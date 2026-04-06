വംശീയ യുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധം; മ്യാൻമറിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച വിദേശ പൗരന്മാരെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു
By ANI
Published : April 6, 2026 at 8:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ സുരക്ഷ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് എഴ് വിദേശികളെ ഡൽഹി കോടതി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ആറ് യുക്രേനിയന് പൗരന്മാരെയും ഒരു അമേരിക്കന് പൗരനെയുമാണ് എന്ഐഎ കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടത്. എൻഐഎ കസ്റ്റഡി കാലാവധി പൂർത്തിയായ വിദേശ പൗരന്മാരെ എൻഐഎ പ്രത്യേക ജഡ്ജി പ്രശാന്ത് ശർമ്മയുടെ മുമ്പാകെയാണ് ഹാജരാക്കിയത്.
യുഎസ് പൗരനായ മാത്യു ആരോൺ വാൻ ഡൈക്ക്, യുക്രേനിയൻ പൗരന്മാരായ ഹുർബ പെട്രോ, സ്ലൈവിയാക് താരാസ്, ഇവാൻ സുക്മനോവ്സ്കി, സ്റ്റെഫാങ്കിവ് മരിയൻ, ഹോഞ്ചരുക് മാക്സിം, കാമിൻസ്കി വിക്ടർ എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടത്. പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിലെ അടച്ചിട്ട കോടതിമുറിയിലാണ് വാദം കേട്ടത്.
മാർച്ച് 16 ന്, ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഫെഡറൽ ഏജൻസിക്ക് 11 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ച കോടതി, പിന്നീട് അത് 10 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. എൻഐഎ കോടതി എൻഐഎയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും കേസ് ഏപ്രിൽ 8 ന് വാദം കേൾക്കാൻ പട്ടികപെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
യുഎസ് പൗരനായ മാത്യു ആരോൺ വാൻ ഡൈക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വെർച്വൽ മീറ്റിംഗിനായി അപേക്ഷ നൽകി. അഭിഭാഷകൻ രോഹിത് ദന്ദ്രിയാലും രോഹിത് ഗൗറും അദ്ദേഹവുമായി നിയമപരമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അനുമതി തേടി. കോടതി എൻഐഎയുടെ പ്രതികരണം തേടി.
തീവ്രവാദ ഗൂഢാലോചന കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ്രതികള്ക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് മാർച്ച് 27 ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി പറഞ്ഞിരുന്നു. യുഎപിഎയുടെ സെക്ഷൻ 18 പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് എന്ഐഎ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പ്രതികൾ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്, എന്തിനാണ് അവർ മ്യാൻമറിൽ പോയത്, പരിശീലനം നൽകാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ, അവയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ കലാപകാരി ഗ്രൂപ്പുകളുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ നിരവധി തലങ്ങളില് അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഗൗരവമായി കാണണമെന്ന് എന്ഐഎ കോടതി
ഈ കേസിലെ വസ്തുതകൾ സെൻസിറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് പ്രത്യേക ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. എൻഐഎ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ച ഉത്തരവിൽ, എഫ്ഐആറിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നുംകോടതി പറഞ്ഞു.
"വംശീയ സായുധ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രതികൾ ചില നിരോധിത ഇന്ത്യൻ വിമത ഗ്രൂപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവർക്ക് ആയുധങ്ങളും തീവ്രവാദ ഹാർഡ്വെയറുകളും നൽകുകയും പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നു" ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
ഈ ആരോപണങ്ങൾ തീർച്ചയായും ദേശീയ സുരക്ഷയെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 18 (ഗൂഢാലോചനയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ) പ്രകാരമാണെന്നും അതിൽ പറയുന്നു.
പ്രതികള് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയില്
ചില യുക്രേനിയന് പൗരന്മാര് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ വ്യത്യസ്ത തീയതികളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് പറന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചെന്ന് എന്ഐഎ മാർച്ച് 16-ന് സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നിയന്ത്രിത മേഖല പെർമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിത മേഖല പെർമിറ്റ് പോലുള്ള ആവശ്യമായ രേഖകൾ നേടാതെ മിസോറാമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുവെന്ന് എഫ്ഐആർ ഉദ്ധരിച്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
അവർ മ്യാൻമറിൽ പ്രവേശിച്ച് വംശീയ യുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അവർക്ക് മ്യാൻമറിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചതായും വംശീയ യുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നതായും എൻഐഎ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വിമത ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വഴി അവർ ഡ്രോണുകൾ കൊണ്ടുവന്നതായും എന്ഐഎ ആരോപിച്ചു.
ആയുധങ്ങളും തീവ്രവാദ ഹാർഡ്വെയറുകളും നൽകി മ്യാൻമറിലെ വംശീയ യുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കുകയും പിന്തുണച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
