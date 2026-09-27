ഭൂകമ്പം മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കാം; ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാതൃക വികസിപ്പിച്ച് എൻജിആർഐ
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാതൃകയാണ് നാഷണൽ ജിയോഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവതരിപ്പിച്ചത്.
Published : September 27, 2026 at 10:55 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഭൂകമ്പം മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് എൻജിആർഐ (നാഷണൽ ജിയോഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്). ഭൂകമ്പം പോലുള്ള പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും നിർണായകമാണ്. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാതൃകയാണ് എൻജിആർഐ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.
ശനിയാഴ്ച നടന്ന 'ഓപ്പൺ ഡേ' പരിപാടിയിലാണ് ഹബ്സിഗുഡയിലെ എൻജിആർഐ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാതൃക ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആളുകളുടെ കൈവശമുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണം സാധ്യമാണെന്ന് ഈ ആപ്പ് തെളിയിക്കുന്നു. ആപ്പിൻ്റെ സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തനരീതിയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശദീകരിച്ചു നൽകി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ പാളികൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും തൽക്ഷണം കണ്ടെത്താനും രേഖപ്പെടുത്താനും ഈ ആപ്പിന് സാധിക്കും. സാധ്യമായ അപകടം മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, അതിശക്തമായ ദ്വിതീയ തരംഗങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ വലിയ ശബ്ദത്തിലൂടെ മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ആ അലർട്ട് ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വഴി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും ജീവഹാനി ഒഴിവാക്കാനും ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് സമയം നിർണായകമാണെന്ന് ഗവേഷകർ വിശദീകരിച്ചു. ഈ ആപ്പ് പൂർണമായി പ്രവർത്തനസജ്ജമായാൽ ജീവഹാനി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി
Also Read: വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം: പ്രതിപക്ഷം പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു; കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ