌സിൻ്റെ ഐബിഎഫ്ഡി തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര ഏജൻസികളെപ്പോലെ സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളിലേക്ക് ഐടിആർഎഎഫ് മാറണം. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നതിന് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ബദൽ മാർഗങ്ങൾ നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയണമെന്നും നിർമല സീതാരാമൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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