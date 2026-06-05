മാൾഡ അക്രമം: പശ്ചിമബംഗാളിൽ രണ്ട് പേരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻഐഎ
ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞുവെച്ചതിനും ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ചതിനുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്
By ANI
Published : June 5, 2026 at 10:09 AM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ മാൾഡയിൽ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ (എൻഐഎ) പിടിയിലായി. മൗലാന ഇമ്രാൻ അലി, റിങ്കു എസ്കെ എന്നിവരെയാണ് എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞുവെച്ചതിനും ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ചതിനുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്രപരിശോധന (എസ്ഐആർ) നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികൾ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ ഉൾപ്പെടെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. മാൾഡ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം എൻഐഎ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പൊലീസിന് നേരെയും ആക്രമണം
മാൾഡയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അക്രമിസംഘം പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും നിയമവിരുദ്ധമായി കൂട്ടംചേരാനും അറസ്റ്റിലായ ഇമ്രാനും റിങ്കുവും നേതൃത്വം നൽകി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഔദ്യോഗിക ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഇരുവരും സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നതായി എൻഐഎ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പരയുന്നു.
വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ എത്തിയ പൊലീസ് സംഘത്തെയും അക്രമികൾ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘടിച്ച ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അക്രമത്തിൽ നിരവധി പൊലീസുകാർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഒരു പൊലീസ് ബസിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്ക് നേരെ ജനക്കൂട്ടം വലിയ കല്ലെറിയുകയും ഇത് ഡ്രൈവറുടെ തലയിൽ കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് വാഹനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. ഗുരുതര അവസ്ഥയിലാണ് പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ
കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് പശ്ചിമബംഗാളിലെ മാൾഡ പ്രദേശത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായുള്ള വ്യാപകമായ അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ഇടപെടുകയായിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശപ്രകാരമാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഈ സംഭവങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത്.
അക്രമം സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ പന്ത്രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കേസുകളാണ് എൻഐഎ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നാല് കേസുകളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ നാല് കേസുകൾക്ക് പുറമെയുള്ള മറ്റ് കേസുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്രാൻ അലിയെയും റിങ്കുവിനെയും സ്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗൂഢാലോചന പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
നിർണായകമായി തുടരന്വേഷണം
രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപുള്ള വിവരശേഖരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നത്. മാൾഡ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പ്രതികളാണ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ പ്രതികളെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മറ്റുള്ളവരെ ഗൂഢാലോചനയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എൻഐഎ ശ്രമിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എട്ട് കേസുകളിലും വളരെ വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും എൻഐഎ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
Also Read: കേരളവുമായി കൈകോര്ത്ത് ആന്ധ്രാ ടൂറിസം; വെല്നസ് രംഗത്തെ മികച്ച മാതൃകകള് പകര്ത്തുമെന്ന് ആന്ധ്ര മന്ത്രി കന്ദുല ദുര്ഗേഷ്