നദിയില് കുളിക്കാനിറങ്ങി ഒഴുക്കില്പ്പെട്ടു; ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി, 5 പേര്ക്കായി തെരച്ചില് ഊര്ജിതം
പുഴയില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാക്കളെ കാണാതായി. ജാര്ഖണ്ഡില് തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നു. അഞ്ച് പേര്ക്കായാണ് തെരച്ചില് തുടരുന്നത്.
Published : November 6, 2025 at 4:24 PM IST
റാഞ്ചി: ജാര്ഖണ്ഡിലെ ദാമോദര് നദിയില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഒമ്പത് യുവാക്കൾ ഒഴുക്കില്പ്പെട്ടു. ഒരാള് മരിച്ചു. വിജയ് യാദവ് എന്ന യുവാവാണ് പുഴയില് മുങ്ങി മരിച്ചത്. മൂന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് കാണാതായ അഞ്ച് യുവാക്കൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സുമിത്, സണ്ണി, അനീഷ്, രോഹിത്, റോഹന് എന്നിവര്ക്കായുള്ള തെരച്ചിലാണ് തുടരുന്നത്.
ഇന്നലെ (നവംബര് 05) ദാമോദര് നദിയിലാണ് സംഭവം. വൈകുന്നേരത്തോടെ 9 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പുഴയില് കുളിക്കാനെത്തിയത്. പുഴയിലെ അടിയൊഴുക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത യുവാക്കള് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇതോടെ വിജയ് യാദവ് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ടു. ഇതോടെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ച മറ്റുള്ളവരും ഒഴുക്കില്പ്പെടുകയായിരുന്നു.
യുവാക്കളുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാര് മൂന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നാല് ബാക്കി അഞ്ച് പേരെ കണ്ടെത്താനായില്ല. പുഴയില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വിജയ് യാദവാകട്ടെ അപ്പോഴേക്കും മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭീംകനാലിയിൽ നിന്നും ഭൂലിയിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കളാണ് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ടതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ നടത്തിയ തെരച്ചിലില് യുവാക്കളെ കണ്ടെത്താനായില്ല. രാത്രിയില് തെരച്ചില് താത്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇന്ന് (നവംബര് 06) രാവിലെയോടെ എൻഡിആർഎഫ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചതെന്ന് എംപി ദുല്ലു മഹാതോ പറഞ്ഞു. അപകട സ്ഥലം സന്ദര്ശിച്ച എംപി കാണാതായ യുവാക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.
ശേഷിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്താനായി എൻഡിആർഎഫ് സംഘത്തെ വിളിക്കാൻ എംപി ദുല്ലു മഹാതോ ഇന്നലെ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹുദ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയില് ഉള്പ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണിത്.
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ദുല്ലു മഹാതോ: കാർത്തിക പൗര്ണമി ദിനത്തില് ദാമോദര് നദിയില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയവരുടെ മരണത്തില് എംപി ദുല്ലു മഹാതോ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സർക്കാരും ഭരണകൂടവും നദിയില് മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ക്രമീകരണങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതില് അവർ പരാജയപ്പെട്ടൂവെന്നും ഇതാണ് യുവാക്കളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഒമ്പത് യുവാക്കള് മരിച്ച സംഭവത്തിലെ ഉത്തരവാദികള് സർക്കാരും ഭരണകൂടവുമാണെന്ന് എംപി പറഞ്ഞു.
ദൃക്സാക്ഷികള് പറയുന്നതിങ്ങനെ: അഞ്ച് പേരും ഒഴുക്കില്പ്പെട്ടതോടെ ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാര് രക്ഷിക്കാന് ശ്രമം നടത്തി. മൂന്ന് പേരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി കരയില് എത്തിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവര്ക്കായി തെരച്ചില് തുടര്ന്നെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. യുവാക്കളുടെ നിലവിളി കേട്ടാണ് നാട്ടുകാരെത്തിയത്. യുവാക്കളെ കാണാതായതിന് പിന്നാലെ പൊലീസില് വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ പൊലീസും എംപിയും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും സ്ഥലത്തെത്തി.
