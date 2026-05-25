തെക്കൻ കശ്മീരിലുടനീളം എന്ഐഎ റെയ്ഡ്; മുൻ ജെഇഐ നേതാവിൻ്റെയും വസതിയിലും മതപാഠശാലയിലും പരിശോധന
നിരോധിത ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മുൻ മേധാവിയുടെ വസതിയിൽ റെയ്ഡ്. വിശദാംശങ്ങള് പുറത്തുവിടാതെ എന്ഐഎ.
Published : May 25, 2026 at 1:12 PM IST
ശ്രീനഗര്: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെക്കൻ കശ്മീരിലുടനീളം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എന്ഐഎ) റെയ്ഡ് നടത്തി. ശ്രീനഗറിലും ഷോപ്പിയാൻ ജില്ലകളിലെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ഇന്ന് എന്ഐഎ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
നിരോധിത ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മുൻ മേധാവി ഷഹ്സാദ ഔറംഗസേബിൻ്റെ മോളു ചിത്രാഗമിലുള്ള വസതിയിലും, ശ്രീനഗറിലെ ലാൽ ബസാർ പ്രദേശത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള മതപാഠശാലയായ ജാമിയത്ത് ഉൽ ബനാത്തിലും എൻഐഎ സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തി. ജമ്മു കശ്മീർ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നിരോധനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയ്ഡുകൾ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം, റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങള് ഏജൻസി ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ തിരച്ചിലിനിടെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഇതുവരെ വിവരങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകള് പ്രകാരം തടങ്കലോ, അറസ്റ്റോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി (ജെഇഐ) യുടെ ജില്ലാ മേധാവിയായി ഷഹ്സാദ ഔറംഗസേബ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തില് വ്യക്തമാക്കിയത്. ദീര്ഘനാളത്തെ നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്ന് എന്ഐഎ ഷഹ്സാദ വസതിയില് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. പൊലീസിൻ്റെയും സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് എൻഐഎ സംഘം അതിരാവിലെ വസതിയിലെത്തി, മണിക്കൂറുകളോളം തിരച്ചിൽ നടത്തിയതായി ഓദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
ഷോപ്പിയാനിലെ ജാമിയത്ത് ഉൽ ബനാത്തില് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) പുലർച്ചെയാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് മതപരവും ഔപചാരികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ സ്ഥാപനം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
ദാറുൽ ഉലൂം ജാമിയ സിറാജ്-ഉൽ-ഉലൂം നിരോധനം
നിരോധിത സംഘടനയായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായുള്ള ബന്ധവും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിലുള്ള ദാറുൽ ഉലൂം ജാമിയ സിറാജ്-ഉൽ-ഉലൂമിനെ നിരോധിച്ചിരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമം (യുഎപിഎ) പ്രകാരമായിരുന്നു 2019-ൽ ജമ്മു കശ്മീർ ഭരണകൂടം നിരോധധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർ കശ്മിർ അൻഷുൽ ഗാർഗ് സെക്ഷൻ 8(1) പ്രകാരമായിരുന്നു ഉത്തരവ്.
വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭീകരവാദ ധനസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് 2024-ൽ നിരോധനം നീട്ടുകയായിരുന്നു. ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക സെമിനാരികളിൽ ഒന്നാണ് ഷോപ്പിയാനിലെ ഇമാം സാഹിബിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം. നിരോധിത ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായും ഫലാഹ്-ഇ-ആം ട്രസ്റ്റുമായും സ്ഥാപനത്തിന് സുസ്ഥിരവും രഹസ്യവുമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് രേഖകളിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ, നിയമവിരുദ്ധ ഭൂമി ഇടപാടുകൾ എന്നിവയും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
സർക്കാർ നടപടിയെത്തുടർന്ന് സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഷോപ്പിയാനിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ നീക്കം പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളോടുള്ള അനീതിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെഹബൂബ മുഫ്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
Also Read:അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ജയ്പൂരിൽ; വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ