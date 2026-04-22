ജയിലിനുള്ളിൽ ഭീകരവാദ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്; തടിയൻ്റവിട നസീർ അടക്കം ഏഴുപേർക്ക് തടവുശിക്ഷ
Published : April 22, 2026 at 10:17 AM IST
ബെംഗളൂരു: പരപ്പന അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിലെ വിചാരണത്തടവുകാരെ ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി തടിയൻ്റവിട നസീർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേർക്ക് തടവുശിക്ഷ. കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികൾക്കും എൻഐഎ പ്രത്യേക കോടതി ഏഴുവർഷം കഠിനതടവും 48,000 രൂപ പിഴയുമാണ് വിധിച്ചത്. ശിവമോഗ ഐഎസ് ഭീകര ഗൂഢാലോചന കേസിലെ പ്രതിക്കും എൻഐഎ കോടതി ആറുവർഷം കഠിനതടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തടിയൻ്റവിട നസീറിന് പുറമെ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് ആറുപേർക്കും കോടതി പ്രത്യേകം നിശ്ചയിച്ച ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. സയ്യിദ് സുഹൈൽ ഖാൻ, മുഹമ്മദ് ഉമർ, സാഹിദ് തബ്രേസ്, സയ്യിദ് മുദസ്സിർ പാഷ, മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ റബ്ബാനി, സൽമാൻ ഖാൻ എന്നിവരാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികൾ. എൻഐഎക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പി പ്രസന്നകുമാറാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം (ഐപിസി), യുഎപിഎ, ആയുധനിയമം, സ്ഫോടകവസ്തു നിയമം തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ അന്വേഷണസംഘം കുറ്റം ചുമത്തിയത്. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന കുറ്റപത്രത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ പ്രതികൾ വിചാരണ വേളയിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. വിവിധ വകുപ്പുകൾപ്രകാരം ഇവർക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷകൾ ഒരേസമയം അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജയിലിനുള്ളിലെ ഗൂഢാലോചന
ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീകരവാദ ഗൂഢാലോചനയാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ പരപ്പന അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിനുള്ളിൽ നസീറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത്. ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനപരമ്പര കേസിൽ വിചാരണത്തടവുകാരനായി ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് നസീർ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചത്. ജയിലിൽ മറ്റ് വിചാരണത്തടവുകാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തൻ്റെ ബാരക്കിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്.
നിഷ്കളങ്കരായ എട്ടുപേരെ കണ്ടെത്തി അവരിൽ ഭീകരവാദ ആശയങ്ങൾ പകർന്നുനൽകി ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവരെ നിർബന്ധിതമായി മതം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. 2017 മുതൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്താണ് പ്രതി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്.
ഇവർക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും ഗൂഢാലോചന നടന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വലിയതോതിലുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ഗൂഢാലോചനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ജയിലിൽനിന്ന് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ നസീറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും പ്രതികൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി എൻഐഎ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
സാധാരണ ഫോൺവിളികളിലൂടെയും വിവരങ്ങൾ ചോരാത്ത എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയുമാണ് നസീർ സഹപ്രതികളുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഫോണുകളും സിം കാർഡുകളും പിന്നീട് പ്രതികൾ നശിപ്പിച്ചു.
തുടക്കം അന്വേഷണത്തിൽ
2023 ജൂലൈയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ആദ്യം പുറത്തുവരുന്നത്. ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് (സിസിബി) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ജയിലിനുള്ളിലെ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. നിരോധിത ഭീകരസംഘടനയായ ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെ രാജ്യവിരുദ്ധ അജൻഡകൾ സൽമാൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ഇവർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി കണ്ടെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തത്. ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് നസീറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ അന്വേഷണസംഘം പൊളിച്ചത്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച എൻഐഎ ഇതുവരെ പതിനൊന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റുവാണ്ടയിൽനിന്നാണ് ഗൂഢാലോചനയിൽ വ്യക്തമായ പങ്കുള്ള പ്രധാന പ്രതിയായ സൽമാൻ ഖാനെ നാടുകടത്തിയത്. ഒളിവിൽ പോയ ജുനൈദ് അഹമ്മദ് എന്ന പ്രതിക്കായി എൻഐഎ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
ശിവമോഗ കേസിലും ശിക്ഷ
2022ലെ ശിവമോഗ ഐഎസ് ഭീകര ഗൂഢാലോചന കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ അറാഫത്ത് അലിക്കാണ് എൻഐഎ കോടതി ആറുവർഷത്തെ കഠിനതടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 2025 നവംബറിൽ ഇതേ കേസിൽ മറ്റ് രണ്ടുപ്രതികൾക്കും സമാനമായ ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.
മുസ്സാവിർ ഹുസൈൻ ഷാസിബ്, അബ്ദുൽ മതീൻ താഹ എന്നിവർ ശിവമോഗക്കടുത്തുള്ള തീർഥഹള്ളിയിലും ബെംഗളൂരുവിലും വച്ചാണ് അറാഫത്തിനെ തീവ്രവാദിയാക്കി മാറ്റിയത്. പൗരത്വനിയമത്തിന് എതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ അറാഫത്തും മുഹമ്മദ് ഷാരിഖും തീർഥഹള്ളിയിൽ ഭീകരവാദത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഗ്രാഫിറ്റി എഴുതി.
2020 ജനുവരിയിൽ ഓൺലൈൻ ഹാൻഡ്ലറുടെ നിർദേശപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് പ്രതി യുഎഇയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പിടിയിലായത്. മറ്റ് രണ്ടുപ്രതികളായ മുഹമ്മദ് ഷാരിഖ്, മാസ് മുനീർ അഹമ്മദ് എന്നിവർ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്, ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ, താലിബാൻ എന്നീ ഭീകരസംഘടനകളെ പിന്തുണച്ച് മംഗളൂരു നഗരത്തിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുവരെഴുത്ത് നടത്തിയതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
Also Read:- പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഒരു വർഷം: 'അവർക്ക് മതമില്ല', നടുക്കുന്ന ഓർമകളിൽ ആരതി