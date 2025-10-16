ETV Bharat / bharat

നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനം: പുതിയ മധ്യസ്ഥനെ നിയമിച്ച് കേന്ദ്രം, കേസ് ജനുവരിയിൽ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും

നിമിഷപ്രിയയുടെ കേസില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി പുതിയ മധ്യസ്ഥനെ നിയമിച്ചു. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രം ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ കേസില്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കേന്ദ്രം.

NIMISHA PRIYA CASE UPDATES SAVE NIMISHA PRIYA NAMISHA PRIYA EXECUTION നിമിഷ പ്രിയ കേസ്
Supreme Court And Nimisha Priya. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: യെമൻ പൗരനെ കൊലപ്പെടുത്തി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട മലയാളി നഴ്‌സ് നിമിഷപ്രിയയുടെ കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്. കേസിൽ ചർച്ചകൾക്കായി പുതിയ മധ്യസ്ഥനെ നിയമിച്ചതായി ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍ 16) സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ച് കേന്ദ്രം. അനിഷ്‌ടകരമായി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും നിലവിൽ നിമിഷപ്രിയയുടെ ജീവന് ആശങ്കയില്ലെന്നും കേന്ദ്രം കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പുതിയ മധ്യസ്ഥന്‍ ആരാണെന്ന് കേന്ദ്രം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഹർജി നൽകിയ കെഎ പോൾ ആണോ എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അല്ല എന്ന് കേന്ദ്രം മറുപടി നൽകി. നിമിഷപ്രിയയ്ക്ക് നിയമപരമായ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഹര്‍ജിക്കാരുടെ സംഘടനയായ 'സേവ് നിമിഷ പ്രിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ' എന്ന സംഘടനയുടെ അഭിഭാഷകനാണ് കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേന്ദ്രത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കട്ടരമണി, ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിനോട് കേസിൽ പുതിയ മധ്യസ്ഥൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു. ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ജനുവരിയിൽ പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കാമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. നിമിഷപ്രിയ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരി​ഗണിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി.

2017ലാണ് പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശിനിയായ നിമിഷ പ്രിയക്കെതിരെയുള്ള കേസിന് ആസ്‌പദമായ സംഭവം. തലാൽ അബ്‌ദുല്‍ മഹ്ദിയെന്ന യെമൻ പൗരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നതാണ് കേസ്. വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി കോടതി നിമിഷ പ്രിയക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നിയമ പോരാട്ടം യെമൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ എത്തി. സുപ്രീംകോടതിയും വധശിക്ഷ ശരിവച്ചിരുന്നു.

വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം സനായിലെ ജയിൽ അധികൃതർക്ക് ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കൈമാറുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കേണ്ട തലേ ദിവസം ശിക്ഷ മാറ്റി വയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. ജൂലൈ 16ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നിമിഷ പ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്‌തതായി നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഷെയ്ഖ് ഹബീബ് ഉമര്‍ ഹബീബിൻ്റെ ഇടപെടല്‍ വഴി വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ തലാലിൻ്റെ കുടുംബവുമായി കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ അനുജൻ്റെ രക്തത്തിന് പകരം ചോദിക്കുമെന്നും നിമിഷ പ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും തലാലിൻ്റെ സഹോദരൻ അബ്‌ദുൾ ഫതാഹ് മഹ്‌ദി ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.

ALSO READ: നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനശ്രമം: മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടാനാണോ ശ്രമം, ഹര്‍ജി പിന്‍വലിക്കാന്‍ കെ.എ. പോളിനോട് സുപ്രീം കോടി

TAGGED:

NIMISHA PRIYA CASE UPDATES
SAVE NIMISHA PRIYA
NAMISHA PRIYA EXECUTION
നിമിഷ പ്രിയ കേസ്
NIMISHA PRIYA CASE STAYED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.