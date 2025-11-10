ETV Bharat / bharat

യാസിൻ മാലിക്കിന് വധശിക്ഷ; ഹര്‍ജി അടച്ചിട്ട കോടതിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കണമെന്ന് എന്‍ഐഎ

അപ്പീലിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് വർഷമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം കാരണം താൻ മാനസിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുകയാണെന്ന് യാസിന്‍ മാലിക് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

YASIN MALIK DEATH PENALTY NIA COURT
Yasin Malik (IANS)
ന്യൂഡൽഹി: 2017-ലെ ഭീകരവാദ ഫണ്ടിങ് കേസിൽ കശ്മീർ വിഘടനവാദി നേതാവ് യാസിൻ മാലിക്കിന് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അപ്പീലിൽ അടച്ചിട്ട കോടതി നടപടികൾ (ഇൻ-ക്യാമറ ഹിയറിംഗ്) നടത്തണമെന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജസ്റ്റിസുമാരായ വിവേക് ചൗധരി, മനോജ് ജയിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. നടപടികൾ അടച്ചിട്ട കോടതിയിൽ നടത്തണമെന്നും അതിനായി ഒരു സ്വകാര്യ വെർച്വൽ ലിങ്ക് നൽകണമെന്നും എൻഐഎയുടെ കൗൺസലും സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുമായ അക്ഷയ് മാലിക് കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു,

ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാമെന്ന് ബെഞ്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പീലിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് വർഷമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം കാരണം താൻ മാനസിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുകയാണെന്ന് യാസിന്‍ മാലിക് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തീഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴിയാണ് യാസിൻ മാലിക് ഹാജരായത്.

ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടേയും വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനായി കോടതി കേസ് ജനുവരി 28-ലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിനുമുമ്പ്, സെപ്റ്റംബറിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച 85 പേജുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, ജമ്മു കശ്മീരിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രിമാർ, ഇന്‍റലിജൻസ് മേധാവികൾ, വ്യവസായികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ അംഗീകൃത സമാന്തര സംവിധാനത്തിൽ താൻ ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി യാസിൻ മാലിക് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

ജമ്മു കശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് (ജെകെഎൽഎഫ്) മേധാവിയായ യാസിന്‍ മാലിക് നിലവിൽ തീഹാർ ജയിലിൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ്. 2022 മെയ് 24-ന് ഒരു വിചാരണക്കോടതി കർശനമായ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമം (യുഎപിഎ), ഐപിസി എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

യുഎപിഎ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും മാലിക് കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഈ ശിക്ഷ വർധിപ്പിച്ച് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് എൻഐഎ അപ്പീലിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ഒരു ഭീകരവാദി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ടും വിചാരണ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ടും മാത്രം ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഏജൻസി ഹര്‍ജിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദികൾക്ക് കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വധശിക്ഷ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ശിക്ഷാ നയത്തിൽ പൂർണമായ തകർച്ചയുണ്ടാകുകയും ഭീകരവാദികൾക്ക് വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും എന്‍ഐഎ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

