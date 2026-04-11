രാത്രി ചൂട് കൂടും, ഭീഷണിയായി 'സൂപ്പർ എൽ നിനോ', ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
Published : April 11, 2026 at 6:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ലഭിച്ച വേനല് മഴ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കഠിനമായ ചൂടിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതയുടേതാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ. മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ താപനില കുത്തനെ ഉയരാനും അത് വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയിൽ വൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം: പകലിലും രാത്രിയിലും ചൂട് കൂടും
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ (IMD) ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2026 ഏപ്രിൽ-ജൂൺ കാലയളവിൽ സങ്കീർണ്ണമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വടക്ക്, മധ്യ, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പകൽ താപനില സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കുമെങ്കിലും, കിഴക്കൻ-വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടും. എന്നാൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ രാത്രികാല താപനില സാധാരണയേക്കാൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
രാത്രിയിൽ ചൂട് കുറയാത്തത് മനുഷ്യശരീരത്തിന് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ തീരദേശ മേഖലകളിലും ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലും ഏപ്രിലിൽ ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐ.എം.ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
വേനല് മഴയും ചൂടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
നിലവിലെ വേനല് മഴ അന്തരീക്ഷത്തെ താൽക്കാലികമായി തണുപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള താപനില വർധനവിന് വഴിയൊരുക്കാം. മഴയ്ക്ക് ശേഷം തെളിയുന്ന ആകാശവും മണ്ണിലെ ഈർപ്പവും ഉപരിതല താപം വേഗത്തിൽ ഉയരാൻ കാരണമാകും. വായുവിൽ ഈർപ്പം കൂടുന്നത് അസ്വസ്ഥത വർധിപ്പിക്കുകയും എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെ ഉപയോഗം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇത് വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്ക് വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കും.
കൃഷിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും വെല്ലുവിളി
ചൂട് കൂടുന്നത് നെല്ല്, ചോളം, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയുടെ വിളവിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പൂ കൊഴിച്ചിൽ, കതിര് കരിയൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നനയ്ക്കാൻ കർഷകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, മുതിർന്നവർ, കുട്ടികൾ, പുറംജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവർ ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
കേരളത്തിൽ വേനൽമഴ സജീവം; ചൂടിന് നേരിയ ശമനം, എങ്കിലും ജാഗ്രത വേണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
കടുത്ത വേനലിനിടയിൽ ആശ്വാസമായി കേരളത്തിൽ വേനൽമഴ സജീവമാകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മഴ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില വീണ്ടും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
വേനൽമഴയും ഗ്രീൻ അലർട്ടും
നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് 'ഗ്രീൻ അലർട്ട്' ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം വലിയ അപകടസാധ്യതയുള്ള മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മിതമായ രീതിയിലുള്ള മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. മലയോര മേഖലകളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
ഉയരുന്ന ചൂടും അസ്വസ്ഥതയും
മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ പകൽ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് 35 മുതൽ 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായതിനാൽ യഥാർത്ഥ താപനിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന 'ഫീൽസ് ലൈക്ക്' പ്രതിഭാസം ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ താപനില വീണ്ടും ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രത
വേനൽമഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കർശനമായ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കണം. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഇടിമിന്നൽ സാധ്യത കൂടുതൽ. ഈ സമയത്ത് തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൃഷിയും ജലസംഭരണവും
അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തുന്ന വേനൽമഴ കർഷകർക്ക് ഒരേസമയം ആശ്വാസവും ആശങ്കയും നൽകുന്നുണ്ട്. റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ്, നെൽകൃഷി എന്നിവയെ മഴ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേനൽക്കാലത്തെ ജലക്ഷാമത്തിന് ഇത് പരിഹാരമാകുന്നുണ്ട്. അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും വരും മാസങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനായി ജലം കരുതിവെക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ.
സൂപ്പർ എൽ നിനോ ഭീഷണി
ആഗോളതലത്തിൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന 'കെൽവിൻ വേവ്' പ്രതിഭാസം വഴി ഈ വർഷം അവസാനം ഒരു 'സൂപ്പർ എൽ നിനോ' ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭാവിയിൽ കേരളത്തിലെ കാലവർഷത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും പകൽ ചൂട് കടുപ്പമേറിയതായി തന്നെ തുടരും. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനും ഉച്ചസമയത്തെ നേരിട്ടുള്ള വെയിൽ ഒഴിവാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
Also Read: പെട്രോൾ, ഡീസൽ വണ്ടികൾക്ക് നിരോധനം, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ രാജ്യതലസ്ഥാനം