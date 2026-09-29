അതിർത്തി കടന്ന ഭീകരവാദം: വിദ്യാർഥിയുടെ വീട്ടിൽ എന്ഐഎ പരിശോധന; യുപിഎസ്സി തയാറെടുപ്പിലെന്ന് കുടുംബം
ജനുവരിയിൽ പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തി മകൻ്റെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നതായും അതിനുശേഷം മുജീബുർ ഒളിവിലാണെന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെ മുജീബുർ റഹ്മാൻ്റെ പിതവായ മിസാനുർ റഹ്മാന്
Published : September 29, 2026 at 4:48 PM IST
സന്തനു മിശ്ര
കൊല്ക്കത്ത: അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ ഗൂഢാലോചനയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എൻഐഎയുടെ മിന്നൽ റെയ്ഡ്. ജമാഅത്ത്-ഉൽ-മുജാഹിദീനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തിൽ കുഷ്കാരി മുണ്ടെഹാർ ഗ്രാമത്തിലെ 26 കാരനായ മുജീബുർ റഹ്മാൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ബൻഷിഹാരി പൊലീസിനൊപ്പം എൻഐഎ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്. അസമിലെ ഭീകരവാദ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ബൻഷിഹാരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എൻഐഎ സംഘം കുഷ്കാരി മുണ്ടെഹാർ ഗ്രാമത്തിലെ മുജീബുർ റഹ്മാൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്.
ആരോപണവിധേയനായ മുജീബുർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കുന്നത്. ജമാഅത്ത്-ഉൽ-മുജാഹിദീൻ എന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന.
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ജനുവരിയിൽ പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തി മകൻ്റെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നതായും അതിനുശേഷം മുജീബുർ ഒളിവിലാണെന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെ മുജീബുർ റഹ്മാൻ്റെ പിതവായ മിസാനുർ റഹ്മാന് പ്രതികരിച്ചു. അവൻ എവിടെയാണെന്നോ എന്തുചെയ്യുകയാണെന്നോ തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം മിസാനുർ റഹ്മാൻ്റെ മകനും 26-കാരനുമായ മുജീബുർ റഹ്മാൻ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഐഎ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഉന്നത പഠനത്തോടൊപ്പം യുപിഎസ്സി പരീക്ഷയ്ക്കും തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു മുജീബുർ എന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി വരെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഇയാളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. എട്ട് മാസം മുമ്പ് പ`ലീസ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നതായി പ്രാദേശിക വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
"എൻഐഎ സംഘം എത്തിയതായി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. പ്രാദേശിക പൊലീസും ഇവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഈ യുവാവ് കുറച്ചുകാലമായി പുറത്തായിരുന്നു താമസം. യുപിഎസ്സി പരീക്ഷയ്ക്കായി പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അവർ അന്വേഷണം നടത്തട്ടെ" പ്രദേശവാസിയായ മുസാഫർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹമീദ് മൊണ്ടാൽ എന്ന യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജെയ്ഷെ-മുഹമ്മദ്, പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്ക്' എന്നീ രണ്ട് ഭീകര സംഘടനകളുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.
വ്യാജ ഇന്ത്യൻ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഏറെക്കാലമായി ഇയാള് താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു. സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ദൗത്യമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന്, ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ഇയാൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാളുടെ സഹായികളായ പലരെയും എസ്.ടി.എഫ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
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