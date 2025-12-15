Kerala Local Body Elections2025

രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം; നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ഉടൻ പുറത്ത് വരും, കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാൻ എൻഐഎ

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് തീവ്രവാദികൾക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഏജൻസി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

File photo of security personnel at Baisaran area In Pahalgam following the terrorist attack (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 10:13 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പഹൽഗാമിലെ ഭീകരാക്രമണ കേസിൽ എൻഐഎ (ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി) ഇന്ന് (ഡിസംബർ 15) കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും. പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭീകരർ വിനോദസഞ്ചാരികളടക്കം 26 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ഇന്ന് പുറത്തുവരും.

ജമ്മുവിലെ എൻ‌ഐ‌എ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം തിങ്കളാഴ്‌ച സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 22 ലെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് തീവ്രവാദികൾക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് എൻ‌ഐ‌എ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ജൂണിൽ, മൂന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരർക്ക് അഭയം നൽകിയതിന് രണ്ട് പേരെ എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ സായുധ സേന ഭീകരരെ കൊലപ്പെടുത്തി. അറസ്റ്റിലായ ബട്കോട്ട് സ്വദേശി പർവൈസ് അഹമ്മദ് ജോത്തറും പഹൽഗാമിലെ ഹിൽ പാർക്കിൽ നിന്നുള്ള ബഷീറുമാണ് മൂന്ന് തീവ്രവാദികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ തീവ്രവാദികൾ നിരോധിത സംഘടനയായ ലഷ്‌കർ-ഇ-തൊയ്ബ (എൽഇടി) യുമായി ബന്ധമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് ഇവർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

" ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് ഇരുവരും ഹിൽ പാർക്കിൽ മൂന്ന് ആയുധധാരികളായ തീവ്രവാദികൾക്ക് അഭയം നൽകിയിരുന്നു. ഭീകരർക്ക് ഭക്ഷണം, താമസം, മറ്റ് സഹായം എന്നിവ ഇരുവരും നൽകി" എന്ന് എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഡാച്ചിഗാം-ഹർവാൻ വനമേഖലയിൽ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു.

പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി, മെയ് 7 ന് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' എന്ന പേരിൽ ആക്രമണം നടത്തി. പാകിസ്ഥാനിലെയും പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്‌മീരിലെയും തീവ്രവാദ ഒളിത്താവളങ്ങളിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടത്തിയത്. ഒമ്പത് സ്ഥലങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ.

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌ത ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്ബയുടെയും ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിൻ്റെയും ആസ്ഥാനങ്ങളും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ആക്രമിച്ചു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം നടന്ന് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ 27 നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് എൻ‌ഐ‌എ കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്.

ഐ‌ജി ലെവൽ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ എൻ‌ഐ‌എ സംഘം, ഒരു ഡി‌ഐ‌ജി, എസ്‌പി എന്നിവരുടെ നേതൃത്തത്തിൽ ബൈസരൻ താഴ്‌വരയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിലെ ദൃക്‌സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഭീകരരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾക്കായി എൻ‌ഐ‌എ സംഘം എൻട്രൻസ്, എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റുകളും പരിശോധിച്ചു. തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് എൻ‌ഐ‌എ സംഘത്തിന് ഫോറൻസിക് അടക്കമുള്ള വിദഗ്‌ദരുടെ സേവനം ലഭിച്ചിരുന്നു.

എന്താണ് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം?

2025 ഏപ്രിൽ 22-ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലുള്ള പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പഹൽഗാമിലെ ബൈസാരൻ താഴ്‌വരയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണമാണ് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം. പാകിസ്താൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഷ്കറെ തയിബ (Lashkar-e-Taiba) എന്ന ഭീകരസംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള 'ദ് റസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട്' (TRF) ആണ് ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത്. എകെ-47, എം4 കാർബൈനുകൾ എന്നിവയുമായി എത്തിയ മൂന്ന് ഭീകരർ, വിനോദസഞ്ചാരികളെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് തിരിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു.

