കേരളം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻ.ഐ.എ റെയ്ഡ്; അസമിൽ രണ്ട് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 16 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്
Published : September 29, 2026 at 12:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ജമാഅത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ (ജെ.എം.ബി) ഉപവിഭാഗമായ ഇമാം മഹ്മൂദർ കഫിലയുമായി (ഐ.എം.കെ) ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ (എൻ.ഐ.എ) വ്യാപക പരിശോധന.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 16 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഒരിടത്താണ് എൻ.ഐ.എ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നതെന്ന കൃത്യമായ വിവരം അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
അസമിൽ രണ്ട് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ
അസമിലെ പത്തിടങ്ങളിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് പ്രധാനമായും എൻ.ഐ.എ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത്. അസമിലെ ബാർപേട്ട ജില്ലയിലുള്ള ആസാദ് നഗർ, നിചുക തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ, യാക്കൂബ് അലി എന്നീ രണ്ട് പേരെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവരെ രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. പരിശോധനയിൽ നിരവധി നിർണായക രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി നൽകുന്ന സൂചന.
ഗൂഢാലോചനയുടെ ചുരുളഴിയുന്നു
ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇമാം മഹ്മൂദർ കഫില നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലവിലെ നടപടി. ഈ കേസിൽ മൂന്ന് മാസം മുൻപ് 11 പ്രതികൾക്കെതിരെ എൻ.ഐ.എ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിലുള്ള എൻ.ഐ.എ പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം നൽകിയത്. പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമമായ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബി.എൻ.എസ്), രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം (യു.എ.പി.എ) എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തിയത്.
ലക്ഷ്യം യുവാക്കളെ തീവ്രവാദികളാക്കൽ
പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, ത്രിപുര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭീകരവാദ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതികൾക്ക് സജീവ പങ്കുണ്ടെന്ന് എൻ.ഐ.എ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക, സംഘടനയുടെ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, മതപരമായ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തുക, തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇവർ ഗൂഢാലോചന നടപ്പിലാക്കിയത്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങൾക്കായി വിവിധ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഇവർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി യുവാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന രീതി.
നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇമാം മഹ്മൂദ് ഹബീബുല്ല
നിരോധിത സംഘടനയായ ജെ.എം.ബിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായ ഇമാം മഹ്മൂദ് ഹബീബുല്ലയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഐ.എം.കെ രൂപീകരിച്ചത്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരിൽ പ്രധാനികളായ നസിമുദ്ദീൻ അസമിലും, ജാഗിർ മിയ ത്രിപുരയിലുമാണ് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്.
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രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് എൻ.ഐ.എയുടെ വിലയിരുത്തൽ. കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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