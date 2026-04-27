ഒറ്റമുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചത് 79 നാടൻ ബോംബുകൾ; പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്ഫോടകവസ്തു കേസ് എൻഐഎ അന്വേഷിക്കും
രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ചണക്കയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയ 79 നാടൻ ബോംബുകളും ബോംബ് നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കളും സംസ്ഥാന പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്
Published : April 27, 2026 at 7:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 79 നാടൻ ബോംബുകൾ കണ്ടെടുത്ത സംഭവം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) ഏറ്റെടുത്തു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഭീകരവാദ ബന്ധം സംശയിക്കുന്ന നിർണായകമായ ഈ കേസിൽ എൻഐഎ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെയാണ് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ഏജൻസിയായ എൻഐഎ പുതിയ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. ഏപ്രിൽ 25ന് കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് 79 നാടൻ ബോംബുകളും മറ്റ് അപകടകരമായ വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിലാണ് എൻഐഎ അന്വേഷണം നടത്തുക. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും കടുത്ത ഭീഷണിയുയർത്തുന്നതായിരുന്നു ബോംബ് ശേഖരം എന്ന് എൻഐഎ വ്യക്തമാക്കി. അന്നേദിവസം തന്നെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ദക്ഷിണ 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഭംഗർ ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള ഉത്തർ കാശിപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവത്തിൽ ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് (എഫ്ഐആർ നമ്പർ: 62/2026). ഉത്തർ കാശിപൂരിലെ മജേർഹട്ട് (പൊയ്ലെപാര) ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ശ്മശാനത്തിന് സമീപമുള്ള ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വീട്ടിലാണ് വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തിയ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
കൃത്യമായ രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ചണക്കയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയ 79 നാടൻ ബോംബുകളും ബോംബ് നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കളും സംസ്ഥാന പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. ആരാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ബോംബ് നിർമിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ തീവ്രവാദ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഗൂഢാലോചനകളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് എൻഐഎ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. 2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്), 1908 ലെ സ്ഫോടകവസ്തു നിയമം എന്നിവയിലെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്.
ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
2008 ലെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി നിയമപ്രകാരമുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യമായിട്ടാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ കേസിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധമായി സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും വലിയ ഭീഷണിയാണ് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതിയും ഭീകരതയും പടർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടാകാമെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നു.
കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പിന്നിലെ വലിയ ഗൂഢാലോചനയും കണക്കിലെടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 25ന് രാത്രി എൻഐഎയോട് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചത്. 2008 ലെ എൻഐഎ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ എട്ട്, സെക്ഷൻ 6(5) എന്നിവ പ്രകാരമാണ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികളാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഇടപെടൽ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായി നാടൻ ബോംബുകൾ നിർമിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിർമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കേസുകളിലും എൻഐഎ അന്വേഷണമുണ്ടാകുമെന്നും കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
ദക്ഷിണ 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഭംഗറിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാടൻ ബോംബുകൾ കണ്ടെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ കർശന നിർദേശം വന്നത്. ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരത്തെ തുടർന്ന് റഫീഖുൽ ഇസ്ലാം എന്നയാളുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ആദ്യം പിടികൂടിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏപ്രിൽ 29ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പോളിങ്ങിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപായാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഏപ്രിൽ 29ലെ പോളിങ്ങിന് മുൻപ് ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനൽ കടുത്ത ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഒന്നാം ഘട്ട നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23നായിരുന്നു നടന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയ മെയ് നാലിന് നടക്കും.
