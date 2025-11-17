ETV Bharat / bharat

ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസ്: ആമിർ റാഷിദ് അലിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി, 10 ദിവസത്തെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിസ്ട്രിക്‌ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്‌ജിയ്‌ക്ക് മുൻപാകെയാണ് ആമിർ റാഷിദ് അലിയെ ഹാജരാക്കിയത്. പ്രധാന പ്രതിയായ ഉമറിന് കാർ സ്വന്തമാക്കാൻ സഹായിച്ചതിനും ആമിർ റാഷിദ് അലിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

NIA presents Red Fort blast case accused in Delhi court (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 17, 2025 at 3:23 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയായ ആമിർ റാഷിദ് അലിയെ പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിസ്ട്രിക്‌ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്‌ജിയ്‌ക്ക് മുൻപാകെയാണ് ആമിർ റാഷിദ് അലിയെ 10 ദിവസത്തെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉമര്‍ നബിയുടെ സഹായിയാണ് ഇയാള്‍. എൻ‌ഐ‌എയുടെ ആദ്യ അറസ്റ്റായിരുന്നു ഇയാളുടേത്. നവംബർ 16നാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. കോടതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രതികളെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒഴികെ മറ്റാരെയും കോടതിമുറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെയാണ് കോടതി നടപടികള്‍ പുരോഗമിച്ചത്.

പ്രധാന പ്രതിയായ ഉമറിന് കാർ സ്വന്തമാക്കാൻ സഹായിച്ചതിനും ആമിർ റാഷിദ് അലിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 10ന് ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ആമിർ റാഷിദ് അലിയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഐ 20 കാർ ആയിരുന്നു.

ഒന്നിലധികം ഏജൻസികളാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാരണം, ലക്ഷ്യം എന്നിവയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രാഥമികമായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമം (യു‌എ‌പി‌എ) 16, 18 ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ മറ്റ് പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം ഡൽഹി പൊലീസ് കോട്‌വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം കേസിൽ എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിഗണിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 32 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

നവംബർ 10 തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരമാണ് ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ കാറിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. പഴയ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോഡ് ജങ്‌ഷനാണിത്. നഗരത്തിലെ പ്രധാന മതങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനം കൂടിയാണിവിടം.

തലസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ചെങ്കോട്ട. നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ദിനംപ്രതി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ലാൽ ക്വില മെട്രോ സ്‌റ്റേഷൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് പുറത്താണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്‌ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതം വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ തൊട്ട് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറുകളും മറ്റും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കത്തി ചാമ്പലായി. ഇ- റിക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം രണ്ട് ഡസൻ വാഹനങ്ങളാണ് കത്തി നശിച്ചത്.

ഗുരുദ്വാര സിസ് ഗഞ്ച്, ഗൗരി ശങ്കർ ക്ഷേത്രം, ജൈന ക്ഷേത്രം, ബേർഡ് ആശുപത്രി, ജുമാ മസ്‌ജിദ് എന്നിവ സ്‌ഫോടന സ്ഥലത്തിന് 150 മീറ്റർ ചുറ്റളവിന് ഉള്ളില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപകടം നടന്ന സമയം തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ചാന്ദ്‌നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റ് അടച്ചിട്ടിരുന്നത് ആളപായം കുറച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

