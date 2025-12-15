Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / bharat

പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണം; പാക് ഗൂഢാലോചന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 1597 പേജുള്ള കുറ്റപത്രവുമായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി

പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയിബ റസിസ്റ്റന്‍സ് ഫ്രണ്ട് എന്നീ ഭീകരസംഘടനകളടക്കം ഏഴ് പേരെ പ്രതി ചേര്‍ത്താണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

NIA SPECIAL COURT JAMMU NATIONAL INVESTIGATION AGENCY BNS 2023 UAPA 1967
File photo of security personnel at Baisaran area In Pahalgam following the terrorist attack (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ എട്ട് മാസം നീണ്ട തീവ്ര അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ ഏഴ് പേരെ പ്രതി ചേര്‍ത്ത് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ പാക് ഗൂഢാലോചനയാണ് പ്രധാനമായും ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാകിസ്ഥാന്‍ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയിബ, റസിസ്റ്റന്‍റ്സ് ഫ്രണ്ട് എന്നീ ഭീകര സംഘടനകളെ അടക്കമാണ് പ്രതി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.

1597 പേജുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് ജമ്മുവിലെ പ്രത്യേക എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത് എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Also Read: ഒരു കാലത്ത് ഇടത് കോട്ടയായിരുന്ന ഉത്തര ബംഗാളിലെ നക്‌സല്‍ബാരി ഇന്ന് ബിജെപി തട്ടകം

പാക് ഗൂഢാലോചനയാണ് പ്രധാനമായും കുറ്റപത്രത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പ്രതികളുടെ പങ്കും ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളും എന്‍ഐഎ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയിബയും ടിആര്‍എഫുമാണ് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതും നടപ്പാക്കിയതും എന്നും കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു. ആക്രമണത്തില്‍ 25 സഞ്ചാരികളും ഒരു നാട്ടുകാരനുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

പാക് ഭീകരന്‍ സാജിദ് ജാട്ടിന്‍റെ പേരും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. പഹല്‍ഗാം ആക്രമണത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന്‍ മഹാദേവിലൂടെ ശ്രീനഗറിലെ ദച്ചിഗാമില്‍ വച്ച് സുരക്ഷാ സേന വധിച്ച മൂന്ന് പാക് ഭീകരരെ കുറിച്ചും കുറ്റപത്രത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫൈസല്‍ ജാട്ട് എന്ന സുലൈമാന്‍ ഷാ, ഹബീബ് താഹിര്‍ എന്ന ജിബ്രാന്‍, ഹംസ അഫ്‌ഗാനി എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട വകുപ്പുകളും 1959ലെ ആയുധ നിയമവും 1967ലെ അനധികൃത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തടയല്‍ നിയമവും അനുസരിച്ചാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം നടത്തിയ കുറ്റവും പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. എട്ട് മാസത്തെ ശാസ്‌ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എന്‍ഐഎ വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീകരത സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഭീകരര്‍ക്ക് താവളമൊരുക്കിയ പര്‍വായീസ് അഹമ്മദ്, ബാഷിര്‍ അഹമ്മദ് ജൊഹത്താദ് എന്നിവരെക്കുറിച്ചും കുറ്റപത്രത്തില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്. ഇവരെ ജൂണ്‍ 22ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ഇവര്‍ ഭീകരരുടെ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി. അവര്‍ പാകിസ്ഥാനികളാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്നും എന്‍ഐഎ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

2025 ഏപ്രില്‍ 22നാണ് ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പഹല്‍ഗാമിലുള്ള ബൈസരണ്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ഭീകരാക്രമണം അരങ്ങേറിയത്.

അന്വേഷണ വേളയില്‍ എന്‍ഐഎ ആയിരത്തിലേറെ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു. സന്ദര്‍ശകരും കുതിരക്കാരും ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാരും കച്ചവടക്കാരും അടക്കമുള്ളവരെയാണ് എന്‍ഐഎ ചോദ്യം ചെയ്‌തത്.

TAGGED:

NIA SPECIAL COURT JAMMU
NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
BNS 2023
UAPA 1967
PAHALGAM TERROR ATTACK CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.