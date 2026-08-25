ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ സൈബർ ഭീകരാക്രമണ കേസ്; രാജ്യവ്യാപകമായി എൻഐഎ റെയ്ഡ്
സൈബർ ഭീകരാക്രമണ കേസിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ്, റെയ്ഡിൽ ലാപ്ടോപ്പുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
Published : August 25, 2026 at 1:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് നേരെ നടന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി രാജ്യവ്യാപകമായി വ്യാപക റെയ്ഡ് നടത്തി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച എൻ.ഐ.എ ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തിയത്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ (ജുന്നാർ), ഗുജറാത്തിലെ ഖേഡ (നാദിയാഡ്), തെലങ്കാനയിലെ കരിംനഗർ (രാമഗുണ്ടം), ബിഹാറിലെ ഗോപാൽഗഞ്ച്, കൂടാതെ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നതെന്ന് എൻ.ഐ.എ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. 54 കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റുകളെ ആക്രമണത്തിന് ലക്ഷ്യമിട്ട സംഭവത്തിലാണ് നടപടി.
ഹാക്കിങ്ങിനും സൈബർ ഭീകരാക്രമണങ്ങള്ക്കും സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയവരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് എന്ഐഎ അറിയിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 54 വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രതികള് ആക്രമത്തിന് ശ്രമിച്ചതായി ഏജൻസി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, അഖണ്ഡത എന്നിവയെ തകർക്കാനും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതി പരത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് എൻ.ഐ.എ വ്യക്തമാക്കി.
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കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂൺ 25 ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസാണിത്. ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ മുൻപ് രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രതികൾക്ക് പിന്തുണയും സഹായവും നൽകിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതികളെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ഭീകരവിരുദ്ധ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
സെര്ച്ച് വാറണ്ട് കോടതി നല്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്നും പ്രസ്താവനയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഗൂഢാലോചനയുടെ പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചവരെയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനകൾ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും ഉപകരണങ്ങളും അന്വേഷണസംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകരമായ വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ വിവിധ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്കിടെ പിടിച്ചെടുത്തതായി എൻഐഎ ഔദ്യോഗികമായും അറിയിച്ചു.മൂന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകൾ, അഞ്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, പെൻഡ്രൈവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നും എൻഐഎ അറിയിച്ചു.
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് 7 നാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെയും പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീരിലെയും (പിഒകെ) തീവ്രവാദ ഒളിത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന കൃത്യമായ ആക്രമണം നടത്തി.
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