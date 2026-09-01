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നലഗഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഫോടനം; മൂന്ന് പേർ കൂടി എൻ.ഐ.എ പിടിയിൽ

പഞ്ചാബിലെ എസ്.ബി.എസ് നഗർ ജില്ലയിലെ രാഹോൺ സ്വദേശികളായ അർഷ്ദീപ് സിങ് എന്ന അർഷ് കണ്ഡോല, കരൺപ്രതാപ്, ദിൽജോത് സെയ്നി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്

Punjab Nalagarh IED blast nia arrest IED blast case National Investigation Agency
Representational image (PTI)
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By ANI

Published : September 1, 2026 at 7:27 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ നലഗഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ഐ.ഇ.ഡി സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ കൂടി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ.ഐ.എ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പഞ്ചാബിലെ എസ്.ബി.എസ് നഗറിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം ആറായി.

പ്രതികൾ നേരത്തെയും കസ്റ്റഡിയിൽ
പഞ്ചാബിലെ എസ്.ബി.എസ് നഗർ ജില്ലയിലെ രാഹോൺ സ്വദേശികളായ അർഷ്ദീപ് സിങ് എന്ന അർഷ് കണ്ഡോല, കരൺപ്രതാപ്, ദിൽജോത് സെയ്നി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പഞ്ചാബിലെ ഗർശങ്കർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റൊരു കേസിൽ (എഫ്.ഐ.ആർ നമ്പർ 11/2026) ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നലഗഡ് സ്ഫോടനക്കേസിൽ എൻ.ഐ.എ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. എക്സിലൂടെയാണ് എൻ.ഐ.എ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലെ സ്ഫോടനം
2026 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. രാവിലെ 9.40ന് ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ നലഗഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലായിരുന്നു സ്ഫോടനം. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുറിയോട് ചേർന്നുള്ള പുറംമതിലിന് സമീപമാണ് ഐ.ഇ.ഡി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ നലഗഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്.ഐ.ആർ (നമ്പർ 02/2026) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2026 മെയ് എട്ടിന് എൻ.ഐ.എ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബി.എൻ.എസ്), സ്ഫോടകവസ്തു നിയമം, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം (യു.എ.പി.എ) എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് എൻ.ഐ.എ കേസ് (RC-27/2026/NIA/DLI) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

അന്വേഷണം ഊർജിതം
കേസിൽ നേരത്തെ മൂന്ന് പേരെ എൻ.ഐ.എ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. മഹാവീർ കുമാർ എന്ന കാക്ക, അജയ് മെഹ്റ, മൻപ്രീത് സിങ് എന്ന മണി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. മൊഹാലിയിലെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ സെൽ (എസ്.എസ്.ഒ.സി) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ (എഫ്.ഐ.ആർ നമ്പർ 02/2026) പഞ്ചാബ് പൊലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പ്രതികളെ എൻ.ഐ.എയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. രാജ്യത്തെ ഭീകര ശൃംഖലകളെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എൻ.ഐ.എ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഗൂഢാലോചനയിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള പങ്ക് എന്നിവ കണ്ടെത്താനാണ് ഏജൻസി ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഹിമാചൽപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ഇത്തരം ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും എൻ.ഐ.എ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന പൊലീസും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഏകോപനമാണ് പ്രതികളെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടാൻ സഹായിച്ചത്.

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അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ കേസിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ എവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

PUNJAB NALAGARH IED BLAST
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IED BLAST CASE
NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
NIA ARREST 3 INDIVIDUALS

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