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വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് മനുഷ്യക്കടത്ത്; എന്‍ഐഎ റെയ്കിനു പിന്നാലേ ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

കാരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തൊഴില്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തിയ ആള്‍ എന്‍ഐഎ പിടിയില്‍. ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി വ്യാജ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ നിർമിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 3:55 PM IST

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കൊല്‍ക്കത്ത: വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തിയ ഒരാളെ എൻ‌ഐ‌എ (ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി) അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ന്യൂ സ്റ്റീൽ പാർക്ക് സ്വദേശിയായ ഗുഡ്ഡു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗോലം ജാമയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ വസതിയിൽ എന്‍ഐഎ നടത്തിയ റെയ്‌ഡിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അറസ്റ്റ്.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കരാർ തൊഴിലാളികളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എന്‍ഐഎ ഗോലം ജാമയുടെ വസതിയിൽ റെയ്‌ഡ് നടത്തി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തീവ്രമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉൾപ്പെടെ ആറ് അംഗ എൻ‌ഐ‌എ സംഘമാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതെന്ന് സ്രോതസുകൾ പറയുന്നു.

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ഗോലാം ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ബിഹാറിൽ നിന്ന് ദുർഗാപൂരിലേക്ക് താമസം മാറിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മലേഷ്യയിലായിരുന്നു. തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഇയാളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംശയാസ്‌പദമായിരുന്നുവെന്ന് എന്‍ഐഎ കണ്ടെത്തി. ഗോലാമിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ ഇടപാടുകൾ സൂക്ഷ്‌മമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് എൻ‌ഐ‌എ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിദേശ സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങൾ, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ, മനുഷ്യക്കടത്ത് ശൃംഖലകളുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നു.

പരിശോധനയ്ക്കിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇവ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതില്‍നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ കണ്ടെത്തലുകൾ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അന്വേഷണത്തിനിടെ കണ്ടെത്തിയ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, വിദേശ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഗോലാം വർഷങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്നതായി ചില അയൽക്കാർ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് പോയതിനുശേഷമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അറിയില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. "ഗോലാം ആറ് മാസം മലേഷ്യയിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ടയർ കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു, ജോലി പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭകരമായിരുന്നില്ല.

അദ്ദേഹം ഛത്തീസ്ഗഢിൽ നിന്നുള്ളയാളാണെന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അദ്ദേഹം പ്രദേശവാസികളുമായി അധികം ഇടപഴകിയിരുന്നില്ല.അയൽക്കാരനായ ഷമിം ആലം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധു ആൻഡലിൽ ഒരു ടയർ റിപ്പയർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒരു അട്ടിമറി കേസിലും ഇയാളുടെ പേര് മുൻപ് ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി വ്യാജ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഗുലാം ജമാ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ആറ് മാസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മൊബൈൽ സിം കാർഡ് മാറ്റി, കുറച്ചുനാളായി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു പ്രദേശവാസിയായ സലാവുദ്ദീൻ അൻസാരി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

HUMAN TRAFFICKING
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DURGAPUR HUMAN TRAFFICKING CASE
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