ഫെമ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് ഇഡി; ന്യൂസ്ക്ലിക്കിന് 120 കോടിയും പുർകായസ്ഥയ്ക്ക് 64 കോടിയും പിഴ
ന്യൂസ്ക്ലിക്ക് സ്റ്റുഡിയോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തിലും വിദേശ വിനിമയത്തിലും നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി ഇ.ഡിയുടെ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി കണ്ടെത്തി.
Published : February 16, 2026 at 9:51 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: വിദേശ വിനിമയ ചട്ടങ്ങൾ (ഫെമ) ലംഘിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂസ്ക്ലിക്ക് വാർത്താ പോർട്ടലിനും അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ പ്രബീർ പുർകായസ്ഥയ്ക്കും എതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് 184 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി.
വിദേശ ഫണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ ലംഘനം നടത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി ഉണ്ടായത്. ആകെ പിഴത്തുകയായ 184 കോടിയിൽ 120 കോടി രൂപ ന്യൂസ്ക്ലിക്ക് സ്ഥാപനവും 64 കോടി രൂപ പ്രബീർ പുർകായസ്ഥയുമാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്.
ന്യൂസ്ക്ലിക്ക് സ്റ്റുഡിയോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തിലും വിദേശ വിനിമയത്തിലും നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി ഇ.ഡിയുടെ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി കണ്ടെത്തി. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലഭിച്ച 9.59 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം ബിസിനസ് സ്വഭാവം തെറ്റായി കാണിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഇത് ഫെമ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ, 2018-19 മുതൽ 2023-24 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സേവനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി എന്ന പേരിൽ കൈപ്പറ്റിയ 82.63 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ വരുമാനത്തിലും ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കയറ്റുമതി വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി തരംതിരിക്കുകയും നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട 'സോഫ്ടെക്സ്'ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തത് വഴി ഫെമ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായും ഇ.ഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
നിയമപരമായ നിബന്ധനകളെ മറികടക്കുന്നതിനായി ഇടപാടുകൾ ആസൂത്രിതമായി ക്രമീകരിച്ചതാണെന്നും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ പ്രബീർ പുർകായസ്ഥ ഈ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാണെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിൽ ഇ.ഡിക്ക് പുറമെ സി.ബി.ഐ, ഡൽഹി പൊലീസ്, ആദായനികുതി വകുപ്പ് എന്നിവരും ന്യൂസ്ക്ലിക്കിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, എഫ്.സി.ആർ.എ ലംഘനം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് പോർട്ടലിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്നത്.
നേരത്തെ, 2023 ഒക്ടോബറിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രബീർ പുർകായസ്ഥയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ അദ്ദേഹം ജാമ്യത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും തകർക്കാൻ അദ്ദേഹം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ന്യൂസ്ക്ലിക്ക് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബാങ്കിംഗ് ചാനലുകൾ വഴിയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അത് കൃത്യമായി അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് അവരുടെ നിലപാട്. ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിദേശ ഏജൻസികളുടെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ല തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഷാങ്ഹായ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ശതകോടീശ്വരൻ നെവിൽ റോയ് സിംഗാമിനും ഈ കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഇ.ഡി അദ്ദേഹത്തിന് സമൻസ് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിദേശ വിനിമയ വിപണിയുടെ ക്രമമായ വികസനത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയ ഫെമ നിയമത്തിന്റെ കർശനമായ ലംഘനമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ നിഗമനം.
Also Read: 2.10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നവജാത ശിശുവിനെ വില്ക്കാൻ ശ്രമം, അമ്മ അടക്കം 5 പേര് അറസ്റ്റില്