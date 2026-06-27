ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസ്; ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ എൻഐഎ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു
നിലവിൽ കേസിൽ 13 പേർക്ക് എതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസാഫർ ഭീകരവാദ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നുവെന്നും എൻഐഎ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
By PTI
Published : June 27, 2026 at 5:06 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് എൻഐഎ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന വാഹന ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഒളിവിൽ പോയ ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
ജമ്മുകശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള സമീർ അഹമ്മദ് അഹാംഗർ, തുഫൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട്, ഒളിവിൽ പോയ മുസാഫർ അഹമ്മദ്, ഏലിയാസ് ഫറാസ്, ഏലിയാസ് സഫർ എന്നിവരാണ് എൻഐഎ പ്രതിപട്ടികയിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച കാറിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തിൽ നിലവിൽ കേസിൽ 13 പേർക്ക് എതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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പീഡിയാട്രീഷ്യൻ (എംബിബിഎസ്, എംഡി) ആയ മുസാഫർ അഹമ്മദ് സഹപ്രതിയായ ഡോ. അദീൽ അഹമ്മദ് റാതറിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനും അൽ-ഖ്വയ്ദ ശാഖയായ എജിയുഎച്ചി (അൻസാർ ഗസ്വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ്) ഇടക്കാലത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക അംഗവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി എൻഐഎ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
2025 നവംബർ 10 ന് ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം 11 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹന സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ പ്രധാന ശില്പികളിൽ ഒരാളാണ് മുസാഫർ. സഹപ്രതികൾ ഉമർ, മുസമ്മിൽ, അദീൽ, മുഫ്തി ഇർഫാൻ എന്നിവരാണെന്ന് എൻഐഎ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
2022 ജൂണിൽ ശ്രീനഗറിൽ നടന്ന രഹസ്യ ഈദ്ഗാഹ് യോഗത്തിൽ മുസാഫർ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് എജിയുഎച്ച് സ്ഥാപിതമായിരുന്നുവെന്നും എൻഐഎ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. മുസാഫർ ഭീകരവാദ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നുവെന്നും എൻഐഎ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഫരീദാബാദിലെ അൽ-ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിലെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ടിഎടിപി അധിഷ്ഠിത ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ (ഐഇഡി) നിർമ്മിക്കുന്നതിലും പരിശോധിക്കുന്നതിലും സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും മുസാഫർ പങ്കാളിയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ടിഎടിപി അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാസെറ്റോൺ ട്രൈപെറോക്സൈഡ് വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച സ്ഫോടകവസ്തുവാണ്.
മുസാഫറിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് (എൻബിഡബ്ല്യു) പൊലീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുസാഫറിനെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. എൻഐഎ അന്വേഷണങ്ങൾ പ്രകാരം എജിയുഎച്ച് ഇടക്കാലത്തിൻ്റെ ഓവർഗ്രൗണ്ട് വർക്കറായ (ഒജിഡബ്ല്യു) സമീർ ഹാൻഡ്ലർമാരുമായി സജീവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ ഭീകര സംഘടനകൾക്കായ് ആയുധങ്ങൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, പണം എന്നിവയ്ക്കായി കൊറിയർ ആയും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ (എൽഇടി) യുടെ മുൻ ഒജിഡബ്ല്യു ആയിരുന്ന തുഫൈൽ ഭീകര സംഘടനയുടെ ആയുധ വിതരണക്കാരനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഒരു എകെ-47, ഒരു ക്രിങ്കോവ് റൈഫിൾ, ഒരു പിസ്റ്റൾ, മാഗസിനുകൾ, ഒരു ഹാൻഡ്ലർ തയ്യാറാക്കിയ ഡെഡ് ഡ്രോപ്പുകൾ, വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവ അയാൾ വാങ്ങുകയും മരിച്ച പ്രധാന പ്രതിയായ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ഭീകരവിരുദ്ധ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
വിശദമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധന, ഗൂഢാലോചന സ്ഥലങ്ങളുടെ ജിയോ-ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിംഗ്, സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക-പാത വിശകലനം തുടങ്ങി വിശദമായ അന്വേഷണം എൻഐഎ കേസിൽ നടത്തും. കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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